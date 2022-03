Výbuchy bolo počuť aj v Ľvove: Rusko dosadilo v Melitopole vlastného starostu

Podľa medializovaných informácií mesto Ľvov zasiahlo niekoľko rakiet. Ľvov bol donedávna bolo útočiskom mnohých vnútorne vysídlených osôb. Krátko pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu tam USA nakrátko presťahovali svoje veľvyslanectvo z Kyjeva, no napokon stiahli do Poľska.

Rusko dosadilo v Melitopole vlastného starostu

Deň po zadržaní starostu juhoukrajinského mesta Melitopol Ivana Fedorova ruské okupačné vojská vymenovali v sobotu jeho nástupcu. Stala sa ním Galina Danilčenková, bývalá prorusky orientovaná poslankyňa mestského zastupiteľstva. Informujeme o tom na základe správy televízie CNN, ktorá sa odvoláva na oznámenie zverejnené na webovej stránke Záporožskej oblasti. Na videu zverejnenom na platforme YouTube Danilčenková vyzýva miestne úrady a poslancov, aby sa "prispôsobili novej realite", "nedestabilizovali situáciu a nezapájali sa do extrémistických aktivít".

"Keďže vás zvolili ľudia, je vašou povinnosťou starať sa o ich blaho," odkázala Danilčenková. Ďalej uviedla, že jej hlavnou úlohou je "podniknúť všetky potrebné kroky na to, aby sa mesto vrátilo do normálu". Tvrdí, že v Melitopole sú stále ľudia, ktorí sa pokúsia "situáciu destabilizovať a vyvolať neprimerané reakcie".

"Žiadam vás, aby ste sa chovali rozumne a nepoddávali sa týmto provokáciám," povedala Danilčenková, ktorá tiež navrhla vytvorenie "ľudového výboru" na riešenie problémov v regióne. Starostu Melitopola Ivana Fedorova v piatok zadržala skupina ozbrojených mužov. Prokuratúra separatistickej Luhanskej ľudovej republiky podporovanej Ruskom ho obvinila z teroristických trestných činov, pripomína CNN.

Rusko pripravuje podľa Kulebu referendum o vzniku Chersonskej ľudovej republiky

Rusko začalo prípravy na usporiadanie referenda o založení samostatnej Chersonskej ľudovej republiky, ktorej centrom by bolo okupované mesto Cherson ležiace na juhu Ukrajiny. Na Twitteri to v sobotu podľa agentúry AFP uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.

Kuleba tvrdí, že Rusko potupuje rovnako ako v roku 2014, keď boli v Doneckej a Luhanskej oblasti vyhlásené samozvané separatistické republiky, ktoré doteraz uznala iba Moskva. Najnovšie referendum však bude podľa neho zmanipulované, pretože nemá podporu miestneho obyvateľstva. Ak by ho Rusko zorganizovalo, Kuleba žiada uvalenie ďalších tvrdých sankcií. "Cherson je a vždy bude na Ukrajine", napísal šéf ukrajinskej diplomacie.

Prípravy "referenda" potvrdil aj člen Chersonskej regionálnej rady Serhij Chlaň. Ako uviedol, sú predvolávaní poslanci, ktorých pýtajú, či sú pripravení spolupracovať s Ruskom. Konanie vo veci referenda začala aj oblastná prokuratúra. Chersonská regionálna rada na svojej stránke khor.gov.ua zverejnila v sobotu večer vyhlásenie, ktoré prijala na svojom mimoriadnom zasadnutí, že Chersonská oblasť "bola, je a bude" neoddeliteľnou súčasťou Ukrajiny. Podporilo ho 44 zo 64 poslancov.

Referendá boli jednou z etáp vyhlásenia nezávislosti Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky v roku 2014. Podľa Kyjeva neboli v súlade s ukrajinskými zákonmi, konali sa bez pozorovateľov a bez dodržania zákonných postupov; navyše sa na nich mal zúčastniť iba zlomok obyvateľov Doneckej a Luhanskej oblasti.Cherson, ktorý sa nachádza neďaleko Krymského polostrova anektovaného Ruskom v roku 2014, je prvým veľkým mestom na Ukrajine, ktoré po trojdňovom obliehaní začiatkom marca obsadila ruská armáda. V tomto prístavnom meste žije okolo 290.000 ľudí.

Zelenskyj prvýkrát udelili titul Hrdina Ukrajiny žene

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po prvý raz v dejinách svojej krajiny rozhodol o udelení titulu Hrdina Ukrajiny žene. Oznámil to vo svojom najnovšom príhovore k občanom, ktorý bol zverejnený v nedeľu na stránke president.gov.ua. Informujeme o tom na základe správ televízií CNN a Sky News a agentúry DPA.

Titul Hrdina Ukrajiny je najvyšším štátnym vyznamenaním. Udeľuje sa za výnimočný hrdinský čin alebo pracovný výkon. Zelenskyj ho in memoriam udelil seržantke a vrchnej vojenskej lekárke Inne Mykolajevne Derusovej, ktorá od začiatku ruskej invázie slúžila v meste Ochtyrka v Sumskej oblasti. "Riskovala svoj život, aby zachránila viac ako desať vojakov. Zomrela v dôsledku delostreleckej paľby ruských jednotiek, keď pomáhala raneným vojakom. Je prvou ženou — Hrdinkou Ukrajiny, ktorej bol tento titul udelený posmrtne," povedal Zelenskyj.

Prezident vyznamenal celkovo 106 vojakov ozbrojených síl Ukrajiny, z toho 17 in memoriam. V prejave ďalej uviedol, že je vďačný za medzinárodnú podporu a požiadal spojencov o ďalšiu pomoc. "Stále opakujem našim spojencom a priateľom v zahraničí: musia robiť viac pre našu krajinu, pre Ukrajincov a Ukrajinu. Pretože to nerobia len pre Ukrajinu, ale pre celú Európu," povedal Zelenskyj. "Zlo, ktoré sa cielene zameriava na mierumilovné mestá a sanitky a vyhadzuje do vzduchu nemocnice, sa nezastaví len pri jednej krajine, ak bude mať silu pokračovať," dodal.

Zelenskyj konštatoval, že všetky dohodnuté humanitárne koridory "fungujú" a oznámil, že v sobotu bolo evakuovaných 12.729 ľudí. Avizoval, že humanitárna pomoc pre obliehané mesto Mariupol dorazí v pondelok popoludní, pre ťažkosti na trase sa musel konvoj na noc zastaviť v Berďansku. Zelenskyj prisľúbil, že sa postará o to, aby boli všetci ruskí okupanti a ich sympatizanti postavení pred súd: "Nech všetci okupanti a všetci kolaboranti vedia, že Ukrajina nezabudne. Nikto. Nič. Ukrajina nezabudne. Ukrajina ich nájde a povolá na zodpovednosť, každého jedného".

Ľudí, ktorí kolaborujú s ruskými okupantmi alebo to zvažujú, Zelenskyj varoval, že tým podpíšu svoj vlastný rozsudok. "To znamená, že sa pridajú k viac ako 12.000 okupantom, ktorí nedokázali včas pochopiť, prečo nemali napadnúť Ukrajinu," uviedol prezident, čím narážal na počet ruských vojakov, ktorí podľa ukrajinských zdrojov doteraz padli v bojoch na Ukrajine. Tento údaj však nie je možné nezávisle overiť.

V okupovanej Chersonskej oblasti hľadajú podľa Zelenského ruskí vojaci niekoho, koho by podplatili, aby založili tzv. Chersonskú ľudovú republiku. Obvinil ich z vydierania miestnych politikov a nátlaku na poslancov. Opakujú tým "smutnú skúsenosť zo vzniku pseudorepublík" na východe Ukrajiny, povedal prezident s odkazom sa separatistické republiky vyhlásené v Doneckej a Luhanskej oblasti v roku 2014. Spomenul aj príklad uviedol okupované mesto Melitopol, kde bola bývalá miestna poslankyňa vyhlásená za "starostku" po tom, čo legitímne zvoleného starostu uniesli v piatok ruskí vojaci.