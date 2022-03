Do skupiny osôb na karnevalovom podujatí narazilo vozidlo: Zahynul šesť osôb, vodič pokračoval v jazde

V nedeľu na úsvite sa na tradičnom rannom karnevalovom sprievode, ktorý sa konal po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu, zhromaždilo približne 150 ľudí. Odrazu okolo 05.00 h sa vysokou rýchlosťou prirútilo auto, ktoré začalo zrážať ľudí, povedal pre televíziu RTBF Jacques Gobert, starosta neďalekého mesta La Louvire ležiaceho zhruba 40 kilometrov juhozápadne od metropoly Brusel.

Teroristický motív činu vyšetrovatelia nepredpokladajú

Polícia na následnej tlačovej konferencii informovala, že v súvislosti s nešťastím boli pre podozrenie z vraždy zadržané dve osoby, ktoré sa nachádzali v aute. Obaja muži pochádzajú z La Louvire a neboli doteraz trestne stíhaní. Teroristický motív činu vyšetrovatelia nepredpokladajú.

"Mala to byť skvelá zábava, stala sa z toho tragédia," uviedla na sociálnej sieti Twitter belgická ministerka vnútra Annelies Verlindenová, ktorá príbuzným a známym obetí vyjadrila svoju sústrasť. Moderátor belgickej rozhlasovej stanice RTL, ktorý sa na karnevalovom podujatí zúčastnil, uviedol, že auto narazilo priamo do davu ľudí. "Bola tam hudba a smiech a o tri sekundy to boli už výkriky. Bolo to strašné," cituje ho agentúra DPA.