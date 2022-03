Ďalšia obeť vojny! Matka 12 detí Inna padla v boji: FOTO Poslankyňa ju vyhlásila za hrdinku Ukrajiny

„Olga Semydjanová, matka šiestich detí, zomrela v boji proti ruským bastardom. Vyjadrila túžbu brániť krajinu až do konca, aj keď vedela, že ich prápor možno neprežije. Je hrdinkou Ukrajiny. Je mojou hrdinkou,“ napísala Sovsunová.

Zverejnila tiež fotku, na ktorej je Olga v plnej polnej a so zbraňou v ruke. Matka 12 detí zomrela po zásahu guľkou do brucha. Rodina nemôže usporiadať ani poslednú rozlúčku, pretože sa nevie dostať k jej telu.

Olga Semydyanova, a mother of 6 children, was killed in a battle against #russian bastards.

She expressed a desire to defend the country to the end, even when she knew that their battalion might not survive.

She is a hero of #Ukraine. She is my hero. pic.twitter.com/i3TL6h1BVr