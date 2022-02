ONLINE Temná noc pre Ukrajinu: Masívne explózie, paľba a sirény! Rusí útočili na ropný sklad aj civilné ciele

NAŽIVO z Kyjeva

6:28 Na protivojnových protestoch v Rusku sa opäť zatýkalo. Pouličné protesty proti vojne na Ukrajine sa v Moskve, Petrohrade a ďalších ruských mestách obnovili aj v sobotu, pričom ľudia vyšli do ulíc i napriek masovému zatýkaniu vo štvrtok a piatok. Podľa OVD-Info, skupiny pre ľudské práva, ktorá sleduje politické zatýkanie, bolo v sobotu v 34 ruských mestách na protivojnových protestoch zadržaných najmenej 460 ľudí vrátane viac ako 200 v Moskve. Medzi zadržanými v meste Belgorod na západe Ruska pri hraniciach s Ukrajinou boli aj dvaja novinári rozhlasovej stanice Rádio Sloboda (RFE/RL). Po niekoľkých hodinách ich polícia prepustila na slobodu.

6:24 Telefonická linka určená pre rodiny ruských vojakov, ktorú zriadili ukrajinské úrady, je doslova zaplavená hovormi. Informovala o tom v noci na nedeľu spravodajská stanica BBC, ktorá sa odvolala na v angličtine písaný web Kyiv Independent. Linka sa volá "Vráť sa živý z Ukrajiny" a v sobotu ju spustilo ukrajinské ministerstvo obrany.

6:20 Boje v Kyjeve si v sobotu večer vyžiadali život šesťročného chlapca a niekoľko zranených ukrajinských civilistov. V nedeľu o tom informovala televízia CNN, ktorá sa odvolala na miestne lekárske zdroje. Chlapec zahynul pri streľbe, ku ktorej došlo na západe Kyjeva. Lekár miestnej nemocnice uviedol, že medzi zranenými sú dvaja tínedžeri a traja dospelí. Ďalšiu obeť hlásia z mesta Charkov, kde delostrelecká paľba v sobotu večer zasiahla deväťposchodový bytový dom, pričom prišla o život jedna žena.

6:18 Vláda v Kyjeve vytvára IT armádu, aby pokračovala v boji na kybernetickom fronte. Informoval o tom ukrajinský minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov v sobotu na sociálnej sieti Twitter. Ako v noci na nedeľu uviedla spravodajská televízia CNN, Fedorov zverejnil toto oznámenie aj v aplikácii na odosielanie správ Telegram, pričom nabádal hackerov na kybernetické útoky na kľúčové ruské energetické firmy a finančné firmy.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.