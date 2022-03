Známa zoznamovacia aplikácia sa rozhodla pre významný krok: Pravda o vojne na Ukrajine? Stačia na to štyri kroky!

Galéria fotiek (4) Ilustračné foto

KYJEV/MOSKVA – O vojne na Ukrajine sa toho už popísalo veľa, no stále je tu istá skupina populácie, ktoré si o nej myslí svoje. Môže za to aj proruská propaganda. Kremeľ sa totiž snaží informovať svojich obyvateľov o vojne tak, že invázia na Ukrajinu bola nevyhnutá a ide o „špeciálnu vojenskú operáciu“. Mnohí tak netušia, čo sa v skutočnosti na Ukrajine deje. To sa však snaží zvrátiť aj známa zoznamovacia aplikácia. Tá svojich užívateľov nabáda k jasnému kroku!