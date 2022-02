MIMORIADNY ONLINE Ruská invázia pokračuje: Kyjev je v obkľúčení, evakuácia je teraz nemožná!

NAŽIVO z Kyjeva

19:59 Zástupcovia Ukrajiny sa stretnú so zástupcami Ruska na ukrajinsko-bieloruskej hranici pri rieke Pripiať.

19:52 Kyjev je obkľúčený, evakuácia je nemožná

Kyjevský starosta Vitalij Kličko to povedal v rozhovore pre agentúru AP (The Associated Press,) keď odpovedal na otázku, či sa mestské úrady chystajú evakuovať obyvateľov.

❗️❗️The mayor of #Kyiv, Vitaliy Klitschko, has said that Kyiv is surrounded, evacuation is impossible



He said this in an interview with The Associated Press, answering a question about whether the city authorities were going to evacuate residents. pic.twitter.com/822KnhsiSc — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

19:51 V Kyjeve bolo opäť počuť explóziu.

⚡️Another explosion was heard in Kyiv at around 8:13 p.m. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

19:37 Vojna na Ukrajine môže trvať roky

Rusko-ukrajinský konflikt by mohol trvať roky a svet musí byť pripravený na to, že sa Moskva "bude snažiť používať ešte horšie zbrane". Uviedla to v nedeľu britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová, ktorej vyjadrenia priniesli britské médiá a agentúra AFP. "Obávam sa, že to bude dlhé, mohlo by to byť viacero rokov. Rusko má silné vojenské sily a my vieme, že Ukrajinci sú statoční, sú odhodlaní brániť svoju zvrchovanosť a územnú celistvosť a sú odhodlaní bojovať," povedala Trussová pre televíziu Sky News.

19:32 Národná rada SR poskytla účelové zariadenie Častá-Papiernička pre utečencov z Ukrajiny. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké to v nedeľu oznámil predseda parlamentu Boris Kollár s tým, že z NR SR priviezli na hranice aj autobus na prepravu Ukrajincov. Kapacita zariadenia v Častej je 150 lôžok. Kollár na hranici kontroloval, ako Slovensko zatiaľ zvláda migračnú vlnu. Zistil aj nedostatky, ako chýbajúce sociálne zariadenia, nedostatok sociálnych pracovníkov či problém s parkoviskami.

19:24 Biely dom: Putin "vymýšľa hrozby, ktoré neexistujú"

Biely dom reagoval v nedeľu na rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina nariadiť uvedenie "zastrašujúcich zbraní" do stavu najvyššej pohotovosti. Šéf Kremľa "vymýšľa hrozby, ktoré neexistujú, aby ospravedlnil ďalšiu agresiu", citovala Biely dom tlačová agentúra DPA. "Rusko nebolo nikdy ohrozované Severoatlantickou alianciou (NATO), tak ako nebolo ohrozované ani Ukrajinou," uviedla hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová. "Toto všetko sú výmysly prezidenta Putina a my sa proti tomu vzoprieme. Máme možnosti obrániť sa," dodala.

19:08 Z Kyjeva sa opäť ozýva streľba.

18:32 Rusko priznalo, že medzi jeho vojakmi na Ukrajine sú "mŕtvi a ranení"

Ruská armáda v nedeľu, na štvrtý deň jej invázie na Ukrajine, priznala, že medzi jej vojakmi sú aj "zabití a ranení". Armáda však nespresnila, koľko Rusov pri útokoch zahynulo. Informovala o tom tlačová agentúra AFP. "Ruskí vojaci prejavujú odvahu a hrdinstvo, keď plnia bojové úlohy v špeciálnej vojenskej operácii. Žiaľ, medzi našimi spolubojovníkmi sú aj zabití a ranení," vyhlásil v ruskej štátnej televízii hovorca armády Igor Konašenkov.

18:21 Európska únia kvôli šíreniu dezinformácií zakáže fungovanie Moskvou podporovanej stanice RT (Russia Today) a internetového serveru Sputnik, oznámila von der Leyenová.

18:16 Ďalší letecký poplach v Kyjeve, ľudia musia urýchlene ísť do krytov

⚡️Air raid alert in Kyiv.



People must urgently go to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

18:05 Od juhu postupuje na Kyjev veľký ruský konvoj vojenských vozidiel

Z juhu postupuje na ukrajinské hlavné mesto Kyjev veľká kolóna ruských vojenských vozidiel. V nedeľu o tom informoval poradca ukrajinského ministra vnútra Vadym Denysenko, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra DPA. Denysenko to povedal pre spravodajský portál strana.news, keď opisoval pohyb ruských vojakov cez Ukrajinu. V posledných dňoch sa ruská armáda pri invázii snaží dobyť Kyjev, ktorý jej však odoláva. "Vieme, kam smerujú, a sme pripravení," dodal Denysenko. Až doteraz útočili ruskí vojaci na Kyjev zo severozápadu a severovýchodu.

17:55 Šéfka EK: EÚ zaplatí zbrane pre Ukrajinu a zakáže prelety ruským lietadlám

Európska únia uzavrie v reakcii na ruský útok na Ukrajnu vzdušný priestor pre všetky ruské lietadlá vrátane súkromných lietadiel ruských oligarchov. Európsky blok bude tiež vôbec prvýkrát spoločne financovať dodávky zbraní mimoúnijnej krajine, ktorou je Ukrajina. Oznámila to dnes predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

17:45 Rusi zničili najväčšie lietadlo na svete Antonov An-225

Kuleba v nedeľu oznámil, že ruskí vojaci pri útočení na Ukrajine zničili najväčšie lietadlo na svete, Antonov An-225. Informovala o tom britská stanica BBC na svojom webe. Antonov An-225 s názvom Mrija (po ukrajinsky sen) bol zničený počas bojov na letisku Hostomeľ neďaleko hlavného mesta Kyjev. "Rusi síce zničili našu Mriju. Ale nikdy nezničia náš sen o silnom, slobodnom a demokratickom európskom štáte. Zvíťazíme!" napísal.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022

17:32 Putinov stav jadrovej pohotovosti je "nezodpovedný a nebezpečný"

Rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina uviesť do stavu pohotovosti jadrové sily sa rovná "nezodpovednému" správaniu, uviedla v nedeľu Severoatlantická aliancia (NATO). "Toto je nebezpečná rétorika. Je to správanie, ktoré je nezodpovedné," povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pre stanicu CNN v čase zvýšeného napätia v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu.

17:28 Rusko odpálilo rakety Iskander z Bieloruska smerom na Ukrajinu

Rakety Iskander boli odpálené z územia Bieloruska smerom na Ukrajinu a to počas rokovaní Ruska s Ukrajinou. Povedal v nedeľu popoludní poradca šéfa ukrajinského ministerstva vnútra Anton Geraščenko. Už skôr sa uvádzalo, že sa začali ukrajinsko-ruské rokovania.

Missiles targeted area of railway station in Zhytomyr https://t.co/PRM5b2LbGJ pic.twitter.com/69O1PZCRme — Liveuamap (@Liveuamap) February 27, 2022

17:23 Zelenskyj o rokovaniach v Bielorusku: Neverím, že to bude pozitívny výsledok

Rozhovor s Alexandrom Lukašenkom bol veľmi podstatný. "Nechcem, aby rakety, lietadlá a helikoptéry lietali z Bieloruska na Ukrajinu. Nechcem, aby na Ukrajinu išli vojaci z Bieloruska. A on ma o tom uistil," povedal ukrajinský prezident, no neverí v pozitívny výsledok rokovaní s Ruskom. "Ale nech to skúsia, aby žiadny občan Ukrajiny nepochyboval, že som sa ako prezident pokúsil zastaviť vojnu, keď ešte bola šanca, akokoľvek malá," povedal vo videopríhovore.

17:16 Ukrajinské médiá informujú o silných výbuchoch v Žytomyre neďaleko letiska.

#Ukrainian media report powerful explosions in Zhytomyr near the airport pic.twitter.com/5ItnBasRmA — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

17:00 V Petrohrade prebieha obrovský protivojnový protest.

16:55 Turecko uzavrelo Bospor pre ruské námorníctvo

"Na Ukrajine sa situácia zmenila na vojnu. Turecko splní Dohovor z Montreux o tureckých prielivoch," povedal turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu.

#Turkey closes the Bosphorus to the #Russian Navy



“In #Ukraine, the situation has turned into a war. Turkey will comply with the Montreux Convention on the Turkish Straits" - Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu. pic.twitter.com/lZx8Oa7t3E — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

16:36 "Ukrajina nebude kapitulovať a nevzdá sa ani centimetra svojho územia," vyhlásil pred blížiacim sa vyjednávaním s Ruskom ukrajinský minister zahraničia. "Toto je vojna medzi prezidentom Putinom a Ukrajinou. Sme odhodlaní Rusko poraziť, rovnako ako sme porazili predchádzajúce monštrum v Európe pred 80 rokmi," dodal.

❗️❗️#Ukrainian Foreign Minister Kuleba: Ukraine will not give up even a meter of its territory. — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

16:29 Policajti zatýkajú ženu počas akcie proti ruskému útoku na Ukrajinu v ruskom Omsku. Pouličné protesty proti vojne na Ukrajine sa v Moskve, Petrohrade a ďalších ruských mestách obnovili aj v sobotu, pričom ľudia vyšli do ulíc i napriek masovému zatýkaniu vo štvrtok a piatok.

Galéria fotiek (10) Policajti zatýkajú ženu počas akcie proti ruskému útoku na Ukrajinu, v ruskom Omsku

Zdroj: SITA/AP/Evgeniy Sofiychuk

16:12 Na Ukrajine teraz prebieha skutočná ľudová vojna

"Ukrajina nepadne. Nezastavíme sa a neunavíme sa. Sme pripravení na neľútostný boj – pokiaľ to bude potrebné na ochranu našej krajiny a ľudí," napísal minister zahraničia Dmytro Kuleba.

Зараз в Україні відбувається справжня народна війна. Україна не впаде. Ми не зупинимося та не втомимося. Ми налаштовані на запеклу боротьбу — стільки, скільки це буде потрібно, аби захистити свою землю та людей. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022

15:55 U SA odsúdili "neprijateľnú" eskaláciu zo strany Putina

Oznámenie ruského prezidenta Vladimira Putina o uvedení ruských jadrových síl do stavu vysokej pohotovosti je neprijateľnou eskaláciou krízy. Uviedla to v nedeľu veľvyslankyňa Spojených štátov pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová. "Znamená to, že prezident Putin pokračuje v eskalácii tejto vojny spôsobom, ktorý je absolútne neprijateľný," povedala americká diplomatka pre televíziu CBS News. Putinov krok zvýšil obavy Západu, že ruské sily by počas konfliktu s Ukrajinou mohli použiť jadrové zbrane, uviedla stanica Sky News.

15:45 USA oznámili ďalšiu humanitárnu pomoc Ukrajine za 54 miliónov dolárov

Spojené štáty v nedeľu oznámili, že posielajú Ukrajine novú humanitárnu pomoc za takmer 54 miliónov dolárov, keďže východoeurópska krajina sa musí brániť proti útokom Ruska. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

15:27 Ukrajina súhlasí s rokovaniami s Ruskom na bieloruských hraniciach

Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v nedeľu oznámila, že Ukrajina súhlasí s rokovaniami s Ruskom na bieloruských hraniciach, informuje AFP. Kancelária ukrajinského prezidenta vo vyhlásení na sociálnej sieti Telegram uviedla, že ukrajinská a ruská delegácia sa stretnú "bez predbežných podmienok" neďaleko rieky Pripiať na ukrajinsko-bieloruskej hranici.

15:23 VIDEO Putin nariaďuje uviesť ruské jadrové sily do vysokého stupňa bojovej pohotovosti

15:09 Šéf ukrajinského ministerstva pre digitálny rozvoj Michail Fedorov vyzval globálne burzy kryptomien, aby zmrazili účty všetkých občanov Ruska a Bieloruska.

❗️The head of the #Ukrainian Ministry of Digital Development, Mikhail Fedorov, called on global cryptocurrency exchanges to freeze the accounts of all #Russian and #Belarusian citizens — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

14:48 Jeho nariadenie zvyšuje hrozbu, že napätie okolo ruskej invázie na Ukrajinu by mohlo viesť k použitiu nukleárnych zbraní, píše AP. Pripomína, že ruský líder tento týždeň pohrozil tvrdou odvetou proti každej krajine, ktorá priamo zasiahne do konfliktu na Ukrajine.

⚡️⚡️⚡️BREAKING: Putin orders Russian nuclear deterrent forces on alert. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

14:33 Putin nariadil vysokú pohotovosť ruským silám jadrového odstrašovania

Ruský prezident Vladimír Putin nariadil uviesť ruské jadrové sily do vysokého stupňa bojovej pohotovosti, uviedli agentúry. Podľa Putina sa tak deje v reakcii na agresívne vyhlásenie vedúcich predstaviteľov členských krajín NATO na adresu Ruska.

Ukrajinská strana podľa Moskvy súhlasila so schôdzkou vyjednávačov na ukrajinsko-bieloruských hraniciach, čo následne potvrdil aj zdroj z okolia prezidenta Volodymyra Zelenského, uviedol na svojom webe denník Ukrajinska pravda.

14:12 Slovensko ponúklo ruskej aj ukrajinskej strane Bratislavu ako miesto pre mierové rokovanie

"Chceme mier, mier pre Ukrajinu a pre celý tento región," povedal premiér Eduard Heger pred mimoriadnym rokovanim. Zopakoval, že po štvrtkovej invázii sa svet zmenil. "Ocitli sme sa v úplne novej situácii. Dnes už nemôžeme myslieť v starých pravidlách. Prezident Vladimir Putin prekročil Rubikon a nastavil nový svet," povedal Heger.

14:05 SR poskytne Ukrajine ďalší vojenský materiál v hodnote 4,41 milióna eur

Slovensko poskytne Ukrajine ďalší vojenský materiál v hodnote 4,41 milióna eur. Pomoc schválila vláda SR na svojom nedeľnom mimoriadnom rokovaní. Ide o reakciu na sobotný (26. 2.) večerný telefonát premiéra SR Eduarda Hegera (OĽANO) s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. "Spýtal som sa ho, ako vie Slovensko ešte pomôcť. Ukrajinským vojakom začína dochádzať munícia a preto som na nedeľu okamžite zvolal vládu, aby sme mohli čím skôr na žiadosť reagovať," vyhlásil ešte v sobotu predseda vlády.

13:50 Volodymyr Zelenskyj telefonoval s Alexandrom Lukašenkom. Detaily rozhovoru nie sú známe, došlo k nemu však v čase, keď sa špekuluje o vstupe Bieloruska do vojny proti Ukrajine. V Kyjeve sa hovorí o nasadení jednotiek špeciálneho určenia, ktoré už mali vyletieť smerom na Ukrajinu. Z Bieloruska už ruské sily strieľali balistické rakety a rozbehli ofenzívu na Kyjev.

13:41 Synegubov uviedol, že ruskí vojaci sa vzdali

"Zajatí ruskí bojovníci hovoria o úplnom vyčerpaní a demoralizácii, nemajú spojenie s centrálnym velením, nerozumejú a nepoznajú ich ďalšie kroky. Od začiatku útoku na Ukrajinu nedostávajú jedlo ani vodu, technika nemá zásoby paliva," napísal guvernér Charkovskej oblasti.

У Харкові Збройним Силам України здалися в полон десятки російських бійців. Російські бійці, яких взяли в полон, ... Posted by Олег Синєгубов on Sunday, February 27, 2022

13:35 Kyjev a Charkov odolal Rusom, Ukrajina má plnú kontrolu

Kyjev sa ďalej bráni ruskej invázii, v meste nie sú žiadni ruskí vojaci, ubezpečil dnes popoludní starosta hlavného mesta Vitalij Kličko podľa agentúry Reuters. Od začiatku ruskej invázie bolo podľa neho v ukrajinskom hlavnom meste zabitých deväť civilistov, vrátane jedného dieťaťa. Ukrajina má plnú kontrolu aj nad Charkovom. Oznámil to guvernér Charkovskej oblasti Oleg Synegubov. Po ťažkých bojoch cez noc Ukrajina opäť získala kontrolu nad Charkovom, regionálnym hlavným mestom na východe Ukrajiny. "Mesto sa úplne čistí od nepriateľa," napísal predstaviteľ.

13:14 Prezidentka Čaputová: Nastal čas poskytnúť Ukrajine perspektívu členstva v EÚ

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa vyslovila za to, aby Európska únia poskytla perspektívu členstva Ukrajine, ktorej obyvatelia si zvolili európske smerovanie, informuje prezidentka na sociálnej sieti.

The Slovaks have proven their European choice in a long and bumpy accession process. The #Ukrainians have chosen their European course long ago and we must finally respond: the time for granting #Ukraine an #EU membership perspective is now: https://t.co/LZNQ86AvTe — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) February 26, 2022

13:08 Česká vláda na svojom dnešnom zasadnutí schválila dodávku vojenského materiálu v hodnote 400 miliónov korún (viac ako 16 miliónov eur) pre Ukrajinu. V Českej televízii to povedala ministerka obrany Jana Černochová (ODS). Zloženie dodávky nechcela upresniť, len povedala, že nejde o ľahké zbrane. Premiér Petr Fiala (ODS) v CNN Prima News povedal, že preprava materiálu by sa mala uskutočniť už dnes popoludní.

13:03 Za posledných 24 hodín požiadalo na Slovensku o azyl 35 občanov Ukrajiny. Jeden Ukrajinec sa pokúsil o nelegálne prekročenie štátnej hranice. Od soboty (26. 2.) 6.00 do nedele 6.00 h na hranici s Ukrajinou vybavili 12 435 osôb pri vstupe na územie Slovenska. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal Slivka.

12:59 Okupanti začali vykrádať banky v Chersonskej oblasti. "Čo iné sa dalo čakať od tohto národa," píše ukrajinský vojenský portál MIL.IN.UA na sociálnej sieti.

12:50 Sumár strát ruskej armády od začiatku vojny. Zatiaľ prišli o 27 lietadiel, 26 vvrtuľníkov, 146 tankov, 706 obrnených bojových vozidiel, dve lode a okolo 4300 bojujúcich Rusov. Informuje o tom ukrajinská armáda i tamojšie médiá.

Updated numbers of Russia's casualties and other losses as of Feb. 27, according to Ukraine's Defense Ministry. pic.twitter.com/Z0Q9MNsCEy — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

12:47 Apel zástupcu vrchného veliteľa ozbrojených síl Ukrajiny generála poručíka Eugena Mosyuka ruským vojakom: Zložte zbrane!

"Dávame vám možnosť vrátiť sa k rodine bez straty života a dôstojnosti. Zložte zbrane, dajte ruky hore, aby naša armáda a civilisti pochopili, že ste nás počuli. Toto je tvoj lístok domov. Choď brániť svoju vlasť, nie ničiť našu!"

12:38 Ruský bankový systém je stabilný aj po nových sankciách, tvrdí centrálna banka

Ruský bankový systém zostal stabilný po množstve nových sankcií zameraných na finančné inštitúcie v krajine. Uviedla to v nedeľu ruská centrálna banka. Banka informovala tiež, že pri repo aukciách, ktoré plánuje uskutočniť v pondelok (28. 2.), nebude existovať žiadny limit. Podstatne tiež zvýši rozsah cenných papierov, ktoré možno použiť ako kolaterál na získanie úverov od centrálnej banky. Dodala, že bankové karty fungujú normálne a klienti sa môžu kedykoľvek dostať k svojim finančným prostriedkom.

12:12 Bieloruský líder Alexandr Lukašenko vyzval v nedeľu Ukrajinu, aby prijala ponuku Ruska na rozhovory a "neprišla o svoju štátnosť". S odvolaním sa na ruské štátne médiá o tom informovala televízia Sky News.

12:09 Ukrajina podala na Medzinárodnom súdnom dvore žalobu proti Rusku

Ukrajina podala na Rusko žalobu na Medzinárodnom súdnom dvore v holandskom Haagu, oznámil v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev hlavný súdny orgán OSN žiada, aby Rusku nariadil okamžite zastaviť vojenské aktivity. Informovali o tom agentúra AFP a denník Guardian.

12:05 Takto vyzerá hlavné mesto Ukrajiny Kyjev po nočnom bombardovaní

11:58 Raditeľka Českého centra Kyjev Radka Rubilina v rozhovore pre ČT24 uviedla, že po včerajšej noci sa nálady na Ukrajine obrátili. Ľudi bránia svoju krajinu, pomáhajú a vyjadrili obrovskú solidaritu. Zdieľajú zásoby, nosia si vodu a tisícky ľudí sa vybrali do ulíc bojovať a chrániť svoju vlasť.

Galéria fotiek (10) Ozbrojení muži civilnej obrany sa odfotili pri hliadkovaní na prázdnej ulici v dôsledku zákazu vychádzania v Kyjeve na Ukrajine

Zdroj: SITA/AP/Efrem Lukatsky

11:56 Nemecko uzatvorí svoj vzdušný priestor pre ruské lety

Nemecko kvôli vojne na Ukrajine uzatvorí od nedeľňajšieho popoludnia svoj vzdušný priestor pre ruské lety na nasledujúce tri mesiace, oznámilo v nedeľu nemecké ministerstvo dopravy. Uzatvorenie nemeckého vzdušného priestoru bude platiť od 15.00 SEČ a bude sa vzťahovať na všetky lety smerujúce do Nemecka i tranzitné lety, spresnil rezort dopravy.

11:54 Scholz odsúdil vojnu a ohlásil rozsiahle investície do armády, Putin útokom zmenil Európu

Ruský prezident Vladimir Putin útokom na Ukrajinu zmenil Európu, Nemecko preto výrazne navýši investície do svojej armády, ktoré presiahnu dve percentá výkonu ekonomiky, oznámil kancelár Olaf Scholz. Nemecko doteraz neplní záväzok dvoch percent HDP na armádne výdavky, ako sa NATO dohodlo. Kancelár uviedol, že nemecká armáda dostane dodatočných 100 miliárd eur. "Je to pre našu vlastnú bezpečnosť," dodal o chystanom posilnení obrany.

Scholz tiež uistil východných členov NATO, že Nemecko splní svoje záväzky k ich obrane. Sľúbil, že v posilňovaní obrany východného krídla aliancie bude Nemecko pokračovať, okrem iného v účasti na protileteckej obrane.

11:49 Explózia v meste Irpiň, ktoré sa nachádza niekoľko kilometrov od Kyjeva. Útok však ukrajinská armáda odrazila.

11:22 Utečenkyňa, ktorá utiekla pred konfliktom z Ukrajiny, odpočíva na železničnej stanici po príchode do maďarského mesta Zahony.

Galéria fotiek (10) Ukrajinskí migranti v Maďarsku.

Zdroj: SITA/AP Photo/Anna Szilagyi

11:15 Ceny ropy v piatok (25. 2.), v posledný deň obchodovania tento týždeň, klesli. Prispelo k tomu zmiernenie obáv z problémov so zásobovaním trhov ropou, keďže sankcie Západu proti Rusku za vojnu na Ukrajine sa nezameriavajú na jeho energetický sektor. Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli uzavrel v piatok obchodovania na úrovni 91,59 USD (81,66 eura). To bolo o 1,22 USD alebo 1,31 % menej ako v predchádzajúci deň.

11:10 Minister obrany Jaroslav Naď v diskusnej relácii TA3 nekonkretizoval ďalšiu vojenskú pomoc, o ktorej má dnes rozhodnúť na mimoriadnom rokovaní vláda. Vláda má čoskoro rozhodnúť aj o našom vzdušnom priestore. Nevysvetlil, prečo doposiaľ Slovensko o vzdušnom priestore nerozhodlo. "Máme na to isté dôvody," povedal.

11:03 Vzdušný priestor pre ruské lietadlá uzavrú aj Írsko a Fínsko

Fínsko a Írsko oznámili, že uzavrú svoje vzdušné priestory pre ruské lietadlá. Pridali sa tak k ďalším krajinám, ktoré prijali takéto rozhodnutie, informovala v nedeľu stanica BBC s tým, že nie je jasné, kedy tieto opatrenia nadobudnú účinnosť.

11:00 Ministerstvo vnútra Ukrajiny spustilo zdroj, kde Rusi môžu nájsť informácie o svojich príbuzných poslaných na Ukrajinu. Pomocou tejto databázy je možné zistiť, či sú medzi zajatými alebo mŕtvymi.

❗️The Ministry of Internal Affairs of Ukraine launched a resource where #Russians can find information about their relatives sent to #Ukraine. With the help of this database it is possible to find out if they are among the captured or dead.



Website - https://t.co/nH214wR65S — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

10:58 Časť ruského zemného plynu by mohlo Slovensko nahradiť biometánom

Slovensko by mohlo v strednodobom horizonte vyrábať až 400 miliónov kubických metrov (m3) biometánu. Uviedol to na workshope Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) o legislatívnom balíčku Fit for 55 a podpore obnoviteľných plynov Jerguš Vopálenský z SPP-Distribúcia. Spotreba zemného plynu na Slovensku je necelých päť miliárd m3 ruského zemného plynu, ktorý by sa tak dal čiastočne nahradiť práve bioplynom.

10:42 Členovia civilnej obrany obedujú v Mestskej radnici v Kyjeve.

Galéria fotiek (10) Členovia civilnej obrany obedujú v Mestskej radnici v Kyjeve.

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

10:41 Ruskí okupanti rabujú v obchode v ukrajinskom Charkove, kde aktuálne prebiehajú boje.

10:34 Vojenské operácie budú pokračovať napriek možným rokovaniam s Ukrajinou, uviedol Kremeľ

Rusko bude pokračovať vo svojej vojne proti Ukrajine napriek možným rokovaniam s touto susednou krajinou, uviedol v nedeľu Kremeľ, informuje DPA. "Ukrajinskú stranu sme upozornili, že vojenská operácia tentokrát nebude pozastavená, ako sa stalo včera," povedal podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry TASS v nedeľu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

10:22 Vláda má na dnešnom mimoriadnom rokovaní schváliť poskytnutie munície Ukrajine.

10:18 Do bojov sa zapájajú aj ženy

Na fotke drží žena, ktorá je súčasťou civilnej obrany, kalašnikov, zatiaľ čo hliadkuje na prázdnej ulici v dôsledku zákazu vychádzania v Kyjeve. V Charkove vypukli pouličné boje. Ruské jednotky tiež zvýšili tlak na strategické prístavy na juhu krajiny po vlne útokov na letiská a palivové zariadenia inde, ktoré sa zdalo byť znamením novej fázy ruskej invázie.

Galéria fotiek (10) Ukrajinci odhodlane bránia Kyjev.

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

10:10 Rusko útočí na obytné oblasti na Ukrajine

Ukrajinský prezident Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že Moskva bombarduje obytné oblasti na Ukrajine, keď sa jej vojenské sily snažia preniknúť hlbšie na územie krajiny. Informovali o tom agentúra AFP a stanica Sky News. "Uplynulá noc na Ukrajine bola brutálna, znova streľba, bombardovanie obytných oblastí, civilnej infraštruktúry," uviedol Zelenskyj vo videoodkaze zverejnenom na internete. Podľa jeho slov ruské sily útočia aj na oblasti, kde nie je žiadna vojenská infraštruktúra, a útočia na "všetko" vrátane sanitiek.

10:09 Zničený ruský konvoj v Charkove, Ukrajinci sa bránia.

10:06 V Charkove dobrovoľníci a ukrajinské ozbrojené sily bojujú proti okupantom, ktorí sa ukrývajú v škole.

In #Kharkiv, volunteers and the #Ukrainian Armed Forces are fighting the occupants hiding in a school. pic.twitter.com/oGDJSa7brt — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

10:04 Situácia v Kyjeve je pokojná, hlavné mesto je plne pod kontrolou ukrajinskej armády a jednotiek územnej obrany , ubezpečil v nedeľu podľa denníka Guardian prvý viceprimátor mesta Kyjev Mykola Povoroznyk. V noci na nedeľu Kyjev čelil leteckým i raketovým útokom ruských síl. V metropole sa ozývala streľba a došlo k niekoľkým potýčkam so sabotérmi. Až do pondelka v meste platí zákaz nočného vychádzania. Mesto Kyjev je ohrozené aj technogénnou a ekologickou katastrofou, lebo ruské jednotky zasiahli skladisko ropy v meste Vasyľkiv neďaleko Kyjeva.

10:03 Sirény varujúce pred náletmi sa rozozvučali nad mestami Rivne a Luck

Sirény varujúce pred možným náletom sa v nedeľu okolo 06.00 h rozozvučali aj v meste Rivne na západe Ukrajiny a v Luck na severozápade krajiny. Informovala o tom spravodajská stanica BBC.

9:43 Ukrajinské jednotky sprevádzajú muža, o ktorom majú podozrenie, že je ruským agentom, v uliciach Charkova prebiehajú boje.

Galéria fotiek (10) Situácia v Kyjeve

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

Galéria fotiek (10) Situácia v Kyjeve

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

9:41 Ukrajinská armáda vyhodila do vzduchu most pred Kyjevom, aby spomalila ruské jednotky. Most bol medzi mestami Bucha a Irpin. Ruské jednotky sú zablokované v Buche.

⚡️Ukrainian military have blown up a bridge outside of Kyiv to slow down Russian troops.



The bridge was between the cities of Bucha and Irpin. Russian troops are blocked in Bucha. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

9:31 Rusko zasiahlo aj ďalší civilný cieľ, zomrieť pri ňom mala žena, informuje civilná obrana.

#Харків: ворог підступно атакує житлові квартали, снаряд влучив у 9-типоверхівку, загинула жінка, рятувальники👩‍🚒... Posted by ДСНС України on Saturday, February 26, 2022

9:15 Zelenskyj dnes vyzval cudzincov, aby prišli na Ukrajinu vytvoriť legionársku jednotku, ktorá by sa potom zapojila do boja proti ruskej agresii.

Vo vyhlásení zverejnenom v Kyjeve po troch dňoch tvrdých bojov ukrajinských síl s ruskou armádou, vyzval ľudí z celého sveta, aby prišli a pomohli brániť ukrajinskú zvrchovanosť proti ruskej invázii.

Ukraine establishing foreign legion for volunteers from abroad - President https://t.co/9Cm21giSV2 pic.twitter.com/xKi0hp0YiD — Reuters (@Reuters) February 27, 2022

9:09 Ukrajina odmietla Bielorusko ako miesto rozhovorov s Ruskom, navrhuje iné mestá, aj Bratislavu

Ruská delegácia údajne dorazila do Bieloruska na rozhovory s Ukrajincami, oznámil v nedeľu Kremeľ. Ukrajinský prezident v reakcii uviedol, že Kyjev je na mierové rozhovory s Ruskom pripravený, nie však v Bielorusku, ktoré umožnilo ruským jednotkám vstúpiť na Ukrajinu cez svoje územie. Informujú o tom stanica Sky News, denník Guardian a agentúry AP a AFP.

Hovorca Kremľa podľa ruských štátnych médií novinárom povedal, že ruská delegácia zložená okrem iných so zástupcov rezortov diplomacie a obrany prišla do bieloruského mesta Homeľ, kde "čaká" na príchod ukrajinskej strany. Zelenskyj krátko na to zopakoval, že jeho krajina je ochotná rokovať, avšak na iných miestach, ktoré voči nej neprejavujú agresiu. Zelenskyj vo videopríhovore spomenul ako alternatívne miesta rozhovorov konkrétne Varšavu, Bratislavu, Istanbul, Budapešť a Baku, informuje AP. Možné sú podľa neho aj iné lokality.

9:06 Ďalší prejav ukrajinského prezidenta. "Úprimne si želám, aby sa Bielorusko stalo opäť takým dobrým a bezpečným, ako ho ešte prednedávnom všetci videli. Urobiť správnu voľbu je hlavnou voľbou vášho života," uviedol Zelenskyj, v Bielorusku sa dnes koná referendum o ústavným zmenách.

8:42 Okupanti v Charkove narazili na prudký odpor. Pozrite si zábery zničenej vojenskej kolóny.

Occupiers in #Kharkiv encountered fierce resistance. Video of a destroyed military column pic.twitter.com/G7zEGLhOHA — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

8:36 Ruský prezident Vladimír Putin dnes ráno vystúpil s krátkym televíznym prejavom. Putin označil ruskú inváziu na Ukrajine za "zvláštnu operáciu s cieľom poskytnúť pomoc ľudovým republikám" a vyzdvihol "hrdinstvo" ruských špeciálnych jednotiek bojujúcich na Ukrajine, uvádza AFP.

Scenes from #Ukraine (clockwise from top left): damage to a building in Kyiv, a Ukrainian tank in the Lugansk region, Ukrainian soldiers in Kyiv, fragment of a destroyed Russian tank near Kharkiv

📷 @lealolivas @AnatoliiStepan4 Sergei Supinsky Sergey Bobok @AFPphoto pic.twitter.com/lXt7LOPDlQ — AFP News Agency (@AFP) February 27, 2022

8:23 Rusko tvrdí, že obkľúčilo dve mestá na juhu Ukrajiny

Moskva tvrdí, že jej vojaci "úplne" obkľúčili juhoukrajinské mesto Cherson, ako aj mesto Berďansk na juhovýchodnom pobreží Ukrajiny. Informuje o tom agentúra AFP a odvolaním sa na nedeľňajšie vyhlásenie hovorcu ruského ministerstva obrany.

7:56 Generálny riaditeľ poľskej tlačovej agentúry PAP Wojciech Surmacz vyzval na vylúčenie ruskej tlačovej agentúry TASS z Európskej aliancie tlačových agentúr a apeloval zintenzívniť boj proti dezinformáciám. Ruská agentúra podľa neho "bezprecedentným spôsobom a v doteraz nevídanom rozsahu šírila nepravdivé informácie na tému ruskej agresie proti Ukrajine".

7:47 Sirény varujúce pred možným náletom sa rozozvučali aj v meste Rivne na západe Ukrajiny a v Luck na severozápade krajiny. Informovala o tom spravodajská stanica BBC. Situácia v Kyjeve je pokojná, hlavné mesto je plne pod kontrolou ukrajinskej armády a jednotiek územnej obrany, ubezpečil v nedeľu podľa denníka Guardian prvý viceprimátor mesta Kyjev Mykola Povoroznyk.

7:26 Ruským jednotkám sa v nedeľu ráno podarilo preniknúť do Charkova, druhého najväčšieho mesta Ukrajiny

S odvolaním sa na miestnych predstaviteľov o tom v nedeľu informovala spravodajská stanica BBC. Šéf charkovskej regionálnej správy Oleh Sinehubov uviedol, že ľahké vojenské vozidlá "vtrhli do mesta" a zdá sa, že ruskí vojaci sú už v jeho centre. Obyvateľov mesta Sinehubov vyzval, aby nevychádzali z bytov a domov. "Neopúšťajte úkryty! Ozbrojené sily Ukrajiny likvidujú nepriateľa. Žiadame civilistov, aby nevychádzali do ulíc."

Another column of Putin’s mil machinery burns in Kharkiv! Glory to Ukraine. pic.twitter.com/VdGODN0OzB — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 27, 2022

6:28 Na protivojnových protestoch v Rusku sa opäť zatýkalo. Pouličné protesty proti vojne na Ukrajine sa v Moskve, Petrohrade a ďalších ruských mestách obnovili aj v sobotu, pričom ľudia vyšli do ulíc i napriek masovému zatýkaniu vo štvrtok a piatok. Podľa OVD-Info, skupiny pre ľudské práva, ktorá sleduje politické zatýkanie, bolo v sobotu v 34 ruských mestách na protivojnových protestoch zadržaných najmenej 460 ľudí vrátane viac ako 200 v Moskve. Medzi zadržanými v meste Belgorod na západe Ruska pri hraniciach s Ukrajinou boli aj dvaja novinári rozhlasovej stanice Rádio Sloboda (RFE/RL). Po niekoľkých hodinách ich polícia prepustila na slobodu.

Huge protests in Moscow as the crowd shout out, "Slava Ukraini" (Glory to Ukraine).pic.twitter.com/PBX8DMZfGv — James Melville (@JamesMelville) February 26, 2022

6:24 Telefonická linka určená pre rodiny ruských vojakov, ktorú zriadili ukrajinské úrady, je doslova zaplavená hovormi. Informovala o tom v noci na nedeľu spravodajská stanica BBC, ktorá sa odvolala na v angličtine písaný web Kyiv Independent. Linka sa volá "Vráť sa živý z Ukrajiny" a v sobotu ju spustilo ukrajinské ministerstvo obrany.

6:20 Boje v Kyjeve si v sobotu večer vyžiadali život šesťročného chlapca a niekoľko zranených ukrajinských civilistov. V nedeľu o tom informovala televízia CNN, ktorá sa odvolala na miestne lekárske zdroje. Chlapec zahynul pri streľbe, ku ktorej došlo na západe Kyjeva. Lekár miestnej nemocnice uviedol, že medzi zranenými sú dvaja tínedžeri a traja dospelí. Ďalšiu obeť hlásia z mesta Charkov, kde delostrelecká paľba v sobotu večer zasiahla deväťposchodový bytový dom, pričom prišla o život jedna žena.

6:18 Vláda v Kyjeve vytvára IT armádu, aby pokračovala v boji na kybernetickom fronte. Informoval o tom ukrajinský minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov v sobotu na sociálnej sieti Twitter. Ako v noci na nedeľu uviedla spravodajská televízia CNN, Fedorov zverejnil toto oznámenie aj v aplikácii na odosielanie správ Telegram, pričom nabádal hackerov na kybernetické útoky na kľúčové ruské energetické firmy a finančné firmy.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022

6:18 Obrancovia ukrajinského Hadieho ostrova v Čiernom mori sú možno stále nažive. Ak je to tak, potom sú zrejme vojnovými zajatcami ruskej armády. Podľa spravodajskej televízie CNN to v sobotu uviedla Štátna pohraničná stráž Ukrajiny.

⚡️Snake Island defenders who told the Russian navy ‘go f*ck yourself’ may still be alive, Ukraine’s State Border Guard Service says.



As previously reported, on Feb. 24, Russian forces fired from naval weapons and combat aircraft on Ukrainian soldiers and captured the island. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

6:17 Boje na Ukrajine ukončili diplomatickú krízu medzi Izraelom a Poľskom. Izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid v sobotu povedal, že nariadil veľvyslancovi krajiny, aby sa opäť ujal svojej funkcie v Poľsku.

6:17 Vznikne transatlantická skupina pre dohľad na implementáciu sankcií voči Rusku. Vytvoria ju USA, EÚ, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Británia a Kanada. Podľa spravodajskej stanice BBC to zástupcovia týchto krajín uviedli v nedeľu v spoločnom vyhlásení zverejnenom Bielym domom.

6:16 V meste Charkov ruské jednotky vyhodili do vzduchu plynovod, na svojom konte na sociálnej sieti Twitter o tom informovala Štátna služba pre špeciálnu komunikáciu a ochranu informácií Ukrajiny.

6:15 Od soboty 17-tej hodiny do pondelka ôsmej hodiny ráno bol vyhlásený zákaz vychádzania. Metro a verejná doprava nefunguje. V uliciach mesta sa smú pohybovať len osoby so špeciálnymi preukazmi, výnimkou je len presun do krytu v prípade náletu, upozornil starosta Kyjeva Vitalij Kličko.

⚡️Now in #Kharkov there is the most powerful shelling of all time pic.twitter.com/WD6Q7dU1q6 — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

6:13 Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ v sobotu večer oznámil, že Ukrajina dočasne zatvorí svoje hranice s Ruskom a Bieloruskom. Vo videovyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti Telegram Šmyhaľ ozrejmil, že od pondelka 28. februára bude prechod z Ruska a Bieloruska na Ukrajinu povolený iba občanom Ukrajiny, ktorí žijú v zahraničí. Vyzval ich, aby sa zapojili do boja. "Prosím, vráťte sa a dokážte, že ste na strane svetla. Obraciam sa aj na všetky civilizované krajiny: Na koho strane ste?" spýtal sa Šmyhaľ. "Ste na strane vrahov detí, alebo ste na strane veľkých Európanov, ktorí bránia svoju krajinu a svoju slobodu pred agresiou?" dodal podľa televízie CNN.

6:12 Pozrite si rehľad sankcií, ktoré plánujú lídri uvaliť na Rusko a Vladimira Putina. EÚ sa včera rozhodla odstrihnúť Rusov od SWIFT-u.

6:10 Terčom ostreľovania sa stala aj detská onkologická nemocnica

Ruská delostrelecká paľba zasiahla kyjevskú detskú onkologickú nemocnicu Okhmadyt, pričom zabila jedno dieťa a dve zranila spolu s dvoma dospelými, píše Kyjev Independent. Očití svedkovia uviedli, že mesto je pod paľbou viacnásobných raketových systémov.

⚡️Russian artillery fire has struck Kyiv's children's cancer hospital Okhmadyt, killing one child and wounding two, along with two adults, TSN reported.



Eyewitnesses reported that the city is under fire from multiple-launch rocket systems. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022

6:08 Ťažké nočné boje, hlavné mesto a okolie pod paľbou

Another video of the fire at the oil depot in #Vasylkiv has appeared pic.twitter.com/Lho7iZAzpx — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

6:05 Putinovi majú pomôcť Čečenci. Na Ukrajinu bola vyslaná jednotka obávaných čečenských vojakov, ktorí si vyslúžili pomenovanie lovci. Pripravených na boj ich má až 70-tisíc. Včera to v prejave oficiálne potvrdil líder Čečenskej autonómnej republiky Ramzan Kadyrov. Objavili sa tiež zatiaľ nepotvrdené správy o existencii zoznamu Ukrajincov, ktorých majú mať Čečenci v hľadáčiku s cieľom tieto osoby zajať, či dokonca zabiť.

Po polnoci poslankyňa ukrajinského parlamentu uviedla, že Kyjev má byť napadnutý. Krátko na to sa rozoneli sirény, ľudia sa schovávali a z mesta sa ozvali dve masívne explózie. Po prvej začal horieť sklad ropy vo Vasylkive v kyjevskej oblasti. Mesto sa nachádza 40-kilometrov juhozápadne od metropoly.

Rusi spustili ofenzívu potom, čo podľa nich Kyjev odmietol vyjednávať a konať. Pod paľbou boli najmä mestá Kyjev a Charkov. Vláda ľuďom odporučila, aby nevychádzali von. Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak oznámenie Kremľa označil za ruskú taktiku. "Snažia sa doviesť rokovania k mŕtvemu bodu ešte predtým, než začali," dodal. Rusko chce rokovať v Minsku, Ukrajina vo Varšave. Podľa Zelenského Moskva nikdy ofenzívu neprerušila.

6:00 Ukrajina v sobotu uviedla, že od spustenia ofenzívy zahynulo už najmenej 198 civilistov vrátane troch detí. Rusko doposiaľ neuviedlo, koľko jeho vojakov prišlo o život počas "špeciálnej vojenskej operácie", ako ofenzívu nazýva, pripomína AFP.

Rusi spustili plnú ofenzívu

Ruské vojenské jednotky podľa Kremľa v piatok pozastavili ofenzívu na Ukrajine, aby umožnili priestor na vyjednávanie. Ruská armáda však neskôr dostala rozkazy na rozšírenie svojej ofenzívy na Ukrajine "všetkými smermi" po tom, čo Kyjev údajne odmietol rokovať v Bielorusku. "Po tom, čo ukrajinská strana odmietla rokovací proces, dnes všetky jednotky dostali rozkazy vykonávať postup zo všetkých smerov v súlade s plánmi operácie," uviedol hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov. Povedal to aj hovorca ruského prezidenta Vladimíra Putina Dmitrij Peskov.

VIDEO Ukrajinský prezident vyvracia dezinformácie: Nezložili sme zbrane, budeme brániť vlasť

Poradca ukrajinského prezidenta toto tvrdenie odmietol a v reakcii uviedol, že Kyjev konať chce, ale odmieta pristupovať na ultimáta či neprijateľné podmienky. Podľa neho ale Moskva ofenzívu neprerušila. "Ruské klamstvá, že údajne ich jednotky dostali rozkaz zastaviť ofenzívu, nemajú nič spoločné s realitou, ktorú celý svet videl v piatok v noci a dnes ráno," povedal ruskojazyčnej verzii servera BBC poradca ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoljak.

Zelenskyj požiadal šéfa OSN, aby brali ruský útok ako genocídu

Generálny tajomník OSN António Guterres povedal v sobotu v telefonáte ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že bude pracovať na zvýšení humanitárnej pomoci Ukrajine, ktorú napadlo Rusko. Informovala o tom tlačová agentúra AFP. Vojna už donútila desaťtisíce ľudí na Ukrajine ujsť zo svojich domovov. Generálny tajomník Guterres preto uistil prezidenta Zelenského, že "Organizácia Spojených národov zvýši humanitárnu pomoc ukrajinskému ľudu".

Zelenskyj po telefonickom rozhovore s Gutteresom na Twitteri napísal, že požiadal šéfa OSN, aby Rusku odobrali právo hlasovať v Bezpečnostnej rade OSN a tak ho potrestali za napadnutie Ukrajiny. "Odoberte agresorskej krajine právo hlasovať v Bezpečnostnej rade OSN, označte konanie Ruska za genocídu ukrajinského ľudu, pomôže s odvozom tiel ruských vojakov. Toto som povedal v rozhovore s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom," uviedol Zelenskyj.