MIMORIADNY ONLINE Rusi sa sťahujú zo severu Ukrajiny: Zelenskyj to vidí jasne, chystajú sa na ešte silnejšie útoky

Na videu bol zachytený výbuch ropného skladu v meste Belgorod, Rusko z toho obvinilo Ukrajinu

06:27 Do ukrajinského mesta Záporožie dorazila v piatok kolóna autobusov vezúcich evakuovaných obyvateľov z obliehaného prístavného mesta Mariupol. Informoval o tom priamo z miesta spravodajca agentúry AFP.

06:16 Ruské lietadlá zvyšujú aktivitu v Donbase, vyhýbajú sa priamej konfrontácii. "Nepriateľ neovláda ukrajinské nebo," povedal veliteľ vzdušných síl Mykola Oleschuk. Namiesto toho Rusko používa raketové útoky, predovšetkým na východnej Ukrajine, dodal.

06:15 Učiteľku angličtiny v ruskom meste Penza zatkli po tom, ako jej žiaci na polícii nahlásili, že mala protivojnové poznámky. Informovala o tom v piatok večer stanica BBC odvolávajúca sa na správu, ktorú zverejnil portál Meduza.

06: 10 Z obliehaného ukrajinského prístavného mesta Mariupol evakuovali v piatok do bezpečia vyše 3000 ľudí. Povedal to v noci sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorého citovala agentúra AFP.

Zelenskyj uviedol, že v piatok "fungovali humanitárne koridory v troch oblastiach: Doneckej, Luhanskej a Záporožskej". Evakuovať sa podľa neho podarilo celkovo "6266 ľudí vrátane 3071 z Mariupola". Zelenskyj podľa stanice BBC dodal, že Ukrajina sa okrem toho s Ruskom dohaduje na "odvoze mŕtvych a zranených" z Mariupola, pričom úlohu sprostredkovateľa v tejto otázke zohráva Turecko.

Rusi sa pomaly sťahujú zo severu Ukrajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom najnovšom nočnom videoprejave Rusko opäť obvinil z ďalších vojnových zločinov. Uviedol napríklad aj to, že Moskva sa pokúša odvádzať do boja ako brancov aj ľudí z anektovaného Krymu. Informuje o tom spravodajkyňa denníka The Guardian.

Zelenskyj ďalej povedal, že ruskí vojaci sa zo severu Ukrajiny sťahujú "pomalým, ale viditeľným" spôsobom. Dodal, že v niektorých prípadoch ich vytlačili ukrajinské sily, ale v iných odišli aj z vlastnej vôle. "Ostáva po nich úplná pohroma a množstvo nebezpečenstiev, to je pravda," povedal. Rusi podľa jeho slov oblasť pri svojom odsune zamínujú, a to dokonca v okolí domov či mŕtvol ležiaciach na zemi, cituje ho agentúra AP. Zelenskyj tiež varoval, že aj pri odsune môžu pokračovať aj s bombardovaním.

"Každý, kto sa do tejto oblasti vráti, musí byť veľmi opatrný," pokračoval ukrajinský prezident. "Stále nie je možné vrátiť sa k normálnemu život, aký bol predtým... Počkajte, kým bude naša zem vyčistená (odmínovaná), a kým si nebudete istí, že nie je možné ďalšie ostreľovanie," dodal.

Zelenskyj sa chystá na ešte silnejšie útoky

Zelenskyj ďalej uviedol, že na východe krajiny je situácia "aj naďalej mimoriadne ťažká". Okrem toho povedal, že ruské sily sa hromadia v Donbase, smerom na Charkov, a "chystajú sa na ešte silnejšie" útoky. "Sú pred nami ťažké boje. Nemôžeme si myslieť, že sme už prešli všetkými skúškami," dodal. Ukrajinský prezident okrem toho uviedol, že začiatok ruskej brannej sezóny priniesol tento rok "zaručenú smrť pre mnohých mladých chlapcov". Ruským rodinám zároveň adresoval varovanie: "Nepotrebujeme tu ďalších mŕtvych ľudí. Zachráňte svoje deti, aby sa z nich nestali zloduchovia. Neposielajte ich do armády. Urobte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste ich udržali nažive. Nechajte ich doma," povedal.

Rusko tiež obvinil z toho, že sa snaží brať do armády aj ľudí z anektovaného polostrova Krym, čo označil za porušenie humanitárneho práva a Západ vyzval na uvalenie ďalších sankcií. Na obyvateľov Krymu apeloval, aby do ruskej armády vstúpiť odmietli. Ak by sa im to však nepodarilo, majú sa podľa jeho slov "pri prvej príležitosti" vzdať ukrajinskej armáde. "My to všetko pochopíme. Ostanete žiť," dodal.

Zelenskyj okrem toho informoval, že Rusko dosadilo v niektorých oblastiach na juhu Ukrajiny do vedenia prorusky zmýšľajúcich "dočasných lídrov", ktorí sa vyhrážajú zamestnancom miestnych úradov či podnikov a nútia ich k spolupráci. Zelenskyj v tejto súvislosti upozornil, že následkom bude čeliť každý, kto sa stane takýmto vodcom, a síce ako povedal "kolaborantom". Zelenskyj predtým v rozhovore pre stanicu Fox News uviedol, že sankcie, ktoré na Moskvu uvalil Západ v dôsledku invázie, zjavne fungujú. Potrebné je však podľa jeho slov vyvíjať ďalší tlak.