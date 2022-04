Veľký TRAPAS pre českú ministerku: Americké základne na ich území? USA o tom nič nevie, rovnako tak ani Fiala

Všetko sa to začalo v piatok jej rozhovorom pre český Denník N. Černochová chcela podľa jej vlastných slov v USA otvoriť aj rokovania o americkej prítomnosti v Česku. Rokovanie malo prebehnúť priamo s jej americkým náprotivkom Lloydom Austinom. Podľa Černochovej bolo v hre aj rokovanie o americkej prítomnosti v Českej republike. "V rámci tejto bilaterálnej schôdzky chcem otvoriť aj túto tému," povedala.

Galéria fotiek (4) Ministerka obrany Českej republiky Jana Černochová a minister obrany SR Jaroslav Naď

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Pekne sa to počúva, ale nerokuje sa o tom, zrušil akékoľvek šumy premiér Fiala

Fiala skonštatoval, že stála prítomnosť armády USA v SR je síce pekné prianie, no nerokuje sa o tom. Fiala to oznámil serveru Aktuálně.cz. "Je to určite pekná téma. Pre mňa ako občianskeho demokrata sa to pekne počúva, ale naozaj je to len pekné prianie," povedal Aktuálne.cz premiér a šéf ODS k možnosti stálej americkej vojenskej prítomnosti v ČR. Zdôraznil, že nejde o aktuálnu tému. "Reálne rokovania sa o tom nevedú," dodal.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Téma sa podľa Fialu objavila viac-menej náhodou po tom, čo europoslanec a exminister obrany a zahraničia Alexander Vondra na víkendovom kongrese ODS pripomenul svoj dva roky starý prejav a povedal, že v Česku chýba americká vojenská základňa. Černochová potom o nápade hovorila v médiách.

Prekvapila zrejme aj Američanov

Toto vyjadrenie však najnovšie nemá len domáci rozmer, ale aj svetový. Podľa portálu Novinky.cz sa totiž k slovám Černochovej vyjadrila už aj americká strana.

Svedčia o tom vraj neutrálna reakcia veľvyslanectva USA na tento pomerne "nečakaný“ návrh. "Dohoda o obrannej spolupráci poskytuje široký rámec umožňujúci hlbšiu spoluprácu medzi americkou a českou armádou. Ide o prirodzený vývoj po desaťročiach spolupráce medzi našimi krajinami," reagoval podľa servera včera pre Právo zástupca hovorcu Veľvyslanectva USA v Prahe Todd Jurkowski.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA

Nie je to na programe dňa

Vybudovanie plnohodnotnej americkej základne v ČR rozhodne nie je na programe dňa. "Teraz prejednávame rámec rokovaní. Dúfame, že čoskoro začnú, ale až vo chvíli, keď budú obe strany pripravené," povedal ešte Právu americký diplomatický zdroj. V skratke aj podľa týchto vyjadrení sa dá konštatovať, že USA nemajú v úmysle s českou ministerkou obrany rokovať o zriadení vojenskej základne v Česku už po Veľkej noci, tak, ako optimisticky tvrdila.