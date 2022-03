Taliansko potvrdilo ochotu byť garantom rusko-ukrajinskej mierovej dohody: Pridalo sa aj Nemecko

Rím "ponúkne všetko svoje úsilie, schopnosti a skúsenosti", aby tak mohol "zásadne prispieť" k mierovej dohode, uviedol Di Maio. Šéf rezortu diplomaciu zároveň reportérom v Berlíne povedal, že Taliansko je ochotné byť garantom akéhokoľvek prísľubu neutrality, ktorý by mohol byť súčasťou stratégie na ukončenie vojny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoril v pondelok s talianskym premiérom Mariom Draghim o tom, ako Taliansko pomôže s vytvorením systému, ktorý poskytne Ukrajine bezpečnostné záruky a ochráni ju pred budúcimi hrozbami. Podľa kancelárie talianskeho premiéra vyjadril Draghi počas telefonátu so Zelenským "úplnú ochotu prispieť k medzinárodným krokom smerovaným k ukončeniu vojny a k podpore trvácneho riešenia krízy na Ukrajine".

Neutrálny štatút Ukrajiny výmenou za bezpečnostné záruky

Ukrajinskí vyjednávači v utorok na rokovanie s Ruskom priniesli návrhy na prijatie neutrálneho štatútu Ukrajiny výmenou za bezpečnostné záruky. V praxi by to znamenalo, že Ukrajina by sa vzdala možnosti stať sa členom vojenských aliancií, akou je napríklad NATO, a na jej území by sa nenachádzali vojenské základne iných štátov, pripomína agentúra Reuters. Tieto návrhy, ktoré by sa však realizovali len v prípade uzavretia úplného prímeria, počítajú aj s 15-ročným obdobím konzultácií o štatúte Krymského polostrova, ktorý Rusko v roku 2014 anektovalo.

Pridalo sa aj Nemecko

Nemecký kancelár Olaf Scholz v telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským povedal, že Nemecko je v zásade pripravené byť garantom bezpečnosti Ukrajiny. Uviedol to v stredu na pravidelnej tlačovej konferencii v Berlíne hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit. Informovala o tom agentúra Reuters. Scholz v rozhovore so Zelenským naznačil "všeobecnú ochotu" Berlína byť garantom bezpečnosti Ukrajiny, ktorá sa od 24. februára musí brániť pred inváziou ruskej armády.

Hovorca podľa denníka Die Welt konkretizoval, že treba nájsť spôsob, ako po skončení vojny zachovať bezpečnosť Ukrajiny a zaistiť, že ju Rusko znova nenapadne. Na to je však ešte priskoro, keďže mierové rokovania zatiaľ prímerie nepriniesli a boje na Ukrajine stále pokračujú, poznamenal Hebestreit.