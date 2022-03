Rusko násilne odvádza na svoje územie stotisíce ukrajinských civilistov, tvrdí Kyjev: Môžu byť držaní ako zajatci

KYJEV - Ukrajina vo štvrtok obvinila Rusko z toho, že odvádza stotisíce ukrajinských civilistov zo zničených miest do Ruska, kde môžu byť držaní ako zajatci. Rusko chce takto podľa Ukrajiny vyvíjať tlak na Kyjev, aby sa vzdal. Informujeme o tom na základe správy agentúry AP a denníka The Guradian.

Podľa ukrajinskej ombudsmanky Ľudmyly Denisovovej bolo proti svojej vôli odvedených do Ruska 402.000 ľudí vrátane 84.000 detí. Kremeľ udal podľa AP podobný počet ľudí, avšak tvrdí, že civilisti do Ruska ísť chceli. Ruský generálplukovník Michail Mizincev vo štvrtok uviedol, že približne 400.000 ľudí evakuovaných do Ruska od začiatku vojenskej invázie pochádza z Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, kde od roku 2014 prebiehajú boje medzi proruskými separatistami a ukrajinskými vládnymi zložkami.

Podľa ukrajinských predstaviteľov berú Rusi evakuovaným ľudom pasy

Ruské úrady ďalej uvádzajú, že evakuovaným ľudom poskytujú ubytovanie a finančnú podporu. Podľa gubernátora ukrajinskej Doneckej oblasti Pavla Kyrylenka sú však "ľudia nútení sa presťahovať na územie štátu agresora". Podľa ukrajinských predstaviteľov berú Rusi evakuovaným ľudom pasy a umiestňujú ich do "filtračných táborov" na východe Ukrajiny v oblastiach, ktoré majú pod kontrolou proruskí separatisti, a následne ich posielajú do vzdialených časti Ruska so zlou ekonomickou situáciou.

Medzi ľuďmi odvedenými do Ruska aj asi 6-tisíc obyvateľov obliehaného prístavu Mariupol

Niektorí ľudia môžu byť podľa ukrajinských tajných služieb poslaní až na tichomorské ostrovy alebo na ostrov Sachalin, kde im ponúknu prácu pod podmienkou, že dva roky toto miesto neopustia. Podľa ukrajinského ministerstva zahraničných vecí chce Rusko ľudí evakuovaných z Ukrajiny použiť ako "zajatcov a vyvíjať tak politický tlak na Ukrajinu".

Podľa rezortu je medzi ľuďmi odvedenými do Ruska aj asi 6000 obyvateľov obliehaného prístavu Mariupol. Ruskí vojaci pritom mali skonfiškovať doklady totožnosti aj ďalším 15.000 ľudom v častiach Mariupola kontrolovaných ruskými silami.