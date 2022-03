Podľa prieskumu by české parlamentné voľby by vo februári vyhralo hnutie ANO

Do Poslaneckej snemovne by sa dostali aj ďalšie strany, ktoré tam teraz zasadajú, vyplýva z volebného modelu, ktorý pre Českú televíziu vypracovala agentúra Kantar CZ. ANO si udržuje vedenie, februárový zisk 25 percent je však o dva percentuálne body nižší ako v predchádzajúcom modeli z novembra. Hnutie si udržuje náskok pred stranou ODS, ktorá si v porovnaní s novembrom polepšila o 5,5 percentuálneho bodu.

S odkazom na detailnú analýzu autori prieskumu v nedeľu uviedli, že zisk ODS súvisí do veľkej miery s postojmi a krokmi vlády po ruskej invázii na Ukrajinu. Tá sa začala 24. februára, zber dát prieskumu prebiehal od polovice februára do 4. marca. S väčším odstupom za prvými dvomi politickými subjektmi v modeli nasleduje strana SPD s 11,5 percentami a hnutie STAN s 11 percentami. Zatiaľ čo SPD si o dva percentuálne body polepšila, STAN rovnakou mierou stratilo. Vyšší zisk SPD oproti novembru je podľa autorov prieskumu daný najmä konsolidáciou hlasov z podobne orientovaných politických hnutí.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR/AP/Petr David Josek

Piráti by získali 7,5 percenta

Piráti by získali 7,5 percenta, TOP 09 6,5 percenta a KDU-ČSL 5,5 percenta hlasov, uvádza agentúra Kantar CZ. Ľudovci by tak oproti novembru potrebnú päťpercentnú hranicu tesne prekonali. Pod ňou by však naopak podľa modelu zostali sociálni demokrati i hnutie Přísaha zhodne s tromi percentami, ako aj komunisti s dvomi percentami.

V úplne hypotetickej rovine, ak by sa strany a hnutia usilovali o hlasy v rovnakých zoskupeniach ako pred poslednými voľbami do Poslaneckej snemovne, prvé miesto by pripadlo koalícii SPOLU, ktorú by podporilo 32,5 percenta voličov. V porovnaní s októbrovým hlasovaním aj novembrovým modelom by koalícia získala náskok pred druhým hnutím ANO, ktoré by dosiahlo 27,5 percenta. Koalícia Piráti-STAN by oproti voľbám aj novembrovému prieskumu klesla na 14,5 percenta. SPD by sa naopak posilnila a získala by 12 percent hlasov.

So súčasnou politickou situáciou je podľa prieskumu spokojných 42 percent Čechov, pri novembrovom prieskume predstavoval podiel kladne hodnotiacich len 21 percent. Podľa autorov prieskumu je nárast pravdepodobne zapríčinený súčtom niekoľkých vplyvov - že už funguje nová vláda a ustupuje zimná vlna covidu, pričom do hodnotenia sa môže premietať i postoj vlády v riešení súčasnej geopolitickej situácie.