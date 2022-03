LOS ANGELES - Facka, ktorú Will Smith uštedril moderátorovi Oscarov Chrisovi Rockovi, sa určite stane pamätným momentom. Herec sa síce ospravedlnil, no jeho emotívny čin vyvolal vlnu reakcií naprieč Hollywoodom. K incidentu sa vyjadril aj Richard Williams, otec slávnych tenistiek, za ktorého stvárnenie získal Will Smith Oscara.