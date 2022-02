Proti Putinovi sú už aj ruskí oligarchovia! Deripaska a Fridman: Je to tragédia pre oba národy!

Galéria fotiek (3) Na obrázku je ruský oligarcha Oleg Deripaska.

Zdroj: Wikipedia

MOSKVA - Stalo sa to prvýkrát od vpádu Ruska do cudzej krajiny, čo proti vojenskej akcii vystúpili ruskí oligarchovia. Vojenskú inváziu Ruska do Ukrajiny odsúdili obchodníci Oleg Deripaska a Michail Fridman. Ich vyhlásenie nasledovalo potom, ako boli schválené sankcie, ktoré ohrozujú ich obchody.