Ukrajinu opustili už tri milióny ľudí: Najviac z nich smerovalo do Poľska

"Dosiahli sme hranicu troch miliónov, čo sa týka pohybu ľudí z Ukrajiny," povedal novinárom hovorca Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Paul Dillon s tým, že medzi nimi je 1,4 milióna detí a 157.000 občanov tretích krajín.

Viac ako polovica ľudí odišla do Poľska

Viac ako polovica utečencov z Ukrajiny – 1,7 milióna – prešla cez hranice do Poľska. Rumunsko prijalo vyše 450.000 ľudí unikajúcich pred vojnou, Moldavsko 350.000, Maďarsko 265.000 a Slovensko takmer 215.000, vyplýva z údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov. Viac ako 140.000 ľudí ušlo do Ruska a vyše 1200 do Bieloruska, dodáva UNHCR.

Pred ruskou vojenskou inváziou žilo na území Ukrajiny s ústrednou vládou v Kyjeve viac než 37 miliónov ľudí, píše AFP. Viac než polovica utečencov išla do Poľska.

Najmenej dvaja ľudia prišli noci v utorok o život pri ruských útokoch na viaceré štvrte v hlavnom meste Kyjev, kde strely zasiahli niekoľko obytných budov. V utorok ráno zároveň otriasli centrom Kyjeva prinajmenšom tri silné výbuchy, z ktorých jeden poškodil aj jednu zo staníc metra.