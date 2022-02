MIMORIADNY ONLINE Rusko napadlo Ukrajinu: Počuť výstrely a hlásia prvé obete, VIDEO Ukrajinci sa urputne bránia!

Rusko zaútočilo na Ukrajinu, útoky sú hlásené už po celom území Ukrajiny, a to aj pri hraniciach so Slovenskom

Ruské jednotky už prenikli do oblasti Kyjeva

Ukrajinský prezident vyhlásil vojnový stav

Na Ukrajine už hlásia aj prvé obete po ruskom bombardovaní, zabitých už malo byť 40 vojakov a 10 civilistov

14:29 Ukrajinskými sieťami sa šíria fotky prvých zadržaných, ruských vojnových zajatcov a tiež obrnených vozidiel.

Galéria fotiek (37) Zdroj: Twitter.com/George Allison

14:26 Francúzsko bude nekompromisne reagovať na vojnový akt Ruska proti Ukrajine. Vyhlásil to vo štvrtok prezident Emmanuel Macron a dodal, že Moskva môže očakávať tvrdé sankcie, ktoré zasiahnu jeho armádu, ale aj hospodárstvo a energetický sektor. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters. "Udalosti uplynulej noci znamenajú zlom v dejinách Európy," povedal Macron v televíznom prejave k francúzskym občanom, stojac pred vlajkami Francúzska, Európskej únie a Ukrajiny. "Na tento vojnový akt odpovieme bez slabosti, chladnokrvne, odhodlane a jednotne," dodal šéf Elyzejského paláca.

14:24 Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií sa majú ruské vojská už pohybovať aj po tzv. Černobyľskej zóne pri meste Pripjať, kde v roku 1986 došlo k jadrovej katastrofe, keď vybuchol štvrtý reaktor a naďalej je v zóne aj po rokoch značné zamorenie radioaktivitou. Ruské vojsko malo zaútočiť na národnú gardu Ukrajiny.

Galéria fotiek (37) Zdroj: Facebook/Černobyľ

14:22 Používanie slova "okupácia" už vraj v Rusku "nie je vhodné". "Všetky dôležité rozhodnutia už padli. Dúfam, že ma počujete," povedal ruský prezident v rannom príhovore, v ktorom informoval o vojenskom vpáde na Ukrajinu.

14:20 Dmytro Kuleba ako ukrajinský minister zahraničných vecí vyzval aj ostatné krajiny, aby prerušili diplomatické styky s Ruskom.

Galéria fotiek (37) Zdroj: Twitter.com/Dmytro Kuleba

14:18 Známy ruský novinár a nositeľ Nobelovej ceny za mier Dmitrij Muratov, ako aj novinári nezávislých ruských médií zverejnili vo štvrtok spoločné vyhlásenie, v ktorom sa píše, že sú proti masakru rozpútanému ruským vedením na Ukrajine. Muratov, ktorý je šéfredaktorom periodika Novaja gazeta – jedného z posledných nezávislých v Rusku –, uviedol, že po rozpútaní konfliktu na Ukrajine on i jeho kolegovia cítia "bolesť, hnev a hanbu".

14:17 Maďarsko odsudzuje ruský vojenský útok na Ukrajinu, vyhlásil vo štvrtok premiér Viktor Orbán po zasadnutí bezpečnostnej rady štátu. Informovala o tom agentúra Reuters. "Spolu s našimi spojencami z Európskej únie a Severoatlantickej aliancie (NATO) odsudzujeme ruský vojenský útok," povedal Orbán a dodal, že Maďarsko sa bude "držať mimo" vojenského konfliktu, pretože bezpečnosť Maďarov je najdôležitejšia. Orbán však zároveň dodal, že Maďarsko poskytne Ukrajine humanitárnu pomoc a je pripravené prijať ľudí utekajúcich z krajiny.

Galéria fotiek (37) Maďarský premiér Viktor Obrán na stretnutí s Vladimirom Putinom

Zdroj: SITA/Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP

14:16 Polícia v Moskve zadržala vo štvrtok niekoľko ľudí, ktorí sa zišli na Puškinovom námestí na protivojnovej demonštrácii. Informovala o tom rozhlasová stanica Echo Moskvy. Podľa ruských nezávislých médií sa vo štvrtok podvečer vo viacerých mestách Ruska uskutočnia zhromaždenia proti vojne na Ukrajine.

14:09 Čaputová volala s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenskym. "Zuzana, bombardujú nás," povedal Čaputovej jej ukrajinský náprotivok.

Volal mi práve prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho prvé slová boli „Zuzana, bombardujú nás, zahynulo veľa vojakov a veľa... Posted by Zuzana Čaputová on Thursday, February 24, 2022

14:07 Fínsky premiér podľa Tweetu na Višegrad24 pravdepodobne po dnešných udalostiach pristál na krok vstúpiť do NATO.

Galéria fotiek (37) Zdroj: Twitter.com/Vyšehrad 24

13:55 Bola zostrelená ruská helikoptéra v oblasti Kyjeva.

UKRAINE: A Russian helicopter has been shot down in the Kyiv region. At least one parachute can be seen. pic.twitter.com/euG9VVhLAg — Conflict News (@Conflicts) February 24, 2022

13:48 Ukrajinské vojenské lietadlo so 14 ľuďmi na palube sa vo štvrtok zrútilo neďaleko hlavného mesta Kyjev. Informovali o tom tamojšie záchranné služby, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.

A Ukrainian An-26 transport plane was shot down over Kyiv. pic.twitter.com/DP6xiB08D4 — Nguyen Ken (@NguyenK37230640) February 24, 2022

13:36 NATO odmieta priamo zasiahnuť na území Ukrajiny. Zhodli sa na tom na mimoriadnom zasadaní veľvyslanci krajín NATO.

13:35 "Pán Putin rozhodne, ako dlho bude táto vojenská operácia na Ukrajine trvať," vyhlásil Kremeľ.

Galéria fotiek (37) Ruský prezident Vladimir Putin počas vyhlásenia útoku na Ukrajinu

Zdroj: SITA/Russian Presidential Press Service via AP

13:32 Maďarsko odsudzuje ruský vojenský útok na Ukrajinu, vyhlásil vo štvrtok premiér Viktor Orbán po zasadnutí bezpečnostnej rady štátu. Informovala o tom agentúra Reuters. "Spolu s našimi spojencami z Európskej únie a Severoatlantickej aliancie (NATO) odsudzujeme ruský vojenský útok," povedal Orbán a dodal, že Maďarsko sa bude "držať mimo" vojenského konfliktu, pretože bezpečnosť Maďarov je najdôležitejšia.

13:29 Dĺžka ruskej vojenskej operácie na Ukrajine bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať, v ideálnom prípade by mal ruský útok "vyčistiť krajinu od nacistov" a neutralizovať vojenský potenciál Kyjeva, vyhlásil hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov podľa agentúry Reuters.

Kremeľský hovorca ďalej povedal, že Rusko potrebuje, aby sa z Ukrajiny stala neutrálna krajina, na území ktorej nebudú žiadne útočné zbrane. Nikto podľa neho tiež nehovorí o okupácii Ukrajiny a je vraj podľa neho "neprijateľné" používať tento výraz na opis kontextu ruskej vojenskej operácie.

13:25 Ruské sily prenikli vo štvrtok zo severu do oblasti Kyjeva, oznámila ukrajinská pohraničná stráž. Reportér agentúry AFP v severnej časti ukrajinského hlavného mesta videl niekoľko nízko letiacich vrtuľníkov letiacich smerom k mestu.

13:20 Reportér agentúry Reuters v Kyjeve počul niekoľko výbuchov. V meste Hostomeľ, kde sa nachádza medzinárodné nákladné letisko Antonov, údajne prebiehajú "prudké boje".

Kyiv now. Russians will never be forgiven for this. The last time similar scenes were witnessed in the Ukrainian capital was during the attack of Nazi Germany in WWII pic.twitter.com/g421yinG55 — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) February 24, 2022

13:19 Pri ruskom ostreľovaní prístavného mesta Odesa na juhu Ukrajiny zahynulo vo štvrtok mnoho ľudí. Informovali o tom tamojšie úrady, na ktoré sa odvolala britská stanica Sky News. Dodala, že obetí je najmenej 18.

13:17 Litovský prezident Gitanas Nauséda v reakcii na ruský útok na Ukrajinu vyhlásil núdzový stav. Pobaltská krajina, ktorá je členom EÚ a NATO, posilní ochranu hraníc, informovala agentúra Reuters.

13:11 Podľa ukrajinskej armády Rusko zaútočilo na Ukrajinu s viac ako 30 údermi, ktoré zasiahli civilnú a vojenskú infraštruktúru, píše agentúra Reuters. Ukrajinská pohraničná stráž tvrdí, že sa ruské sily snažia prebiť do Žytomyrskej a Kyjevskej oblasti. Pri metropole Kyjev ruské helikoptéry napadli vojenské letisko.

Confirmado: asalto heliportado ruso 🇷🇺 sobre el Antonov International Airport en Hostomel, cerca de capital Kiyv. Se observan Mi-8/17 🇷🇺. algunos derribos. Operación directa contra la capital 🇺🇦#UkraineRussiaConflict #UkraineInvasion #UcraniaBajoAtaque pic.twitter.com/c9GkwsHYd0 — FAM del Mundo (@famdelmundo) February 24, 2022

13:07 Lietadlá s civilným obyvateľstvom už nelietajú ani južne od bieloruského Minsku. Letecký priestor nad Ukrajinou je pre civilné lietadlá úplne uzavretý.

Galéria fotiek (37) Lietadlá nelietajú už ani nad Bieloruskom

Zdroj: Flightradar.com

13:00 Z centrály Hlavnej správy rozviedky ukrajinského ministerstva obrany v centre Kyjeva stúpa čierny dym, informovala vo štvrtok stanica BBC.

Galéria fotiek (37) Zasiahnuté budovy v Kyjeve

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

12:53 Ruskí vojaci vztýčili svoju vlajku aj nad ukrajinskou vodnou elektrárňou Kachovka.

Russian soldiers have raised the Russian flag over the Kakhovka hydroelectric power plant. https://t.co/pg8P0BlMZd pic.twitter.com/tQv4KhUwBG — Rob Lee (@RALee85) February 24, 2022

12:50 Počas intenzívnych bojov v Charkove boj zničený aj ruský tank T-80BVM. Jeden z ruských tankov bol údajne aj zajatý.

#Ukraine: During intense fighting in the vicinity of #Kharkiv, a Russian T-80BVM was destroyed, along with at 2 MT-LB destroyed/captured.



There may be a destroyed Ukrainian BTR-4 in the background of one video also, along with dead Russian servicemen which we will not show. pic.twitter.com/cZorncPC3J — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 24, 2022

12:42 "Teraz máme v Európe vojnu v takom rozsahu, o ktorom sme si mysleli, že patrí do histórie," povedal na tlačovej konferencii Stoltenberg. Situáciu ďalej označil za "vážny moment pre bezpečnosť Európy" povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a dodal, že ruská invázia ohrozuje nespočetné množstvo nevinných životov.

12:41 Severoatlantická aliancia (NATO) sa vo štvrtok dohodla, že posilní svoje pozemné, námorné a vzdušné sily na východnom krídle NATO blízko Ukrajiny a Ruska. Reaguje tak na krok ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý nariadil vojenský útok na Ukrajinu. Informovala o tom tlačová agentúra AP. "Vysielame na východné krídlo NATO ďalšie obranné pozemné a vzdušné sily, ako aj ďalšie námorné sily," oznámili vo vyhlásení veľvyslanci pri NATO po mimoriadnom zasadnutí. "Zvýšili sme pripravenosť našich síl na všetky možné udalosti," dodali vo vyhlásení.

12:34 Generálny štáb ozbrojených síl na Ukrajine oznámil, že veliteľ zajal dvoch ruských okupantov.

Galéria fotiek (37) Zdroj: Twitter.com

12:31 Vláda považuje za veľmi nepravdepodobné, že by Rusko vojensky napadlo Slovensko. Predpokladá, že by si Rusko nedovolilo narušiť územie NATO v žiadnej z krajín východnej hranice vrátane SR. Po rokovaní Bezpečnostnej rady SR to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) s tým, že vláda sa však pripravuje na všetky scenáre.

12:30 Nemecko vo štvrtok sľúbilo podporu svojim susedom vrátane Poľska, ak bude výsledkom vpádu Ruska na Ukrajinu vlna utečencov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP. Turecko vo štvrtok vyhlásilo, že ruská vojenská operácia na Ukrajine je neprijateľná, a vyzvalo Moskvu, aby okamžite zastavila svoju "nespravodlivú a nezákonnú" inváziu. "Vojenskú operáciu považujeme za neprijateľnú a odmietame ju," uviedlo turecké ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení. "Vyzývame Ruskú federáciu, aby čo najskôr zastavila túto nespravodlivú a nezákonnú akciu," dodal rezort.

12:24 Krok Ruska už najnovšie odsudzuje aj sám generálny prokurátor Maroš Žilinka ako krok bezprecedentnej agresie.

Galéria fotiek (37) Zdroj: Facebook/Maroš Žilinka - generálny prokurátor SR

12:24 "Útok proti jednému bude vnímaný ako útok proti všetkým," povedal v prejave generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

12:22 Na sociálnej sieti Twitter sa objavili už aj veľmi drastické zábery mrtvých obetí, ktoré skonali po bombardovaní v meste Umaň.

Galéria fotiek (37) Zdroj: Twitter.com

12:15 Indické veľvyslanectvo je vyťažené pod nátlakom telefonátov na maximum.

Crisis room set up by GoI to coordinate evacuation of Indian nationals in Ukraine. Video via @janusmyth pic.twitter.com/Nm8nFRptoV — Nistula Hebbar (@nistula) February 24, 2022

12:14 Ukrajinské ministerstvo obrany sa otriasa v plameňoch a z jeho budovy stúpa čierny dym.

Galéria fotiek (37) Zdroj: Twitter.com/ANI

12:11 Armáda, pohraničná stráž, národná garda, polícia a ďalšie zložky chránia Ukrajinu a jej ľud pred ruskou inváziou, píšu ľudia z Ukrajiny na Twitteri. Podľa generálov na Ukrajine dnes zostrelili 7 lietadiel a 2 vrtuľníky ruského letectva.

Galéria fotiek (37) Zdroj: Twitter.com/Oleg Nikolenko

12:09 Vzdušné dianie nad Ukrajinou a pri hraniciach s ňou je mimoriadne napäté. F16tky sú nad Rumunskom a ostatné lietadla strážia priestor pri Poľsku.

Galéria fotiek (37) Zdroj: flightradar24.com

12:05 Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) vo štvrtok odsúdila ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine a varovala pred následkami ozbrojeného konfliktu. TASR o tom informovala na základe vyhlásenia AI. "Naše najhoršie obavy sa naplnili. Po týždňoch eskalácie sa začala ruská invázia, ktorá pravdepodobne povedie k najstrašnejším následkom pre ľudské životy a ľudské práva. Amnesty International vyzýva na neomylné rešpektovanie medzinárodných ľudských práv a humanitárneho práva," uviedla AI na sociálnej sieti Twitter.

12:00 Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg má tlačový brífing. Nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok predpoludním vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin urobil vážnu chybu, keď sa rozhodol napadnúť Ukrajinu. "Toto je Putinova vojna," vyhlásil nemecký kancelár a dodal, že Putin "ohrozuje mier v Európe". Informovali o tom agentúry AFP a DPA.

🔴 LIVE at +- 12:00 CET



🎙️Press briefing after extraordinary meeting of the North Atlantic Council on #Russia’s unprovoked and unjustified attack on #Ukraine.



📍 @NATO HQ, Brussels https://t.co/toYTx6ecME — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 24, 2022

11:56 Podľa ČT24 je v meste Odessa 18 mŕtvych. Známe sú už aj výbuchy v Kyjeve a útočí sa aj na budovu tajnej služby.

11:55 NATO zverejnilo nové stanovisko. "Dnes sme viedli konzultácie podľa článku 4 Washingtonskej zmluvy. V súlade s naším obranným plánovaním na ochranu všetkých spojencov sme sa rozhodli podniknúť ďalšie kroky na ďalšie posilnenie odstrašovania a obrany v celej Aliancii. Naše opatrenia sú a zostanú preventívne, primerané a neeskalačné. Náš záväzok k článku 5 Washingtonskej zmluvy je pevný. Sme jednotní, aby sme sa navzájom bránili," vyhlásilo NATO.

11:53 Sociálne siete sa otriasajú v množstve videí, ktoré dokumentujú ruské útoky na Ukrajine.

11:51 Médiá na Ukrajine hlásia, že bolo zostrelené už šieste ruské, bojové lietadlo.

Galéria fotiek (37) Zdroj: Facebook/KyivPost

11:50 Ukrajinské letisko Ivano-Frankiv je v plameňoch po zásahu rakiet. Je to len 150 kilometrov od slovenských hraníc.

Galéria fotiek (37) Zdroj: Facebook/M.H.

11:41 Ukrajinské obytné domy sú ostreľované. Hasiči a obyvatelia sú na mieste ostreľovaných budov v Chugueve na Ukrajine. Objavili sa dokonca aj nepotvrdené informácie o usmrtení dieťaťa.

VIDEO: Ukraine residential buildings shelled.



Firefighters and residents on the scene of shelled buildings in Chuguev, Ukraine, as Russian President Vladimir Putin launches a military operation in Ukraine with explosions heard across the country pic.twitter.com/yXI4PTrgIT — AFP News Agency (@AFP) February 24, 2022

11:40 Už aj Alternativa pre Nemecko, ktorá doteraz bránila postoje Moskvy, dnes odsúdila ruský útok na Ukrajinu.

11:38 V týchto minútach z Veľkej Británie štartuje minimálne jeden strategický bombarder typu B-52.

Galéria fotiek (37) Zdroj: Twitter.com

11:34 Ukrajinský front pri Khersone sa podľa správ tamojších obyvateľov totálne zrútil a ruské jednotky mieria k Dnepru, ktorý nie je nijak chránený a bez odporu k nemu postupujú čoraz bližšie.

Galéria fotiek (37) Zdroj: Twitter.com/Julian Röpcke

11:32 Aj podľa aplikácie Waze ľudia vo veľkom a húfne utekajú z Kyjeva.

Galéria fotiek (37) Zdroj: waze

11:26 Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) dementuje informácie o tom, že by v týchto chvíľach povolával vojakov v zálohe alebo podobné kroky. Podľa neho má Slovenská republika dostatok vojenských príslušníkov, aby súčasnú situáciu zvládli. Na Slovensko by podľa ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka mali prísť jednotky NATO. Naď však zatiaľ podrobne neprezradil počet vojakov, ktorí by z iných štátov mali u nás pôsobiť.

11:24 Český premiér Petr Fiala ocenil ústretový krok prezidenta Miloša Zemana. "Rád sa spolu s Milošom Zemanom zúčastním zajtranšieho jednania śéfov štátov NATO," popísal.

Galéria fotiek (37) Zdroj: Facebook/Petr Fiala

VIDEO Brífing slovenskej vlády k dianiu na Ukrajine:

11:21 Slovenský premiér Heger hovorí, že ruská agresia vyženie z tohto územia mnohé Ukrajinky a Ukrajincov. "Majme prosím pre nich plné pochopenie. Zaslúžia si našu pomoc. Slovensko bude princípy ľudskosti a solidarity plniť," povedal premiér.

Galéria fotiek (37) Tlačová konferencia po mimoriadnom rokovaní Bezpečnostnej rady SR

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

11:20 V Kyjeve zaznamenali výbuch. Hlavným mestom Ukrajiny otriasla explózia. S odkazom na svedka v Kyjeve o tom informuje agentúra Reuters.

11:17 Severoatlantická aliancia NATO rokuje o aktivácii článku 4, ktorý hovorí o konzultáciách, vojenských záležitostiach, keď je „ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť ktorejkoľvek zo strán“. Pri Charkove prebiehajú ťažké boje, armáda odrazila tankový útok, informovala kancelária ukrajinského prezidenta podľa tlačovej agentúry Unian.

11:15 Polícia varuje pred dezinformáciami a lživou propagandou, ktoré sa šíria v súvislosti s útokom Ruska na Ukrajinu. V posledných hodinách zaznamenala zintenzívnenie aktivít rôznych účtov, stránok a skupín na sociálnej sieti Facebook, ktoré takmer každú hodinu zverejňujú statusy týkajúce sa rusko-ukrajinského konfliktu.

11:12 Nie, nejde o ruskú inváziu len na východ Ukrajiny, ale o totálny útok z viacerých smerov. Nie, ukrajinská obrana sa nezrútila. Do boja sa zapojila ukrajinská armáda. Ukrajina stojí oboma nohami na zemi a naďalej sa bráni, napísal na Twitteri minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.

Galéria fotiek (37) Zdroj: Twitter.com/Dmytro Kuleba

11:08 Pri ruskej operácii zahynulo už 40 ukrajinských vojakov. Oznámila to kancelária ukrajinského prezidenta podľa ruskej služby BBC.

11:02 Český prezident Miloš Zeman v priamom prenose priznáva, že sa mýlil, keď tvrdil, že Rusko nezaútočí na Ukrajinu. "Musíme prikročiť k oveľa tvrdším sankciam. Šialenca je treba izolovať a netreba sa voči nemu brániť len slovami, ale aj konkrétnymi skutkami," hovorí Zeman.

11:00 Každú chvíľu očakávame tlačovú konferenciu Zuzany Čaputovej a Eduarda Hegera.

10:59 Bombardovanie prebehlo aj pri letisku Lutsk blízko poľských hraníc.

#Ukraine 🇺🇦: utter destruction at the #Lutsk airport, close to the Polish border. pic.twitter.com/lZZiBsb2mc — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) February 24, 2022

10:57 Redakcia ukrajinského denníka KyivPost je momentálne pod kyberútokom.

Galéria fotiek (37) Zdroj: Twitter.com

10:46 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že jeho krajina prerušuje diplomatické styky s Ruskom, informujú agentúry AP a Reuters. Zelenskyj zároveň vyzval všetkých Rusov, aby vyšli do ulíc protestovať proti vojne, ktorú rozpútal ruský prezident Vladimir Putin.

10:45 Po udalostiach z dnešnej noci musíme byť naozaj pripravení na všetky varianty. Aj keď sme sa snažili o vyriešenie situácie diplomatickou a mierovou cestou, Rusko si vybralo cestu vojny. Minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský to vyhlásil vo štvrtok na tlačovom brífingu ako reakciu na inváziu Ruska na Ukrajinu. "Sme svedkami neobhájiteľnej a ničím nepodloženej, nevyprovokovanej agresie Ruska voči Ukrajine. Rusko pošliapava princípy európskej bezpečnostnej architektúry, medzinárodného práva a mierového spolunažívania," uviedol minister.

10:35 Polícia monitoruje situáciu na východnej hranici

Galéria fotiek (37) Zdroj: Facebook/Polícia SR

10:23 V meste Odesa bola medzitým už vztýčená ruská vlajka.

10:20 Finančná správa zverejnila tabuľku čakacích lehôt na hraniciach s Ukrajinou.

Galéria fotiek (37) Zdroj: financnasprava.sk

10:15 Podľa videí ľudia z Ukrajiny húfne utekajú cez užhorodské hranice k nám na Slovensko. Šíria sa dokonca správy o tom, že v Luhanskej oblasti zaútočili ruské tanky na ukrajinské jednotky pod rúškom symbolov OBSE. Bitka podľa Štátnej pohraničnej stráže pokračuje.

10:12 Český premiér Petr Fiala vystúpil s prejavom k národu. Podľa neho nie je možné po tomto útoku neodpovedať. Občanov Česka upokojuje aj tým, že sú členmi NATO a to zaručuje bezpečnosť.

Evropa se ocitla v situaci, kterou si donedávna nedokázali mnozí vůbec představit.



Ničím nevyprovokovanou ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu nelze označit jinak, než akt agrese vůči suverénnímu státu.



Postup ruského prezidenta jednoznačně odsuzuji a nemůže zůstat bez odpovědi. pic.twitter.com/TLtc4kvkaN — Petr Fiala (@P_Fiala) February 24, 2022

10:11 Ruské bombardovanie podľa videí zo sociálnych sietí zničilo vzdušnú obranu pri meste Mariupol.

Video of aftermath of missile strike taking out Ukrainian air defense near Mariupol pic.twitter.com/PX37FVT5xf — Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) February 24, 2022

10:09 Podľa portálu Flightradar.com sa viaceré letecké linky na poslednú chvíľu vyhýbajú Ukrajine.

Galéria fotiek (37) Zdroj: Flightradar.com

10:08 Čína pri Ukrajine vyzýva na zdržanlivosť a odmieta termín "invázia".

China calls for restraint in Ukraine, rejects the term 'invasion' https://t.co/nNUI5PsUpD pic.twitter.com/9Py5SGH2Ui — Reuters (@Reuters) February 24, 2022

10:06 Podľa informácií z Ukrajiny sa viacerí ľudia rozhodli podniknúť najazdy aj do obchodov, kde vypukla doslova panika. Napriek tomu je tamojší ľud odhodlaný brániť svoje územie. V blízkosti Kyjeva naďalej počuť výbuchy.

10:03 Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj vo štvrtok uviedol, že dostal rozkaz od prezidenta Volodymyra Zelenského odraziť ruský vpád na Ukrajinu. "Najvyšší veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny vydal rozkaz spôsobiť agresorovi maximálne straty," uviedol Zalužnyj. Rusko bude v súvislosti so svojím útokom na Ukrajinu čeliť "bezprecedentnej izolácii", ako aj "najtvrdším sankciám", aké kedy Európska únia uvalila. Vyhlásil to vo štvrtok šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell, ktorého cituje tlačová agentúra AFP. "Európa zažíva jeden zo svojich najtemnejších momentov od konca druhej svetovej vojny," dodal.

09:55 Železničná spoločnosť slovensko s okamžitou platnosťou zastavuje vozbu vlakov v smere Ukrajina.

Galéria fotiek (37) Zdroj: Twitter.com/ZSSK

09:50 Ukrajinské centrum pre strategickú komunikáciu a bezpečnosť uvedlo, že ukrajinské síly odrazili útok „okupantov“ na luhanské mesto Ščasťa. Zabitých bolo vraj asi 50 "nepriateľov".

09:49 Ruský prezident Vladimir Putin je novodobý Hitler, vyhlásil vo štvrtok bývalý ukrajinský prezident a súčasný poslanec Petro Porošenko. Informovala o tom stanica BBC. Porošenko pred parlamentom v Kyjeve, keď poslanci rokovali o kríze, povedal, že "dnes je tragický deň". Ale Ukrajina zvíťazí, vyhlásil Porošenko, ktorý bol vo funkcii prezidenta v rokoch 2014-19. Situácia v ukrajinskom parlamente je napätá a vo vnútri je veľa ozbrojených ľudí, uviedol pre BBC ukrajinský novinár.

09:46 Zahraničné televízie prinášajú živé zábery kolón áut, ktoré unikajú z Ukrajiny a stoja v masívnej kolóne.

09:45 Pred hraničným priechodom na Užhorode smerom na Slovensko sa vytvárajú kolóny áut ľudí, ktorí utekajú pred vojnou.

09:41 V Kyjeve a v Charkove umožnili bezplatné vstupy do metra, aby ich tamojšia verejnosť využívala ako bombový kryt.

09:23 Rusko útočí na letisko len 150 kilometrov od našich hraníc. "Nepriateľ zaútočil na západné oblasti Ukrajiny. Letisko Ivano-Frankivsk a sklady paliva a mazív ničia raketové systémy,“ uviedlo tamojšie ministerstvo vnútra.

09:23 Ukrajinská polícia potvrdila obávané správy o tom, že už sedem civilistov zomrelo po ruskom raketovom ostreľovaní. Nezvestných zostalo 19 ľudí. Jeden človek zahynul priamo v meste Mariupol.

09:19 Ľudia v Kyjeve podnikajú doslova nájazdy k bankomatom, kde si vyberajú hotovosť.

Galéria fotiek (37) Rady ľudí pri bankomatoch v Kyjeve

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

09:11 Na sociálnej sieti sa šíri množstov videí z útokov po celej Ukrajine. Jedno z nich pochádza aj z mesta Vinnytsia.

09:07 Ruské útoky už zaznamenávajú na celom území Ukrajiny, dokonca aj pri našich východných hraniciach.

Galéria fotiek (37) Zdroj: Twitter.com/BNO News

08:40 BBC informuje, že Rusko napadlo Ukrajinu zo všetkých strán. Ruské pozemné sily začali vo štvrtok vstupovať na územie Ukrajiny, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na ukrajinskú pohraničnú stráž. Podľa nej ruské pozemné sily prešli na Ukrajinu z viacerých smerov. Ruské tanky a iná ťažká technika prekročili hranicu v niekoľkých severných regiónoch a na juhu z ukrajinského polostrova Krym, ktorý však Moskva anektovala v roku 2014. Moskva medzitým oznámila zatvorenie lodnej dopravy v Azovskom mori medzi Ukrajinou a Ruskom.

08:38 Ukrajinské ministerstvo vnútra infomruje o stovkách "obetí" ruského útoku z radov civilistov i vojakov, počty mŕtvych alebo ranených neboli zrejmé.

08:37 Ukrajina požiadala Turecko o uzavretie úžin Bospor a Dardanely pre ruské plavidlá. Podľa agentúry Reuters to oznámil ukrajinský veľvyslanec v Ankare. O možnosti, že Kyjev k takému kroku v prípade invázie siahne, hovoril ukrajinský veľvyslanec Vasyl Bodnar už v stredu.

08:36 Ukrajinská polícia podľa BBC tvrdí, že pri ruskom bombardovaní zahynulo sedem ľudí. Útok na vojenskú jednotku v meste Podilsk neprežilo šesť osôb, ďalších sedem utrpelo zranenia. Jeden človek zomrel aj v meste Mariupoľ.

08:26 Ruské pozemné sily začali vo štvrtok vstupovať na územie Ukrajiny, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na ukrajinskú pohraničnú stráž. Ruské tanky a iná ťažká technika prekročili hranicu v niekoľkých severných regiónoch a na juhu z ukrajinského polostrova Krym.

Russian 4th Guards Tank Division T-80U tank column entering Kharkov, Ukraine.

T-80UD MBT was designed by the Kharkov Morozov Machine Building Design Bureau.#russiaukrainewar #RussiaUkraineConflict #Russian #Russia pic.twitter.com/DP1a5bBQJg — Muhammad shuaib (@Muhamma96913079) February 24, 2022

08:22 Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok skoro ráno zatelefonoval svojmu bieloruskému náprotivku Alexandrovi Lukašenkovi, ktorého informoval, že Moskva spúšťa vojenskú operáciu na Ukrajine, oznámil Lukašenkov úrad.

08:20 Putinovo vyhlásenie vojny na Ukrajine bolo zrejme natočené ešte v pondelok. V metadátach k videu z webu Kremľa našli dátum 21. február - deň, keď ruský prezident predniesol prejav, v ktorom oznámil uznanie samozvaných republík na Donbase. Informovala o tom ruská Novaja Gazeta.

08:18 Ruská armáda sa dostala už na predmetie ukrajinského mesta Charkov.

KHARKIV: Russian forces have now reached the outskirts of the city of Kharkiv in eastern Ukraine.pic.twitter.com/DLFASwggxW — Conflict News (@Conflicts) February 24, 2022

08:10 Ruské médiá informujú, že Luhanská ľudová republika zostrelila dve ukrajinské lietadlá typu SU-24, ktoré leteli nad oblasťou.

08:03 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok oznámil, že jeho spojenci budujú "koalíciu" proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Vyzval svet, aby prijal opatrenia, ktoré prinútia Moskvu zastaviť útok na Ukrajinu, informovala agentúra AFP.

Talked to @POTUS, @OlafScholz, @eucopresident, @AndrzejDuda, @BorisJohnson. Urge to stop Putin, war against 🇺🇦 & the world immediately! Building an anti-Putin coalition. Immediate sanctions, defense & financial support to 🇺🇦! Close the airspace! The world must force 🇷🇺 into peace — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

"Budujeme protiputinovskú koalíciu," napísal Zelenskyj na Twitteri po rokovaní s lídrami USA, EÚ, Británie, Nemecka a Poľska. "Svet musí prinútiť Rusko k mieru," dodal Zelenskyj.

08:02 Proruskí separatisti na východe Ukrajiny tvrdia, že dobyli dve mestá v Luhanskej oblasti, uviedli tlačové agentúry.

08:00 Ostreľovanie sa odohráva naprieč Ukrajinou, povedal podľa agentúry Reuters poradca ukrajinského ministerstva vnútra. V meste Brovary v Kyjevskej oblasti bol podľa neho jeden človek zabitý a ďalší je zranený. Ukrajinské ministerstvo vnútra už skôr informovalo o stovkách "obetí" ruského útoku z radov civilistov i vojakov, počty mŕtvych alebo ranených neboli zrejmé.

07:55 Zavedenie vojnového stavu dáva ukrajinským úradom výnimočné právomocí. Ako uviedla agentúra Unian, kapacity podnikov a inštitúcií vrátane ich pracovnej sily môžu byť využité na obranné účely a môže byť zavedená pracovná povinnosť. Úrady môžu tiež rozhodnúť o zavedení zákazu vychádzania, zákazu demonštrácií alebo iných hromadných udalostí a obmedziť slobodu pohybu.

07:53 "Podľa veliteľstva spoločných síl dnes, 24. februára, v oblasti operácie spoločných síl bolo zostrelených päť lietadiel a jeden vrtuľník agresorov," oznámil generálny štáb ukrajinskej armády.

07:50 Video s bombou údajne v Ivano-Frankivsku na západe Ukrajiny.

Wow. Video of a missile hitting an airport, reportedly in Ivano-Frankivsk in Western Ukraine. The geographic scale of this thing is crazy pic.twitter.com/odhvqin77Y — Alec Luhn (@ASLuhn) February 24, 2022

07:48 Ukrajinská pohraničná stráž uviedla, že ruskí vojaci spustili počas útoku podporovaného Bieloruskom aj delostreleckú paľbu. Ďalej dodala, že paľbu opätovala a že zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete.

07:40 Na mape sú zobrazené útoky na ukrajinských vojenských letiskách hlásené dnes ráno.

Galéria fotiek (37) Zdroj: Twitter/Euromaidan PR

07:38 Ruské ministerstvo obrany podľa ruských tlačových agentúr uviedlo, že zlikvidovalo infraštruktúru na ukrajinských leteckých základniach a narušilo ukrajinskú protivzdušnú obranu. Rezort zároveň poprel informáciu ukrajinskej armády o zostrelení jeho lietadla nad územím Ukrajiny.

07:34 Novinár Luke Harding, ktorý sa nachádza v Kyjeve opisuje, že suterén sa zapĺňa rodinami s malými deťmi. „Deti si vyfarbujú omaľovánky. Je to srdcervúce,“ napísal na Twitteri.

Our basement in Kyiv now filling up with families with small children. The kids are holding colouring books. Heartbreaking — Luke Harding (@lukeharding1968) February 24, 2022

07:28 Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg vyzval Rusko, aby okamžite ukončilo vojenskú akciu na Ukrajine a rešpektovalo jej suverenitu a územnú celistvosť. Útok Ruska na Ukrajinu je hrubým porušením medzinárodného práva a vážnou hrozbou pre euroatlantickú bezpečnosť, povedal Stoltenberg.

07:26 Agentúra Reuters informuje s odvolaním sa na ukrajinské úrady aj o ostreľovaní v Ľvovskej oblasti, ktorá sa nachádza na západe Ukrajiny. Podrobnosti zatiaľ nie sú k dispozícii.

07:15 Ukrajinská armáda sa podľa Reuters nevyrovná tej ruskej. Vojenskí experti však tvrdia, že pri ruskom útoku by ukrajinská armáda zvládla klásť veľký odpor.

07:09 V hlavnom meste Kyjeve, ale aj v Ľvove na západe krajiny sa rozozneli sirény, informujú agentúra Reuters a AFP. Ukrajinská služba pre mimoriadne udalosti potom podľa Reuters informovala, že blízko Kyjeva horí sklad s muníciou.

Air raid sirens as refugee convoy hits traffic on outskirts of Kyiv. This is very, very real now. pic.twitter.com/XzPK7BpCqj — Max Hunder (@Max_Hunder) February 24, 2022

07:05 Generálny štáb ukrajinskej armády uviedol, že informácie o vylodení ruských vojsk v Odese nie sú pravdivé.

06:59 Ukrajinská armáda oznámila, že jej protivzdušná obrana zostrelila na východe krajiny päť ruských lietadiel. Informuje agentúra Reuters.

06:58 Ruské sily napadli hranicu Ukrajiny z Ruska aj Bieloruska, uviedla ráno ukrajinská pohraničná stráž. Hlásia útoky na pohraničné hliadky a kontrolné stanovištia s využitím delostrelectva i ťažkej vojenskej techniky. V tejto chvíli nie je celkom jasné, či sa k útoku pripojili aj bieloruské jednotky. Útok sa podľa ukrajinskej ochrany hraníc odohráva aj z polostrova Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.

06:57 Agentúra Interfax Ukrajina uviedla, že v prístavných mestách Mariupol a Odesa sa vylodili ruskí vojaci. Miestni novinári na internete podávajú správy o tvrdých bojoch, informácie však zatiaľ nie sú jednoznačne potvrdené. Časť Odesy je podľa Interfax Ukrajina bez dodávok elektrického prúdu.

06:56 Podľa agentúry Unian boli zaznamenané výbuchy po piatej hodine miestneho času (po 4:00 SEČ) okrem Kyjeva aj v Odese na juhu Ukrajiny, Berďansku na juhovýchode a Charkove a Kramatorsku na východe.

06:50 Kyjevský starosta Vitalij Kličko vyzval obyvateľov mesta, aby – pokiaľ nepracujú v profesiách kľúčových pre chod krajiny – zostali doma a mali v pohotovosti batožinu s najnutnejšími vecami pre prípad evakuácie. Apeloval na nich tiež, aby zachovali pokoj. "Najhorším nepriateľom je teraz panika," napísal na facebooku.

06:43 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil v krajine vojnový stav, uvádza agentúra Unian. Prezident uviedol, že Rusko útočí na ukrajinskú vojenskú infraštruktúru. Obyvateľov vyzval, aby zostávali doma a neprepadali panike. Predtým zvolal bezpečnostnú radu štátu.

"Bez paniky, sme silní, sme pripravení na všetko, zvíťazíme," citovala Unian ukrajinského prezidenta.

Zelensky speaks to the nation. He says he's declared martial law and urges Ukrainians to stay home.



“We are working. The army is working," he says. "Don't panic. We are strong. We are ready for everything. We will defeat everyone. Because we are Ukraine.” pic.twitter.com/vamBb0pLWu — max seddon (@maxseddon) February 24, 2022

6:42 Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba ruského prezidenta Vladimira Putina vo štvrtok obvinil zo začatia "totálnej invázie" na Ukrajinu. Informácia je prevzatá z agentúry AFP a vyhlásenia Kulebu na sociálnej sieti Twitter.

"Putin práve začal totálnu inváziu Ukrajiny," napísal Kuleba na Twitteri a dodal, že v ukrajinských mestách zaznamenali výbuchy.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

6:40 Výbuchy hlásili aj z mesta Charkov, ktoré sa nachádza približne 35 kilometrov od hraníc s Ruskom na východe Ukrajiny. Štyri explózie zaznamenali v meste Kramatorsk v Doneckej oblasti, píše agentúra AFP.

Smoke rises in Kharkiv, the northeastern city of #Ukraine. pic.twitter.com/jjwPmyOwmt — Ahmer Khan (@ahmermkhan) February 24, 2022

WATCH: Large explosions seen near Ukraine's Kharkiv after Putin declares war pic.twitter.com/pOnLsClXBs — BNO News (@BNONews) February 24, 2022

Kharkiv aerodrome is burning after Russian missile strikes according to reports pic.twitter.com/xWO7cGrrrp — ELINT News (@ELINTNews) February 24, 2022

06:38 V ukrajinskom hlavnom meste Kyjev a v ďalších ukrajinských mestách neďaleko frontovej línie a pri pobreží bolo vo štvrtok nad ránom počuť výbuchy krátko po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok vojenskej operácie na Ukrajine. V Kyjeve bolo počuť sirény policajných automobilov a sanitiek. Spravodajcovia AFP hlásia výbuchy z mesta Odesa na pobreží Čierneho mora.

The sound that freezes the blood



War has begin



02.24.2022 , a date that no one will forget#RussiaUkraineConflict #Ukraine #Kyev pic.twitter.com/FpzNmzlKRO — Roberto Serrano' 📊🎮🍿 (@geronimo_73_) February 24, 2022

06:28 Americký prezident Joe Biden v stredu povedal, že "svet voči Rusku vyvodí zodpovednosť" za jeho útok na Ukrajinu. Tento útok podľa Bidena spôsobí "katastrofálne straty na životoch". TASR informuje na základe správy od agentúry AFP.

"Rusko je zodpovedné za úmrtia a skazu, ktoré tento útok prinesie a Spojené štáty, ich spojenci a partneri budú odpovedať jednotným a rozhodným spôsobom," uviedol Biden vo vyhlásení, ktoré na svojej webovej stránke zverejnil Biely dom.

06:25 Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtok slovne odsúdil "ľahkovážny a ničím nevyprovokovaný útok" Ruska na Ukrajinu. Takisto upozornil, že to ohrozí veľké množstvo životov. Informácia je prevzatá od agentúry AFP.

"Opätovne, aj napriek napriek našim opakovaným varovaniam a neúnavnému úsiliu venovať sa diplomacii, si Rusko vybralo cestu agresie voči zvrchovanej a nezávislej krajine," povedal Stoltenberg vo vyhlásení.

06:21 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na štvrtok odmietol tvrdenia Moskvy, že jeho krajina predstavuje pre Rusko hrozbu. Zároveň upozornil, že ruská invázia na Ukrajinu by si vyžiadala desaťtisíce životov. Informujeme o tom na základe správ, ktoré zverejnili agentúry AP, AFP a DPA.

Ruská invázia by podľa Zelenského slov "mohla byť začiatok veľkej vojny na európskom kontinente", píše DPA. "Chcú Rusi vojnu? Odpoveď závisí od vás, občania Ruskej federácie," povedal v Ruštine ukrajinský prezident.

Galéria fotiek (37) Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

06:15 Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) mimoriadne zasadla v noci na štvrtok v spojitosti s krízovou situáciou medzi Ruskom a Ukrajinou. Informovali o tom agentúry AFP a DPA, ktoré sa odvolávajú na diplomatické zdroje. Zasadnutie BR OSN, o ktoré požiadal Kyjev, sa začalo vo štvrtok o 3.30 h SEČ, píše AFP.

Galéria fotiek (37) Šéf OSN António Guterres počas rokovania BR OSN

Zdroj: SITA/UNTV via AP

06:12 Kremeľ v stredu oznámil, že lídri dvoch separatistických regiónov vo východnej časti Ukrajiny ruského prezidenta Vladimira Putina žiadajú o "pomoc" s "odrazením agresie" zo strany ukrajinskej armády. Informácia pochádza z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na správy z ruským médií.

Putin podľa slov hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova dostal listy od lídrov Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (LĽR). Tí Putina o pomoc žiadajú "na základe" zmlúv o priateľstve, ktoré s Ruskom podpísali tento týždeň, píše AFP.

Footage being circulated of a Russian missile launch against #Ukraine. pic.twitter.com/PsaMhWWuby — Joe Truzman (@JoeTruzman) February 24, 2022

06:10 Spojené štáty tvrdia, že ruský prezident Vladimir Putin je už maximálne pripravený zaútočiť na Ukrajinu v plnom rozsahu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na stredajšie vyjadrenie nemenovaného amerického predstaviteľa ozbrojených síl.

"Odhadujeme, že (Putin) sa momentálne blíži k takmer 100-percentnému nasadenia všetkých (ozborjených) síl, ktorých vyslanie sme predpokladali," povedal novinárom zmienený predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity.

Putin vyhlásil špeciálnu operáciu, ukrajinských vojakov poslal domov

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správ prevzatých od agentúr AP a AFP.

Putin ukrajinských vojakov vyzval, aby zložili zbrane a vrátili sa domov. Ruský prezident takisto varoval ďalšie krajiny, že akýkoľvek pokus o zasahovanie do krokov Ruska bude viesť k následkom.

Kremeľ v stredu oznámil, že lídri dvoch separatistických regiónov vo východnej časti Ukrajiny ruského prezidenta Putina žiadajú o "pomoc" s "odrazením agresie" zo strany ukrajinskej armády.

Ruský prezident v pondelok tieto regióny - Doneckú ľudovú republiku (DĽR) a Luhanskú ľudovú republiku (LĽR) - vyhlásil za nezávislé štáty a nariadil vyslanie vojsk do týchto oblastí. Západ upozorňuje, že Rusko na hraniciach s Ukrajinou zhromaždilo desaťtisíce vojakov a môže každú chvíľu uskutočniť útok na Ukrajinu, pripomína AFP.