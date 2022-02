ONLINE Vojna na Ukrajine DEŇ 3: Rusko obnovili ofenzívu! Boje pokračujú, spustili silnú informačnú vojnu

NAŽIVO z Kyjeva

14:40 AKTUÁLNE informácie z Černobyľu. "Žiadna hrozba vplyvom lokálne zvýšených hodnôt žiarenia v Černobyle NEHROZÍ," uviedla stránka. Včera večer ešte prebiehali pravdepodobne menšie strety vojsk aj v dedinách v blízkosti Černobyľskej zóny. Pravoslávna cirkev uviedla, že tam vyhoreli aj kostoly. Včera v oblasti mesta Ivankiv (posledné mesto pred Černobyľskou zónou) ukrajinské jednotky vyhodili do vzduchu most vedúci do Kyjeva, aby tak spomalili postup ruských vojsk.

Najnovšia aktualizácia diania v Černobyľskej zóne a okolí ⚠️☢️ (+ odkazy) 🟡 Včera večer ešte prebiehali pravdepodobne... Posted by Černobyľ on Saturday, February 26, 2022

14:37 Maďarsko neblokuje vylúčenie Ruska zo systému SWIFT

Šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa to uviedol na sociálnej sieti Facebook. "Nie je to pravda! Maďarsko sa nikdy neozvalo voči žiadnemu návrhu sankcií, nič sme neblokovali a ani neblokujeme. Hanba tým, ktorí šíria falošné správy, nech sú akejkoľvek národnosti!!!" napísal Szijjártó. Návrh vylúčiť Rusko zo systému SWIFT má podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského už takmer úplnú podporu medzi členskými krajinami EÚ. "Dúfam, že Nemecko a Maďarsko budú mať odvahu podporiť toto rozhodnutie," vyhlásil.

14:35 Estónsko zakáže ruským leteckým spoločnostiam využívať svoj vzdušný priestor

Estónsko sa pridá k Poľsku a Českej republike a uzatvorí svoj vzdušný priestor pre Rusko v súvislosti s jeho útokom na Ukrajinu, oznámila v sobotu vláda v Tallinne. Informovala o tom agentúra DPA. "Estónsko sa pridáva k iniciatíve Poľska a zakáže všetkým ruským leteckým spoločnostiam využívanie nášho vzdušného priestoru," povedal minister hospodárstva Taavi Aas pre rozhlasovú stanicu ERR. Ako dodal, v tejto súvislosti sa už pripravuje aj návrh príslušného rozhodnutia.

14:30 Hovorca ukrajinského prezidenta poprel tvrdenia Kremľa o tom, že Ukrajina odmietla rokovať a Rusko preto obnovilo boje na Ukrajine. Ukrajina je stále otvorená dialógu.

14:28 Ukrajina vyzvala Červený kríž, aby z územia odstránil mŕtve telá tisícok Rusov

Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) by mal odstrániť mŕtve telá "tisícok" Rusov zabitých počas invázie na Ukrajinu a vrátiť ich do Ruska, uviedla v sobotu ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Informovala o tom britská spravodajská stanica BBC. Vereščuková počas televízneho brífingu povedala, že ide o telá "tisícok okupantov" a "humanitárnu potrebu". "Žiadame, aby telá ruských okupantov opustili územie a boli vrátené do Ruskej federácie," dodala. Ukrajinská vicepremiérka podľa BBC priamo vyzvala MVČK: "Urobte, čo je potrebné, aby sa tento humanitárny problém vyriešil."

14:20 Ozbrojené sily na základe rozhodnutia vlády nasadili 580 vojakov na pomoc policajnému zboru a colnej a finančnej správe v štyroch sektoroch našej východnej hranice. Priamo na deviatich vytypovaných miestach na hranici a na existujúcich hraničných priechodoch plnia vojaci úlohy podľa potreby policajného zboru.

14:17 Kremeľ tvrdí, že Kyjev odmieta konať, preto po pauze obnovil ofenzívu na Ukrajine

Ruské vojenské jednotky podľa Kremľa v piatok pozastavili ofenzívu na Ukrajine, aby umožnili priestor na vyjednávanie. Dnes ale boje obnovili, pretože Ukrajina vyjednávať odmietla. Podľa tlačových agentúr to povedal hovorca ruského prezidenta Vladimíra Putina Dmitrij Peskov.

14:13 Hybridná vojna v plnom prúde

"Ruská propaganda nepozná hraníc a aktuálne sa špekuluje, že Ukrajina sa možno chystá zhodiť „špinavú bombu“ na ruské územie. Toto je chorý fejk. Ukrajina nemá jadrové zbrane, nevykonáva žiadnu prácu na ich vytvorení/získaní," napísal minister zahraničných vecí Kuleba.

Russian propaganda has gone off the rails and speculates Ukraine might be preparing to drop a ‘dirty bomb’ on the Russian territory. This is a sick fake. Ukraine doesn’t have nuclear weapons, doesn’t conduct any work to create/acquire them. We are a responsible member of the NPT. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

13:53 V Kyjeve sprísnili nariadenia v oblasti zákazu vychádzania

Úrady v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev v sobotu sprísnili nariadenia v oblasti zákazu vychádzania s cieľom posilniť obranu mesta, informovala agentúra AFP. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že zákaz vychádzania bude v platnosti od 17.00 h do 8.00 h v období od soboty do pondelka rána. Cieľom je podľa jeho slov posilnenie obrany hlavného mesta a zaistenie bezpečnosti obyvateľov.

Увага! Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від сьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00.

Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого. — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) February 26, 2022

"Všetci civilisti, ktorí sa počas zákazu vychádzania budú nachádzať na ulici, budú považovaní sa členov nepriateľských sabotérskych a prieskumných skupín," napísal Kličko na sociálnej sieti Telegram.

13:51 O odpojení Ruska z medzinárodného platobného systému SWIFT rokuje aj Slovensko

O odpojení Ruska z medzinárodného platobného systému SWIFT sa rokuje, potvrdil to premiér Eduard Heger. Robí sa to podľa neho preto, aby Rusko zastavilo svoju agresiu na Ukrajine. Heger tvrdí, že odpojenie Ruska od SWIFT-u je "viac áno ako nie". No zároveň podotýka, že kým nie je úplný súhlas, tak je to jedno. "Sme krajina, ktorú to bude bolieť menej. Sú krajiny, ktoré to bude bolieť výrazne viac, pretože majú väčšiu obchodnú aj platobnú bilanciu s Ruskou federáciou," podotkol predseda vlády.

13:47 Reportérov Českej televízie (ČT) a CNN Prima News na Ukrajine, ktorá čelí útoku ruských jednotiek, dočasne zadržala polícia kvôli podozreniu zo špionáže. Štáb Primy následne donútila opustiť ukrajinské územie, oznámili ČTK zástupcovia televízie. Na problémy štábu ČT upozornil server iDNES.cz.

13:46 Holandsko presunulo ambasádu do Poľska, dodá Kyjevu rakety

Holandsko presúva svoje veľvyslanectvo na Ukrajine do susedného Poľska a rozšíri vojenskú pomoc Kyjevu o 200 protilietadlových rakiet Stinger. Oznámila to v sobotu holandská vláda, informuje TASR s odvolaním sa na správy agentúr DPA a AFP i holandských médií. Ministerstvo zahraničných vecí v Haagu pripomenulo, že holandskú ambasádu už pred týždňom presunuli z Kyjeva do západoukrajinského Ľvova, kde sa však tiež "zhoršuje bezpečnostná situácia".

13:42 "Celé Slovensko sa zomklo a otvára sa utečencom z Ukrajiny. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú," napísala polícia na sociálnej sieti.

ASPOŇ JEDEN MALÝ ÚSMEV: CELÉ SLOVENSKO SA ZOMKLO A OTVÁRA SA UTEČENCOM Z UKRAJINY ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ... Posted by Polícia Slovenskej republiky on Saturday, February 26, 2022

13:40 Rusko uzavrelo vzdušný priestor pre leteckých dopravcov z Českej republiky, Poľska a Bulharska. S odvolaním sa na ruskú federálnu agentúru pre leteckú dopravu Rosaviacija o tom informuje agentúra Interfax. Je to odveta za rovnaké rozhodnutie, ktoré kvôli ruskej invázii na Ukrajinu tieto tri krajiny urobili voči ruským leteckým spoločnostiam v piatok.

13:29 Uprostred ukrajinsko-ruskej krízy sa NATO rozhodlo rozmiestniť pozemné, námorné a vzdušné zložky síl rýchlej reakcie NATO "prvýkrát v histórii kolektívnej obrany, uviedla agentúra Andalou.

Amid Ukraine-Russia crisis, NATO decided to deploy land, sea, and air elements of the NATO Response Force "for the first time in the collective defense" history https://t.co/iOkxJZrGZu pic.twitter.com/4R6OxqmgIA — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 26, 2022

13:05 Už len dva súhlasy od odpojenia Ruska zo SWIFT-u. Na odpojenie Ruska od SWIFT-u je potrebný súhlas Nemecka a Maďarska.

13:01 Budove, ktorú zasiahla ruská raketa, hrozí, že sa zrúti.

13:00 Požiar v bytovom dome v Černigove. Horí na najvyššom poschodí.

12:58 Rusko nepotrebuje diplomatické vzťahy so Západom

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v sobotu vyhlásil, že Moskva nepotrebuje diplomatické vzťahy so Západom. Reagoval na sériu sankcií voči Rusku oznámených západnými krajinami, ktoré označil za známku "politickej bezmocnosti". Informácie priniesli stanice BBC a Sky News, ako aj agentúry DPA a AP.

12:56 Prvý konkrétny efekt odvety, o ktorej rozhodol Západ po útoku Moskvy na Ukrajinu. Nákladná loď prevážala autá a smerovala do Petrohradu, bola podozrivá, že patrí ruskej spoločnosti. Blokádu spustili francúzske colné orgány počas tranzitu v oblasti Honfleur v Lamanšskom prielive v Normandii. Jednotku prepadli a zadržali v prístave Boulogne sur Mer. Informuje portál Corriere Della Serra.

12:53 Aktuálne z Melitopoľa.

12:42 Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl sumarizuje aktuálne informácie k ruskej invázii:

- Nepriateľ pokračuje v ofenzíve vybranými smermi. Hlavné úsilie sa sústreďuje v operačných obvodoch Polisskyi, Siverskyi, Slobozhanskyi a Tavriyskyi. Hlavným účelom operácie okupantov je obkľúčiť a zablokovať Kyjev, „demilitarizovať“ a „odnárodňovať“ Ukrajinu a prinútiť ukrajinské vedenie, aby zmenilo svoj politický kurz na ruské pomery.

📍 General Staff of the Ukrainian Armed Forces: Operational information as of 11:00 AM on Russian invasion 🔵The enemy... Posted by Ukraine Сrisis Media Center on Saturday, February 26, 2022

12:36 Rusi do vojny verbujú aj veľmi mladých chlapcov. Na zábere vidieť mladého vojaka, ktorý čelí nahnevaným Ukrajincom. Aj toto je smutná tvár zbytočnej vojny...

A photo for mothers of #Russian servicemen. Let them know what awaits their children in an invading war. This guy had luck. pic.twitter.com/jQckL8iDEw — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

12:33 "Víťazstvo bude naše!" napísal generálporučík Valery Zalužny.

12:31 V Charkove bol zadržaný ruský sabotér. Ďalších našli ukrytých v rôznych podzemných úkrytoch.

12:28 Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) v sobotu médiám nariadila, aby odstránili správy, ktoré vojenskú operáciu Ruska na Ukrajine označujú za "napadnutie, inváziu alebo vyhlásenie vojny". Médiám v opačnom prípade hrozí zablokovanie a pokuta.

Roskomnadzor vo svojom vyhlásení viacero nezávislých médií vrátane televízie Dožď a nezávislých novín Novaja Gazeta obvinil zo šírenia "nespoľahlivých spoločensky významných nepravdivých informácií" o ostreľovaní ukrajinských miest ruskou armádou a o úmrtiach civilistov, píše AFP.

12:17 Slovensko rokuje o ukončení prevádzky ruských stíhačiek Mig-29 na Sliači a poslaní ruských technikov späť do vlasti. Vyhlásil to v sobotu minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) po rokovaní vlády s tým, že vzdušný priestor SR by mohol byť chránený geograficky blízkym spojencom.

11:47 Rozhodnutie vylúčiť Rusko z platobného systému SWIFT padne v priebehu niekoľkých dní. Agentúre Reuters to povedal zdroj z únijnej centrálnej banky.

11:44 Rezort vnútra zriadil kontakty, na ktoré sa môžete obrátiť s pomocou pre Ukrajincov. Ľudia môžu poskytnúť pomoc prostredníctvom mailu pomocpreukrajinu@minv.sk alebo telefonicky na čísle +4212/48 59 33 12.

11:41 Ukrajina žiada Červený kríž o pomoc s dopravou. "Ruskí votrelci nesú veľké straty. Na Ukrajinskej zemi sú tisíce ich tiel." Pozrite si apel Iriny Vereďukovej na Medzinárodný výbor Červeného kríža o pomoc s dopravou.

Deputy Prime Minister Iryna Vereshchuk appealed to the International Red Cross, urging the organization to help return the bodies of the #Russian occupants to their homeland. pic.twitter.com/9FpvD2fYfL — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

11:35 Slovensko daruje Ukrajine vojenský materiál v hodnote 2,6 milióna eur. Schválila to v sobotu vláda. O darovanie materiálu požiadala Ukrajina. Ministerstvo obrany SR preto navrhlo darovať vojenský materiál v hodnote 2,6 milióna eur a taktiež materiál vo vlastníctve Štátnych hmotných rezerv SR v hodnote 8,4 milióna eur.

11:34 Veľvyslanectvo SR v Kyjeve zostáva naďalej funkčné v minimalistickom zložení pod vedením veľvyslanca Mareka Šafina. Oznámil to v sobotu minister zahraničných vecí Ivan Korčok.

11:32 NAŽIVO Premiér Eduard Heger s ministrom obrany po rokovaní vlády. "Slováci, som na vás hrdí, ako sa zapájate a pomáhate vojnovým utečencom," povedal premiér.

11:20 Na Slovensku nastane od soboty obeda mimoriadna situácia

Na Slovensku nastane od soboty 12.00 h mimoriadna situácia. Vyhlásenie mimoriadnej situácie súvisí s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine. Rozhodla o tom vláda na sobotnom rokovaní.

11:08 Odolali sme a úspešne odrazili nepriateľské útoky

"Boje pokračujú. V mnohých mestách a okresoch nášho štátu. Ale vieme, čo chránime – krajinu, zem, budúcnosť detí. Kyjev a kľúčové mestá v okolí hlavného mesta ovláda naša armáda. Okupanti chceli zablokovať centrum nášho štátu a dali sem svoje bábky ako v Donecku. Porušili sme ich plán," hovorí Zelenskyj v novom videu.

10:57 Česká vláda schválila zaslanie ďalej vojenskej pomoci Ukrajine. Ako v sobotu oznámilo ministerstvo obrany v Prahe, ide o guľomety, samopaly, ostreľovacie pušky, pištole a príslušnú muníciu v hodnote 188 miliónov českých korún, informuje na svojom webe český Deník N.

10:55 Ukrajina sa hrdisky bráni ruskému útoku, napísal Mikloš

"Všetci sme stále v šoku a premýšľame, čo a ako by sa malo urobiť, aby boli obete čo najmenšie a aby to vojnovému zločincovi Putinovi (ktorého odteraz nebudem nazývať inak ako Putler) nevyšlo a aby sa tá hrôza čo najskôr skončila. Som presvedčený, že zastaviť ho môžu a musia len samotní Rusi, Západ a my všetci však musíme prispieť k tomu, aby sa tak stalo čo najskôr," napísal na sociálnej sieti bývalý minister financií Ivan Mikloš, ktorý od roku 2016 pôsobil ako šéf poradcov ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana.

Ukrajina sa hrdisky bráni ruskému útoku. Všetci sme stále v šoku a premýšľame, čo a ako by sa malo urobiť, aby boli... Posted by Ivan Mikloš on Saturday, February 26, 2022

10:45 "Slovenský diplomatický konvoj vypravený včera z Kyjeva je v bezpečí na území Rumunska a smeruje na Slovensko," informoval šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok.

Slovenský diplomatický konvoj vypravený včera z Kyjeva 🇺🇦 je v bezpečí na území Rumunska a smeruje na Slovensko 🇸🇰.... Posted by Ivan Korčok on Saturday, February 26, 2022

10:42 Jelizaveta Peskovová, dcéra hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova, zverejnila v piatok večer na sociálnej sieti Instagram príbeh (story), v ktorom odmietla vojnu. Peskovová použila hashtag “nie vojne” napísaný v azbuke, ktorý na internete používajú Rusi, ktorí nesúhlasia s vojenskou inváziou na Ukrajinu. Vojenskú akciu pritom nariadil prezident Vladimir Putin, ktorému jej otec Dmitrij robí dlhé roky hovorcu a inváziu v médiách označuje ako “špeciálnu operáciu”. Na tému upozornili poľský spravodajský portál Wyborcza.pl aj reportér televízie BBC Francis Scarr pracujúci v Moskve.

Liza Peskova, the daughter of Kremlin spokesman Dmitry Peskov, has deleted the anti-war message she recently posted on Instagram. This was it (it said "NO TO WAR"): pic.twitter.com/0OlSaLB6xz — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 25, 2022

10:35 Bývalý prezident Ruskej federácie Dmitrij Medvedev naznačil, že by sa "do Ruska mohol vrátiť trest smrti".

#Medvedev hinted that the death penalty might return to #Russia. This is related to the suspension of Russia's membership in the #CouncilOfEurope. — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

10:33 Pri nočných bojoch o Kyjev bolo zranených 35 ľudí vrátane dvoch detí, uviedol starosta mesta Vitalij Kličko.

10:30 Tento mladý ruský vojak si myslel, že cesta na Ukrajinu je len pokračovaním cvičení. "Ďalší ruský vojak oklamaný Putinom. Neexistuje vôbec žiadna motivácia bojovať proti Ukrajincom!" napísal zástupca ministra vnútra Anton Geraščenko.

10:24 Rusi nezískali žiadnu výhodu

"Ozbrojené sily Ruskej federácie nezískali za posledných 24 hodín žiadnu operatívnu a taktickú výhodu, čo naznačuje, že Ukrajina vyhráva," uviedol to poradca vedúceho úradu prezidenta Michaila Podolyaka. "Pochopili sme, že dnešná noc bude ťažká, pretože Ruská federácia musela využiť a využiť všetky svoje zdroje a rezervy, aby nám v našich mestách dala maximálny dopad. Hneď poviem, že sa to nestalo. Ozbrojené sily Ukrajiny spolu s Národnou políciou Ukrajiny kompletne kontrolujú celú situáciu a územie nášho štátu," vyhlásil.

Офіс Президента України: Збройні сили Російської Федерації за минулу добу не здобули жодної оперативно-тактичної... Posted by Міністерство оборони України on Friday, February 25, 2022

10:19 Doterajší počet obetí ruskej invázie na Ukrajinu je podľa ukrajinského ministerstva zdravotníctva najmenej 198. Medzi mŕtvymi sú tri deti. Jej šéfa citovala tlačová agentúra Interfax, podľa ktorej bolo zranených 1115 ľudí vrátane 33 detí. Agentúra Reuters uviedla, že nie je jasné, či mal na mysli iba civilné obete.

10:10 "Ukrajina bojuje proti útočníkovi so zbraňami v rukách, bráni svoju slobodu a európsku budúcnosť," napísal prezident. "Veríme, že EÚ si vyberie Ukrajinu," dodal.

Ukraine is fighting the invader with weapons in hands, defending its freedom and European future. Discussed with @vonderleyen effective assistance to our country from 🇪🇺 in this heroic struggle. I believe that the #EU also chooses Ukraine. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

9:57 Ukrajinský prezident Zelenskyj žiada prijatie do EÚ

V súvislosti s ruským útokom na Ukrajinu žiada ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prijatie svojej krajiny do Európskej únie. Informuje o tom agentúra DPA. "Je to rozhodujúci moment, aby sme raz a navždy ukončili dlhoročnú diskusiu a rozhodli o členstve Ukrajiny v EÚ," uviedol Zelenskyj v sobotňajšom tvíte. Podľa vlastných slov hovoril s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom o "ďalšej účinnej pomoci", ako aj "hrdinskom boji Ukrajincov za svoju slobodnú budúcnosť".

It is a crucial moment to close the long-standing discussion once and for all and decide on Ukraine's membership in the #EU. Discussed with @eucopresident further effective assistance and the heroic struggle of Ukrainians for their free future. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Členstvo Ukrajiny v EÚ bolo dosiaľ pokladané za vylúčené, píše DPA. Takýto krok by podľa expertov okrem iného znemožnil dohodu s Ruskom. Otázka zbližovania s EÚ vyvolala na prelome rokov 2013 – 2014 masové protesty v centre Kyjeva. Situácia viedla k pásu proruského prezidenta Viktora Janukovyča. Rusko následne anektovalo ukrajinský polostrov Krym a na východe Ukrajiny vypukol separatistický konflikt.

9:42 AKTUÁLNA situácia na slovensko-ukrajinskej hranici



Pred konfliktom sme na východnej hranici zaznamenali denne 1444 vstupov. V súčasnosti sme ich za posledných 24 hodín vybavili 10 526, z toho za dnešný deň (do 06.00 hod. 26.02.2022) 4907. Kým za bežného stavu sme vstupujúcich na územie Slovenska vybavovali priebežne, dnes sú čakacie doby na hraničných priechodoch osem až 10 hodín.

9:38 Pozrite si video, ktoré zachytáva nočné ostreľovanie Kyjeva.

9:37 Rada prokurátorov SR vyjadrila podporu ukrajinským prokurátorom v ich úsilí čeliť porušeniu zásad medzinárodného práva a zaistiť uchovanie územnej celistvosti, zvrchovanosti a slobody Ukrajiny. Prezidentovi Ukrajinskej asociácie prokurátorov Oleksandrovi Shinalskyemu zaslala list. "Rovnakú podporu a solidaritu vyjadruje rada prokurátorov všetkým obyvateľom Ukrajiny," uviedol predseda rady prokurátorov Stanislav Jakubčík.

9:36 Starosta Kyjeva hovorí, že podchod metra bude slúžiť len ako prístrešok. Nebude slúžiť na prepravu.

❗️Mayor of #Kyiv #Klitschko says that the subway will only be used as a shelter. It won't be used for transportation. — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

9:33 Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý v piatok (25.2.) schválila Národná rada SR.

9:30 Všetky mosty v Kyjeve majú pod kontrolou ukrajinské ozbrojené sily. Ruské jednotky operujú na ľavom brehu, preto obyvateľov na ľavom brehu mesta prosia, aby neprechádzali na pravý breh.

All bridges in #Kyiv are under the control of the #Ukrainian Armed Forces. Russian troops are operating on the left bank, so residents on the left bank of the city are asked not to cross over to the right bank. pic.twitter.com/4BvvrKxMHn — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

9:28 Evakuačná kolóna slovenského zastupiteľského úradu je už v Rumunsku

Evakuačná kolóna slovenského zastupiteľského úradu z Kyjeva pred niekoľkými minútami bezpečne prekročila hranice do Rumunska. Oznámil to na sociálnej sieti minister obrany SR Jaroslav Naď. K evakuačnej kolóne sa podľa ministra pridali aj "kolegovia zo slovinského veľvyslanectva v Kyjeve".

9:27 Ukrajinská ambasáda v Moskve sa evakuuje a presúva do Lotyšška.

9:18 Ruské jednotky sa tiež pri Kyjeve snažia ovládnuť vodnú elektráreň, ktorá leží na severnom okraji metropoly na Kyjevskej priehrade. Agentúra Interfax Ukrajina ráno uviedla, že elektráreň je stále pod kontrolou ukrajinskej armády, ale má výpadky. "Elektráreň ale zatiaľ nefunguje, jej personál sa skrýva. Akonáhle skončia boje v oblasti, technici sa okamžite budú snažiť dodávky energie spotrebiteľom obnoviť," citujú ukrajinské médiá ministerstvo energetiky. Informácie sú k siedmej hodine rannej.

9:07 Obytnú budovu v Kyjeve zasiahla ruská raketa, informuje Ukrajina. Na sociálnych sieťach koluje mnoho videí, zatiaľ nie sú informácie o obetiach ani zranených. Budova sa nachádza v oblasti neďaleko letiska Žuljany.

Київ — наше чудове, мирне місто — пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ! pic.twitter.com/UdKnSVCVkT — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

8:50 Zábery, na ktorých vidno, ako Rusko zasiahlo civilnú budovu, sú šokujúce.

Footage from inside an apartment in a residential block in Kyiv that was targeted today pic.twitter.com/N4mCrDnI3A — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) February 26, 2022

8:42 Čína: Vojna v Ukrajine zašla priďaleko

Čínsky veľvyslanec pri OSN Čang Ťün vyhlásil, že Peking je "hlboko znepokojený" posledným vývinom situácie na Ukrajine. Uviedla to v sobotu agentúra DPA. "Už to prerástlo do takého bodu, ktorý si neželáme vidieť," Čang Ťün povedal počas výnimočného zasadania Bezpečnostnej rady OSN v piatok. "Sme toho názoru, že zvrchovanosť a územná celistvosť všetkých štátov by sa mala rešpektovať a ciele a princípy Charty OSN kolektívne dodržiavať," dodal.

8:35 Západní partneri posielajú zbrane Ukrajine, Zelenskyj ostáva v Kyjeve

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že "partneri" jeho krajiny posielajú zbrane, aby pomohli Kyjevu bojovať proti ruským jednotkám. Informoval tiež, že hovoril telefonicky s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

"Nový deň na diplomatickom fronte sa začal rozhovorom s Emmanuelom Macronom," napísal Zelenskyj na Twitteri. "Zbrane a vybavenie od našich partnerov sú na ceste na Ukrajinu. Protivojnová koalícia funguje!" citovala ho agentúra AFP. Ukrajinský prezident zverejnil na sociálnych sieťach video, že ostáva v Kyjeve a nikam neodchádza. "Neverte fejkom," napísal.

8:32 Počet obetí sa upresňuje. Práve prebieha evakuácia.

Оперативна інформація. м. Київ ⤵️ 26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобоновського 6 А сталося... Posted by ДСНС України on Friday, February 25, 2022

8:25 Rusi v noci zasiahli aj civilnú budovu. "Evidujeme ďalší vojnový zločin proti civilnému obyvateľstvu Ukrajiny. Záchranári evakuujú obyvateľov výškovej budovy, kde zasiahla strela obytnú budovu na 17. a 18. poschodí," uviedli hasiči na FB.

8:22 V Kyjeve v noci prebiehali ťažké boje a o hlavné mesto sa bojuje doteraz. Ruská armáda narážala na tvrdý odpor, Ukrajina oznámila, že ich útoky sa podarilo odraziť.

8:15 Úrady v Kyjeve varovali pred bojmi v uliciach

Úrady v Kyjeve varovali v sobotu v súvislosti s postupom ruských jednotiek pred pouličnými bojmi v ukrajinskej metropole. "Na uliciach nášho mesta sa teraz bojuje. Žiadame vás, aby ste zachovali pokoj a maximálnu opatrnosť!" píše sa v oznámení. Kto sa podľa neho nachádza v úkrytoch, by v nich aj mal ostať, cituje agentúra DPA. V prípade leteckého poplachu by mali ľudia vyhľadať najbližší kryt. Mesto na tento účel vydalo mapu.

"Keď ste doma, potom nechoďte k oknu, nechoďte na balkóny," píše sa vo výzve s tým, že obyvatelia by mali tiež podniknúť preventívne opatrenia, aby sa chránili pred zraneniami v dôsledku zásahu troskami alebo strelami, uviedla agentúra AP. Starosta Kyjeva Kličko uviedol, že oblasť pri dôležitej elektrárni, na ktorú útočia Rusi, zasiahli nové výbuchy. V Kyjeve platí zákaz nočného vychádzania od 22.00 h (21.00 h SEČ) do 7.00 h miestneho času (6.00 h SEČ).

7:55 Česká republika, Poľsko a Bulharsko v piatok v reakcii na ruskú inváziu Ukrajiny oznámili, že od polnoci nevpustia do svojho vzdušného priestoru žiadne lietadlo ruských aerolínií. Informuje o tom v sobotu agentúra AFP. Poľské aerolínie LOT už v piatok pozastavili všetky lety do Moskvy a Petrohradu. "Od dnešnej polnoci zastavujeme prevádzku všetkých ruských leteckých dopravcov na českom území," český minister dopravy Martin Kupka napísal na Twitteri.

7:47 Americký prezident Joe Biden podpísal dokument o poskytnutí "okamžitej vojenskej pomoci" Ukrajine v hodnote 600 miliónov dolárov. Urobil tak v čase, keď ruské sily v sobotňajších skorých ranných hodinách postupovali ďalej do ukrajinskej metropoly Kyjev, informuje agentúra DPA.

7:40 Kanada sa pripojila k EÚ, USA či Británii a oznámila, že sa taktiež chystá zaviesť nové sankcie priamo na ruského prezidenta Vladimira Putina a šéfa ruského rezortu diplomacie Sergeja Lavrova. S odvolaním sa na vyjadrenie kanadského premiéra Justina Trudeaua o tom informovala agentúra AFP. "Uvalíme sankcie na prezidenta Putina a ďalších strojcov tejto barbarskej vojny," povedal Trudeau s tým, že medzi sankcionovaným bude aj Lavrov. "Títo muži sú najväčšmi zodpovední za smrť a skazu, ktorá sa odohráva na Ukrajine," dodal. Kanadský premiér sa tiež vyslovil za odpojenie Ruska od globálneho medzibankového platobného systému SWIFT.

7:35 Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok vyzval ruských vojakov na Ukrajine, aby sa "vrátili do kasární", uviedla v sobotu agentúra AFP. "Nikdy sa nesmieme vzdať. Musíme dať ďalšiu šancu mieru," Guterres povedal novinárom po tom, čo Moskva vetovala rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN odsudzujúcu ruskú agresiu voči Ukrajine.

7:20 Vláda USA uvalila sankcie na Putina, Lavrova a Šojgu

Americká vláda uvalila sankcie na ruského prezidenta Vladimíra Putina, ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, ministra obrany Sergeja Šojgu a ďalších členov ruskej bezpečnostnej rady. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA. Na sankčnom zozname sa nachádza podľa spravodajskej televízie Sky News aj náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov. Podľa amerického ministerstva financií sú Putin a Lavrov "priamo zodpovední za nevyprovokovaný ruský útok a následnú nezákonnú inváziu" Ukrajiny.

6:50 Samit Severoatlantickej aliancie (NATO) bol silným odkazom jednoty a zhody medzi 30 krajinami, ktorých je Slovensko súčasťou. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. "Vladimír Putin dúfal, že nás rozdelí, dnes sme však jednotnejší, ako kedykoľvek predtým. A sme odhodlaní brániť naše krajiny, našu suverenitu a našich občanov. Lebo útok na Ukrajinu je aj útokom na demokratické hodnoty našich krajín," povedala hlava štátu.

6:40 Poslanec Ruskej štátnej dumy Michail Matvejev reagoval na situáciu na Ukrajine na sociálnej sieti. "Keď som hlasoval za uznanie DNR (Donecká Ľudová republika, pozn.) a LNR (Luhanská Ľudová republika, pozn.), hlasoval som za mier, nie za vojnu. Chcel som, aby sa Rusko stalo štítom, aby Donbas nebol bombardovaný, nie aby bol bombardovaný Kyjev."

Считаю, что война должна быть немедленно прекращена. Голосуя за признание ДНР/ЛНР я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев. — Михаил Матвеев (@tweet_matveev) February 26, 2022

6:30 Čínsky veľvyslanec pri OSN Čang Ťün vyhlásil, že Peking je "hlboko znepokojený" posledným vývinom situácie na Ukrajine. Uviedla to v sobotu agentúra DPA. "Už to prerástlo do takého bodu, ktorý si neželáme vidieť," Čang Ťün povedal počas výnimočného zasadania Bezpečnostnej rady OSN v piatok. "Sme toho názoru, že zvrchovanosť a územná celistvosť všetkých štátov by sa mala rešpektovať a ciele a princípy Charty OSN kolektívne dodržiavať," dodal.

6:28 Vláda Spojených štátov je pripravená pomôcť ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému opustiť Kyjev a zabrániť tak, aby bol zajatý alebo zabitý postupujúcimi ruskými silami. Prezident však zatiaľ odmieta opustiť Kyjev aj krajinu, informoval dnes denník The Washington Post, ktorého správu zaznamenali aj niektoré ruské médiá.

6:24 Ruské jednotky vstúpili do mesta Melitopoľ na juhovýchode Ukrajiny neďaleko Krymu, informovala v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na ruské a ukrajinské zdroje. Podľa ruskej agentúry RIA Novosti, ktorá sa odvoláva na ruské ministerstvo obrany, ruské jednotky sa vylodili v meste Azov pri Azovskom mori a obsadili Melitopoľ "bez akéhokoľvek odporu".

6:21 Kyjev naďalej odoláva. Metropolou sa večer rozzvučali sirény, ľudia sú schovaní v úkrytoch. Ulice sú prázdne, po 22. hodine platí zákaz vychádzania.

Good morning from Kyiv. We’re still here. pic.twitter.com/lBORGN8icq — Terrell Jermaine Starr (@terrelljstarr) February 26, 2022

6:18 Rusko v piatok zablokovalo rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá mala dôrazne odsúdiť ruskú vojenskú agresiu proti Ukrajine. Informovali o tom agentúry AP a DPA. Rezolúcia mala takisto žiadať okamžité zastavenie ruskej invázie a stiahnutie ruských vojakov z Ukrajiny. Za rezolúciu hlasovalo 11 krajín z 15-člennej Bezpečnostnej rady. Rusko podľa očakávaní rezolúciu vetovalo, pričom Čína, India a Spojené arabské emiráty sa zdržali hlasovania. Nemenovaný zdroj z Bieleho domu pre AP však uviedol, že po hlasovaní BR OSN sa bude o podobnom texte hlasovať aj na Valnom zhromaždení OSN, v ktorom nemá žiaden z jeho 193 členov právo veta.

6:15 Starosta Kyjevu Vitalij Kličko označil situáciu v meste za "hrozivú" a dodal, že ukrajinskí vojaci strážia mosty a všetky dôležité prístupové body.

"Dnešná noc bude najťažšia, nesmieme prísť o hlavné mesto," povedal v krátkom videu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred začatím ruského útoku na Kyjev. Dodal, že o osude krajiny sa rozhodne túto noc.

6:13 Ruské vojská útočia na Kyjev

V hlavnom meste Ukrajiny prebiehajú v noci z piatku na sobotu boje. Podľa britskej stanice BBC otriasli Kyjevom viaceré explózie. Silný výbuch bolo počuť neďaleko centrálneho Námestia nezávislosti (Majdan) a viaceré explózie boli hlásené v sídlisku Troješčina. Podľa svedkov delostreleckú paľbu na Kyjev je počuť na kilometre ďaleko od centra mesta. Ukrajinské médiá informujú taktiež o streľbe, pričom "extrémne tvrdý boj" prebieha neďaleko kyjevskej zoologickej záhrady. Na kyjevskej ulici Víťazstva je na videách vidno horiace vozidlá.

This morning: Smoke rising near the #Kyiv Zoo situated along Peremoy Avenue (via @SergUA63) pic.twitter.com/43oVqkbL2k — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 26, 2022

6:11 Viacerí poltiici, svetoví lídri i odborníci vrátane šéfa NATO Jensa Stoltenberga potvrdili, že cieľom Ruska je nastoliť na Ukrajine bábkovú vládu.

6:09 Odstrihnutie Ruska od SWIFT-u by zabolelo aj ostatné krajiny

Odstrihnutie Ruskej federácie od medzinárodného platobného systému SWIFT by možno mohlo položiť na kolená režim ruského prezidenta Vladimíra Putina. Zabolelo by to však aj krajiny, ktoré s Ruskom obchodujú, bolo by takmer nemožné zaplatiť napríklad za ruský plyn. Zhodli sa na tom analytici. Precedens by to však nebol.

6:06 Vyše 50-tisíc ľudí už utieklo z Ukrajiny od začiatku ruskej invázie spred dvoch dní. Uviedol to v piatok Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi. Informovala o tom agentúra AFP. "Viac ako 50.000 ukrajinských utečencov utieklo zo svojej krajiny za menej ako 48 hodín, väčšina do Poľska a Moldavska," napísal Grandi v piatok podvečer na Twitteri.

More than 50,000 Ukrainian refugees have fled their country in less than 48 hours — a majority to Poland and Moldova — and many more are moving towards its borders.



Heartfelt thanks to the governments and people of countries keeping their borders open and welcoming refugees. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 25, 2022

6:03 Vzťahy medzi Moskvou a Západom sa blížia "bodu z ktorého niet návratu"

Dôvodom sú rozsiahle ekonomické sankcie, ktoré zaviedli voči Rusku viaceré krajiny. Vyhlásila to hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí v ruskej televízii. "Dostali sme sa do bodu, za ktorým už neexistuje žiadna cesta späť," povedala Maria Zacharovová. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.

NATO vysiela na svoje východné krídlo sily rýchlej reakcie

Severoatlantická aliancia (NATO) vzhľadom na konflikt na Ukrajine opäť posilní svoju vojenskú prítomnosť na svojom východnom krídle, a to tisíckami vojakov síl rýchlej reakcie, uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, ktorého cituje agentúra AFP. Krajiny NATO aktivovali obranné plány, "v dôsledku ktorých... vysielajú (niektoré) súčasti jednotiek síl rýchlej reakcie na súš, na more i do vzduchu," vysvetlil Stoltenberg.

Vyslané posily podľa neho zahŕňajú tisíce vojakov a viac ako 100 stíhačiek, ktoré budú nasadené v stave najvyššej pohotovosti na 30 rôznych miestach. Ako píše agentúra AP, sily rýchlej reakcie NATO celkovo pozostávajú z približne 40-tisíc vojakov. Stoltenberg však uviedol, že Aliancia ich na svoje východné krídlo nevyšle všetkých. "Stále je to nestabilná situácia. Ale vieme, že ukrajinské sily statočne bojujú a sú schopné spôsobiť škody ruským inváznym silám," povedal Stoltenberg po videosummite lídrov NATO.

Nemecko posiela na Slovenko raketové systémy

Nemecko poskytne na ochranu členských krajín NATO vo východnej Európe ďalších vojakov a zbraňové systémy. Na Slovensko plánuje podľa informácií agentúry DPA premiestniť mobilné protilietadlové raketové systémy Patriot. DPA ďalej uviedla, že aj Slovensko by chcelo mať na svojom území bojovú skupinu NATO pod vedením Nemecka, aká už pôsobí v Litve. Nemecko však chce v tejto fáze plánovania poskytnúť vojakov a vybavenie len pre skupinu, ktorú avizovalo Francúzsko a ktorá má pôsobiť v Rumunsku.

Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová v tejto súvislosti vo vysielaní televízie ZDF povedala, že nemecká armáda pošle na Slovensko v krátkom čase jednu rotu, ktorá sa postupne pretransformuje na bojovú skupinu (Battlegroup). "Zapojíme sa aj do protivzdušnej obrany," uviedla Lambrechtová. Cieľom týchto krokov je podľa nej vyslať ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi jasný signál, aby zastavil vojenské ťaženie na Ukrajine.

"V NATO s veľkým znepokojením sledujeme, že vo svojom včerajšom vyhlásení vojny sa tiež zastrene vyhrážal použitím jadrových zbraní. Odstrašovaním, jednotou a jasným postojom však dávame najavo, že sa nedáme zastrašiť," povedala Lambrechtová pre DPA. "Útok na spojenca by bol útokom na nás všetkých s hroznými následkami pre Rusko. A Putin to vie,“ dodala.

Ukrajina nechce s Ruskom rokovať v Minsku, navrhla Varšavu

Ukrajinská strana navrhla, aby sa rokovania s Ruskom uskutočnili vo Varšave, nie v Minsku, uviedol v piatok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Dodal, že po predložení tohto návrhu sa ukrajinská strana vraj odmlčala. Informoval o tom spravodajský web Polsatnews.pl a agentúra AP. Podľa Peskova táto pauza "trvá už dosť dlho". Denník The New York Times napísal, že Putin vo svojom vyhlásení na zasadnutí ruskej Bezpečnostnej rady vyzval ukrajinských vojakov, aby zložili zbrane, pričom vládu prezidenta Zelenského označil za "bandu narkomanov a neonacistov".

"Zdá sa, že pre nás bude jednoduchšie dohodnúť sa s vami ako s touto bandou narkomanov a neonacistov, ktorí sa usadili v Kyjeve a zajali ako rukojemníkov celý ukrajinský ľud," povedal Putin. Tento Putinov ostrý slovník podľa NYT naznačuje, že neplánuje zapojiť Zelenského do mierových rozhovorov, napriek tomu, že na jeho ponuku Kremeľ reflektoval.Ruská štátna televízia odvysielala výňatky z Putinovho príhovoru, ktorým sa očividne snažil utíšiť obavy ruskej verejnosti z vojny so susedným štátom. Využíval pritom nepodložené tvrdenia, že ruským jednotkám na Ukrajine kladú odpor väčšinou dobrovoľnícke prápory zložené z pravicových ukrajinských nacionalistov, nie regulárna ukrajinská armáda.

Šéf diplomacie EÚ potvrdil, že Putin a Lavrov sú na sankčnom zozname EÚ

Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell potvrdil, že ministri zahraničných vecí EÚ v piatok pridali ruského prezidenta Vladimira Putina a ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova na sankčný zoznam EÚ pre inváziu Ruska na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP. "Prezident Putin a minister zahraničných vecí Lavrov sú na zozname sankcionovaných ľudí spolu so zostávajúcimi členmi Štátnej dumy, ktorí podporujú túto agresiu Ruska na Ukrajine," povedal Borrell novinárom po stretnutí ministrov EÚ v Bruseli.

Na zmrazení Putinových a Lavrovových aktív v európskych krajinách sa v noci na piatok dohodli prezidenti a predsedovia vlád krajín EÚ v Bruseli. Tieto cielené opatrenia sú súčasťou rozsiahleho balíka sankcií, ktoré budú mať "masívne následky" pre Rusko a jeho sektory energetiky, financií aj dopravy, tovar s dvojakým použitím, ako aj na kontrolu vývozu, financovanie vývozu a vízovú politiku.

Zelenskyj bude brániť Kyjev

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok hovoril s americkým prezidentom Joeom Bidenom o "posilnení sankcií (voči Rusku), konkrétnej obrannej pomoci a protivojnovej koalícii". USA sa poďakoval za "silnú podporu" Ukrajiny. Zelenskyj v piatok krátko predtým zverejnil videoselfie spred prezidentského paláca v Kyjeve, v ktorom sa spolu so svojimi kľúčovými poradcami a spolupracovníkmi zaviazal zostať a brániť hlavné mesto pred ruskou inváziou. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že Zelenskyj toto video zverejnil na svojom konte na sociálnej sieti Telegram.

Zelensky stays in #Kyiv



He recorded a video on Bankova Street along with other statesmen of #Ukraine.



Thus, he refuted the misinformation of Russian propagandists about his alleged escape from the city. pic.twitter.com/py587WDK8Q — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022

"Všetci sme tu. Naša armáda je tu. Občania sú tu. Všetci sme tu a bránime našu nezávislosť, našu krajinu a tak to aj zostane," povedal Zelenskyj oblečený v mikine a tričku stojac pred svojím sídlom v spoločnosti premiéra Denysa Šmyhaľa, svojho poradcu a šéfa prezidentskej kancelárie Mychajla Podoľaka, šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka a šéfa parlamentného klubu strany Sluha ľudu Davyda Arachamiju.

Zelenského poradca Podoľak na brífingu v Kyjeve, ktorého záznam bol zverejnený na sieti Telegram, predtým ubezpečoval, že Zelenskyj je v Kyjeve, pracuje 24 hodín denne a je informovaný o tom, čo sa v krajine deje a robí operatívne rozhodnutia o riadení štátu. Dodal, že prezident má pravidelné stretnutia s ostatnými lídrami i s členmi vlády a poslancami a vedie konzultácie so svetovými lídrami.