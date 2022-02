MIMORIADNY ONLINE Situácia na Ukrajine sa dramatizuje: Zelenskyj povolal zálohy, obavy z útoku na Kyjev

archívne video

Putin v pondelok oznámil, že sa rozhodol okamžite uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku ako nezávislé štáty

Západní lídri na čele s USA a EÚ uvalili na Rusko sankcie

Takmer celý svet odsúdil kroky Putina

Ruskí vojaci vošli na územie Ukrajiny ako "mierové jednotky"

Biely dom odmieta rokovať s Putinom

Ukrajinská rozviedka tvrdí, že Rusko bude pokračovať smerom na západ

11:43 Čína v stredu obvinila Spojené štáty zo "zvyšovania napätia" a "šírenia paniky" v súvislosti s krízou okolo Ukrajiny. Stalo sa tak krátko po tom, ako Washington oznámil sankcie voči Moskve a uviedol, že bude pokračovať v dodávkach zbraní Ukrajine proti ruskej invázii. Informovala o tom agentúra AFP.

11:15 Rada národnej bezpečnosti a obrany rozhodla o vyhlásení výnimočného stavu na celom území Ukrajiny okrem Doneckej a Luhanskej oblasti. Ohlásil to tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov, ktorý zároveň doplnil, že obmedzenia súvisiace s výnimočným stavom sa budú líšiť v závislosti od regiónu. Informovala o tom Ukrajinska Pravda.

10:52 Svetové akcie skáču a naďalej je trh s akciami chaotický. Investori čakajú na ďalšie Putinove kroky na Ukrajine. Informuje o tom agentúra Reuters.

World stocks bounce as investors eye Putin's next steps in Ukraine https://t.co/JwjX0OzF86 pic.twitter.com/R2VzIFA1CW — Reuters (@Reuters) February 23, 2022

10:29 Ukrajinský parlament schválil uvalenie sankcií na 351 Rusov, vrátane zákonodarcov, ktorí podporili uznanie nezávislosti dvoch separatistických regiónov na východe krajiny a vyslanie ruských vojakov do regiónu. Oznámila to dnes agentúra Reuters, podľa ktorej sa postihy okrem iného zakazujú vstup na Ukrajinu, odopierajú prístup k majetku, kapitálu či nehnuteľnostiam.

10:25 Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) očakáva v súvislosti s dianím na Ukrajine zhoršovanie situácie. Naďalej však verí, že všetci, ktorí zamýšľajú vojensky napadnúť Ukrajinu, to prehodnotia. Hovorí o najhoršej bezpečnostnej situácii od konca druhej svetovej vojny v Európe. Zvýšený počet utečencov na hranici Slovenska zatiaľ neevidujú. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády.

10:11 Ukrajinské ministerstvo dnes odporučilo Ukrajincom, aby necestovali do Ruska. Tých, čo tam už sú, vyzvalo, aby krajinu okamžite opustili.

10:10 Ukrajina odo dneška povoláva do armády zálohy. Týka sa to rezervistov vo veku od 18 do 60 rokov, informovala agentúra Interfax-Ukrajina s odvolaním sa na ukrajinskú armádu. Maximálna dĺžka služby bude jeden rok. O povolaní záloh rozhodol v utorok prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý ale zároveň odmietol všeobecnú mobilizáciu.

09:50 Je vysoko pravdepodobné, že ruský prezident Vladimir Putin spustí inváziu na celú Ukrajinu a zaútočí na Kyjev, vyhlásila v stredu britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová pre stanicu Sky News. "Myslíme si, že je vysoko pravdepodobné, že (Putin) bude pokračovať vo svojom pláne na celkovú inváziu na Ukrajinu," uviedla Trussová, ktorú citovala aj tlačová agentúra AFP.

09:29 Zahraničný výbor maďarského parlamentu predvolal na 2. marca predsedu vlády Viktora Orbána, aby ho vypočul v súvislosti s jeho schôdzkou s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorá sa konala 1. februára v Moskve. Informuje o tom komerčná televízia ATV.

09:27 Slovensko vyzýva na jednotnú a ráznu odpoveď na rozhodnutie Ruska uznať separatistické ukrajinské oblasti, Doneckú a Luhanskú, za nezávislé. V utorok to vyhlásil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus, podľa ktorého musia byť súčasťou tejto reakcie aj "veľmi bolestivé sankcie" voči režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. V stredu o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.

08:33 Ruský prezident Vladimir Putin v stredu uviedol, že Rusko je pripravené na dialóg a hľadanie diplomatického riešenia, avšak zdôraznil, že ruské záujmy a bezpečnosť občanov sú pre Moskvu "bezpodmienečné". Informácie sú zo správy agentúry AFP.

07:51 Ukrajinské úrady za posledný deň zaznamenali 96 prípadov ostreľovania svojho územia zo strany separatistických regiónov na východe krajiny. Zomrel pritom jeden ukrajinský vojak a ďalších šesť ich bolo zranených, uviedol dnes server RBK Ukrajina s odvolaním sa na armádu. Porušovanie prímeria hlásia aj zástupcovia povstaleckých republík, takzvaná Luhanská ľudová republika informuje o troch mŕtvych v dôsledku ostreľovania ukrajinských síl.

07:35 Sankcie uvalené na Rusko poškodia svetové finančné a energetické trhy. Takými slovami reagoval na nové finančné reštrikcie Spojených štátov proti Moskve kvôli jej agresívnemu postupu voči Ukrajine ruský veľvyslanec v USA. Ušetrené nebudú ani Spojené štáty, kde bežní občania pocítia plný vplyv rastúcich cien, uviedol na facebooku diplomat Anatolij Antonov.

07:22 Rusko nemá v pláne zastaviť sa na Donbase a môže pokračovať v ofenzíve na ďalšie územie Ukrajiny. Podľa serveru Ukrajinska pravda to oznámila ukrajinská spravodajská služba prezidentovi krajiny Volodymyru Zelenskému na rokovaní hlavy štátu so šéfmi parlamentných strán. "V rizikovej zóne sa nachádzajú mestá Charkov, Cherson a Kyjev," uviedla.

07:02 Kuba a Venezuela podporili Rusko v súčasnej kríze okolo Ukrajiny a v spore so západnými krajinami. Informovala o tom dnes agentúra DPA. Podľa kubánskeho straníckeho denníka Granma si ruský prezident Vladimir Putin počína opatrne, zatiaľ čo Európa chystá požiar. "Všetku podporu" Putinovi vyjadril aj venezuelský prezident Nicolás Maduro.

06:50 Za "dôvtipné" a "geniálne" označil v utorok bývalý americký prezident Donald Trump kroky šéfa Kremľa Vladimira voči Ukrajine. Informácia pochádza zo správy webového portálu Business Insider.

Trump v diskusnej relácii "Clay Travis and Buck Sexton Show" povedal, že Putinovo uznanie nezávislosti separatistických republík na východe Ukrajiny bol šikovný ťah. "Putin vyhlási veľkú časť Ukrajiny za nezávislú. To je úžasné... A ja hovorím: Aké to je šikovné? A on tam príde a bude robiť mierotvorcu," doplnil Trump.

06:40 Satelitné snímky ukazujú nové rozmiestnenie viac ako 100 vojenských vozidiel a desiatok vojenských stanov v južnom Bielorusku neďaleko ukrajinských hraníc, uviedla v utorok súkromná americká spoločnosť.

Images show new deployment of military vehicles in Belarus -Maxar https://t.co/O5qPNYAiM4 pic.twitter.com/8SaEe8Ucco — Reuters (@Reuters) February 23, 2022

05:20 Austrálsky premiér Scott Morrison oznámil v stredu zavedenie sankcií voči ôsmim najvyššie postaveným bezpečnostným poradcom šéfa Kremľa Vladimira Putina po, ako poznamenal, "neoprávnenej, nevyprovokovanej, neprijateľnej" ruskej invázii na Ukrajinu. Správa je prevzatá od agentúry AFP. Osem členov ruskej Bezpečnostnej rady bude čeliť sankciám vrátane zákazu cestovania a Austrália sa zameria aj na ruské banky spojené s armádou.

05:06 Americký prezident Joe Biden posiela do Pobaltia ďalšie jednotky. Zahŕňa to najmä vyslanie 800 vojakov pechoty do pobaltského regiónu a až osem stíhacích lietadiel typu F-35 na niekoľko operačných miest pozdĺž východného krídla NATO, uviedol predstaviteľ USA pod podmienkou zachovania anonymity. Informovala o tom agentúra Reuters. Biden zároveň ohlásil, že všetky tieto jednotky majú obranný charakter.

04:09 Fínsko plánuje vykonať dodatočnú bezpečnostnú analýzu projektu výstavby jadrovej elektrárne Hanhikivi-1, na ktorom sa podieľa ruská štátna spoločnosť Rosatom. Ako v utorok informovala agentúra AP, fínske ministerstvo obrany požaduje rozsiahlu previerku geopolitických rizík pre to, že Rusko v pondelok prikročilo k uznaniu Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky za nezávislé a suverénne štáty.

04:05 Japonsko uvalilo na Rusko sankcie za jeho kroky na Ukrajine, oznámil v stredu japonský premiér Fumio Kišida. Správu je prevzatá z agentúry TASS.

"Rozhodli sme sa prijať nasledovné sankčné opatrenia. Po prvé, ide o zákaz vydávania víz predstaviteľom dvoch takzvaných republík, ako aj zmrazenie ich majetku. Po druhé, ukladáme zákaz vývozu do týchto dvoch republík a dovoz z nich," uviedol Kišida s tým, že sankcie voči Rusku sa týkajú aj ruského suverénneho dlhu a zakazujú vydávanie nových súvisiacich dlhopisov v Japonsku.

03:12 Schôdzka amerického prezidenta Joea Bidena so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom nie je momentálne v pláne, uviedla v utorok hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová. Informoval o tom americký spravodajský portál The Hill.

A meeting between President Joe Biden and his Russian counterpart Vladimir Putin is not an option at the moment, White House spokesperson Jen Psaki said https://t.co/e5rhOFXYDs pic.twitter.com/4S3qZ9peZh — Reuters (@Reuters) February 23, 2022

02:32 Americký prezident Joe Biden sa v utorok stretol vo Washingtone s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom a "znovu potvrdil" podporu Kyjevu v čase stúpajúceho napätia s Ruskom, informovala agentúra AFP.

Kuleba okrem toho na spoločnej tlačovej konferencii s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom ocenil americké sankcie voči Rusku. "Sú veľmi špecifické. Sú bolestivé," citovala ho agentúra DPA.

Kuleba taktiež uviedol, "že neexistuje nič také ako menšia, stredná alebo veľká invázia. Invázia je invázia".

Blinken povedal, že Putinovým plánom bolo "po celý čas" napadnúť Ukrajinu. "Ovládnuť Ukrajinu a jej ľud, zničiť ukrajinskú demokraciu, ktorá ponúka ostrý kontrast k autokracii, ktorú vedie, získať späť Ukrajinu ako súčasť Ruska," povedal Blinken.

02:09 Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres odsúdil v utorok Rusko za eskaláciu ukrajinského konfliktu a vyzval na dodržiavanie medzinárodného práva, informovala agentúra DPA.

"Keď jednotky jednej krajiny vstúpia na územie inej krajiny bez jej súhlasu, nie sú nestrannými mierovými silami, nie sú vôbec mierovými silami," povedal Guterres. Podľa jeho slov je vysvetlenie Moskvy, čo sa týka vojenskej podpory separatistických republík na východe Ukrajiny, "zvrátením chápania udržiavania mieru".

00:12 Kanada posiela stovky ďalších vojakov do východnej Európy a uvaľuje nové sankcie na Rusko v reakcii na nasadenie ruských síl na Ukrajine. Oznámil to v utorok kanadský premiér Justin Trudeau.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau announced a first round of economic sanctions on Russia a day after Moscow recognized the Ukraine separatist regions of Donetsk and Luhansk as independent https://t.co/JJGtmJ67X9 pic.twitter.com/8TvW6V7Hda — Reuters (@Reuters) February 23, 2022

23:16 Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v utorok oznámil, že zrušil schôdzku so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom, ktorá sa mala konať vo štvrtok v Ženeve. Podľa Blinkena nemá schôdzka zmysel po tom, čo Rusko uznalo nezávislosť samozvaných republík na východe Ukrajiny. Správa pochádza z agentúry AP.

22:56 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok oznámil, že nariadil povolanie záložníkov počas mimoriadneho obdobia. Vo svojom videoodkaze spresnil, že ide len o občanov zaradených do operačnej zálohy. Podľa jeho slov nie je potrebná všeobecná mobilizácia. Správu je prevzatá od agentúry UNIAN.

22:07 Minister obrany USA Lloyd Austin odsúdil v utorok "najnovšiu inváziu" Ruska na Ukrajinu. Spojené štáty sa však spolu so spojencami naďalej snažia nájsť spôsob, ako zabrániť ďalšej eskalácii konfliktu. Informuje o tom agentúra AFP.

Austin v Pentagóne, kde rokoval s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom, uviedol, že USA budú naďalej úzko spolupracovať s Kyjevom a spojencami "v snahe nájsť spôsob, ako sa vyhnúť ďalšiemu konfliktu".

