MIMORIADNY ONLINE Situácia v meste Boroďanka je ešte hrozivejšia než v Buči: Viac než 100 útokov na zdravotnícke služby

KYJEV - Skaza, akú zanechali ruské sily v ukrajinskom meste Boroďanka severozápadne od Kyjeva je "oveľa strašnejšia" než situácia v neďalekej Buči. Vo štvrtok to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Správu sme prevzali z agentúry AFP. Dianie sledujeme ONLINE.

VIDEO Zábery z Chersonskej oblasti, kde ukrajinskí vojaci podľa vlastných slov porazili okupačnú delostreleckú jednotku

6:20 Rusko zaviedlo sankcie voči desiatkam občanov Austrálie a Nového Zélandu vrátane šéfov tamojších vlád. Sankčné opatrenia nadobudli účinnosť vo štvrtok, oznámilo ruské ministerstvo zahraničných vecí, na ktoré sa odvoláva denník The Guardian.

6:10 Sumy úplne bez ruských síl. Guvernér oblasti Sumy Dmytro Zhyvytsky na Facebooku oznámil, že región je čistý od ruských síl, ale stále možno počuť výbuchy, keď pracovníci záchrannej služby likvidujú muníciu, ktorú zanechala ruská armáda.

6:00 Z ukrajinských miest bolo cez humanitárne koridory počas štvrtka evakuovaných 4676 ľudí. V príspevku na sociálnej sieti Facebook to uviedla ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková, na ktorú sa odvolala americká stanica CNN.

WHO potvrdila vyše 100 útokov na zdravotnícke služby

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok ohlásila, že na Ukrajine počas ruskej ofenzívy potvrdila už vyše 100 útokov na zdravotnícke služby, počas ktorých bolo zabitých 73 ľudí a ďalších 51 utrpelo zranenia. Išlo o zdravotníkov aj pacientov. Správu sme prevzali z agentúry AFP. Ako priblížil na tlačovej konferencii šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, zo 103 potvrdených útokov ruských síl sa 89 týkalo zdravotníckych zariadení a väčšinu zvyšných tvorili útoky na zdravotnícke vozidlá vrátane sanitiek.

"Sme pobúrení z toho, že útoky na zdravotnú starostlivosť pokračujú," povedal šéf WHO s tým, že ide o "porušenie medzinárodného humanitárneho práva". Regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge na osobitnej tlačovej konferencii v Ľvove apeloval na umožnenie prístupu humanitárnej pomoci do obliehaného strategicky dôležitého mesta Mariupol na juhovýchode Ukrajiny.