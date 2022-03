MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj žiada od západu stíhačky, americký Senát označil Putina za vojnového zločinca!

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa stretol s premiérmi Česka, Poľska a Slovinska

ONLINE

06:37 Podľa ukrajinských médií bol v boji zabitý ruský generál Oleg Mityaev, ktorý bol veliteľom 150. divízie motorizovaných strelcov.

A #Russian major general was slain. The General, Oleg Mityaev, was the Commander of the 150th motorized rifle division, #Ukrainian media reports. pic.twitter.com/XKwpfxo41I — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022

06:32 Prominentný ruský novinár a bruselský dopisovateľ ruskej televízie NTV Vadim Glusker dal výpoveď, informovalo v utorok internetové vydanie britského denníka The Daily Mail s odvolaním sa ruskú štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti. Objavili sa aj doposiaľ nepotvrdené informácie o odchode ďalšej ruskej novinárky, parížskej dopisovateľky najsledovanejšej ruskej štátnej televíznej stanice Prvý kanál Žanny Agalakovovej, píše Daily Mail.

Журналисты пропагандистких каналов продолжают увольняться.



Стало известно, что Жанна Агалакова уволилась с Первого канала, а Вадим Глускер — с НТВ. Он работал там с 1993 года.



Хорошая тенденция, продолжайте. pic.twitter.com/Q0ANafHm4k — Андрей Пивоваров (@brewerov) March 15, 2022

06:28 Hlavný mufti na Ukrajine Said Ismahilov vyzval sýrskych moslimov, aby sa nezapojili do bojov na Ukrajine na strane armády ruského prezidenta Vladimira Putina. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News. Pripomenula, že táto muftiho výzva sa objavila v reakcii na to, ako Putin koncom minulého týždňa odobril príchod údajne až 16.000 dobrovoľníkov z Blízkeho východu, ochotných bojovať za Rusko.

06:25 Ruská federácia už nemôže byť ďalej členským štátom Rady Európy (RE), uviedlo v utorok Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE). Poslanci z celého kontinentu hlasovali za vylúčenie Ruska z Rady Európy kvôli invázii na Ukrajinu, čo je ďalší znak odcudzenia Kremľa od západného demokratického poriadku, napísal britský denník The Guardian.

06:20 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že návšteva predsedov vlád ČR, Poľska a Slovinska je silným prejavom podpory. Informoval o tom spravodajský web iDNES.cz.

06:16 Ruské sily vypálili od začiatku invázie na Ukrajine vyše 950 rakiet, informoval v utorok predstaviteľ USA. Citovala ho spravodajská televízia CNN. Podľa tohto vysokopostaveného predstaviteľa amerického ministerstva obrany ruské aj ukrajinské sily využívajú približne 90 percent "svojej dostupnej" bojovej sily.

06:14 Generálny štáb informuje, že ukrajinskej armáde sa darí potlačiť ruskú armádu a na viacerých miestach zaujať aj útočnú pozíciu. Za včerajší deň ukrajinskí vojaci zneškodnili najmenej tri lietadlá a jeden vrtuľník.

06:05 Americký Senát v utorok jednomyseľne prijal rezolúciu, ktorou označil ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca. Správa je prevzatá z agentúry Reuters, podľa ktorej ide o vzácny prejav jednoty v americkom Kongrese, kde vládne hlboký rozkol

Ukrajina sa musí zmieriť, že nebude v NATO

Ukrajina by podľa slov prezidenta Volodymyra Zelenského mala prijať, že sa nestane členskou krajinou Severoatlantickej aliancie (NATO). Informovali o tom agentúry AP a AFP.

Ukrajina podľa Zelenského už roky dostáva správy o tom, že dvere má otvorené, no takisto aj o tom, že sa členom Aliancie stať nemôže. "Je to pravda, musíme to prijať," povedal Zelenskyj v utorok vo videoposolstve na summite predstaviteľov krajín tvoriacich Spoločné expedičné sily (JEF) v Londýne. Ukrajinský prezident je podľa svojich slov rád, že Ukrajinci si to začínajú uvedomovať a spoliehajú sa na seba a partnerské krajiny, ktoré Ukrajine pomáhajú, píše AP.

Ukrajinský prezident západné krajiny vyzval, aby Ukrajine poskytli bojové lietadlá.