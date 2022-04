Spolužiaci sú starí, ako jej vnúčatá: Ušla pred vojnou, musela prerušiť štúdium! Našla spôsob, ako svoj sen splniť

SARDÍNIA – Vojna na Ukrajine prinútila mnohých ľudí opustiť svoje rodiny. Niektorí ostali na západe krajiny, kde neprebiehajú tak rozsiahle boje, ako na východe Ukrajiny, iní sa rozhodli ísť do bezpečia západných krajín. To sa pred mnohými rokmi stalo aj teraz 90-ročnej seniorke. Tá v tom čase musela prerušiť štúdium, no našla spôsob, ako sa k zameškaným poznatkom dostať!

Na štúdium a nové poznatky nie je nikdy neskoro. Zrejme aj týmto známym príslovím sa rozhodla inšpirovať v súčasnosti 90-ročná Talianska Annunziata Murgiaová. Tej v čase, kedy bola tínedžerkou, prekazila plány a sny druhá svetová vojna. Pre zúriaci konflikt musela v tom čase opustiť svoj domov a aj školu. Spolu s rodinou sa usídlili na Sardínii, kde žije dodnes. Po skončení vojny veľa pracovala, a tak sa nikdy naspäť do lavíc nedostala. Až doteraz.

Napriek pokročilému veku sa rozhodla opäť sadnúť do stredoškolských lavíc, čím sa zrejme stala najstaršou stredoškoláčkou v histórii krajiny. Aj keď jej život hádzal polená pod nohy, je odhodlaná svoj diplom získať, ba dokonca jej neprekáža ani to, že jej spolužiaci by mohli byť jej vnúčatami. „Rada študujem, vždy som bola dobrá žiačka. Ale keď prišla vojna, všetko sa pre mňa zmenilo. Pracovala som, aby sa rodina uživila. Kedysi chodili do školy iba tí, ktorí mali peniaze,“ ozrejmila.

Ako dodala, pracovala ako krajčírka, ktorá počas voľného času veľa čítala. Jej vášňou sú najmä história a hudba, aj z toho dôvodu obzvlášť vyniká v dejepise. "Vždy som mala rada historické knihy, aj preto, že som zažila veľkú časť histórie, o ktorej sa píše v knihách - videla som dôsledky prvej svetovej vojny a prežila som druhú."