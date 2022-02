ONLINE Rusko je pripravené prijať utečencov z Donbasu: EÚ varuje pred zmanipulovanými informáciami o Ukrajine

Aktualizované 6:58 Ruský prezident Vladimir Putin nariadil vláde, aby urýchlene vyplatila po 10.000 rubľov (114 eur) každému utečencovi, ktorý do Rostovskej oblasti na juhu Ruska príde z Donbasu, oblasti na východe Ukrajiny ovládanej proruskými silami. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov informoval, že platby sa uskutočnia z rezervného fondu ruskej vlády, uviedla v nedeľu agentúra Interfax.

V Rostovskej oblasti na juhu Ruska platí od konca týždňa režim mimoriadnej situácie; Volgogradská a Voronežská oblasť sú od 19. februára kvôli evakuácii obyvateľov samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR a LĽR) v stave najvyššej pohotovosti. Podľa Interfaxu je na prijatie utečencov z Donbasu pripravených 26 regiónov Ruska. Samotní utečenci podľa spravodajského webu Znak.com novinárov informovali, že na hraniciach s Ruskou federáciou sa po začatí evakuácie tvorili dlhý kolóny áut.

"Tí, ktorí prekročia hranicu (do Ruska), nevedia, ako ďalej," uviedli a vysvetlili, že ubytovacie kapacity nestačia, je aj nedostatok jedla, chýbajú toalety i umyvárne. Medzi utečencami je veľa žien a malými deťmi. Mnohým evakuovaným sa nedarí spojiť sa telefonicky s príbuznými v Rusku a nemajú ani možnosť vrátiť sa, lebo ruské pohraničné úrady ľudí späť na územie Ukrajiny nepúšťajú. Spravodajský web Znak.com tvrdí, že mnohí ľudia vysídlení zo samozvaných proruských republík v Donbase sú "rozhorčení, že ich v noci vyviedli von, za kvílenia sirén, naložili do autobusov" a odviezli, pričom následne bola hranica pre vstup na okupované územie Ukrajiny uzavretá.

Galéria fotiek (12) Vojak na Ukrajine

Zdroj: SITA/AP Photo/Vadim Ghirda

Ukrajinský novinár Denis Kazanskyj zverejnil na sieti Facebook video, v ktorom figurujú "obyvatelia Donbasu deportovaní do Ruska a pobúrení podmienkami presídlenia". Správanie sa úradov k evakuovaným označil Kazanskyj za "výsmech ľuďom v mene propagandistického obrazu". Ukrajinská ombudsmanka pre ochranu ľudských práv Ľudmyla Denisovová už v piatok uviedla, že proruské úrady z Donbasu odvádzajú starých ľudí a deti "prakticky násilím". Vyzvala ľudí, ktorí žijú na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny, aby "nepodľahli provokáciám okupantov a zachovali pokoj".

Galéria fotiek (12) Vojak na Ukrajine

Zdroj: SITA/AP Photo/Vadim Ghirda

Ozbrojené konflikty medzi ukrajinskými jednotkami a proruskými separatistami v Donbase prebiehajú od roku 2014, keď Rusko obsadilo a anektovalo polostrov Krym. Na území Doneckej a Luhanskej oblasti separatisti vyhlásili ľudové republiky - Ukrajina ich označuje termínom "dočasne okupované územia".

Galéria fotiek (12) Vojak na Ukrajine

Zdroj: SITA/AP Photo/Vadim Ghirda

Vo štvrtok, 17. februára, sa situácia v Donbase prudko vyhrotila. Podľa veliteľstva ukrajinských síl bolo ostreľovaných 30 osád na územiach kontrolovaných Ukrajinou, zasiahnutá bola materská škola a niekoľko škôl, kde boli v tom čase deti. Zranili sa dvaja vojaci a päť civilistov. Ostreľovanie pokračovalo aj ďalšie dni - vrátane nedele, pričom útoky na svoje pozície hlásili aj proruské sily. V tejto situácii DĽR a LĽR oznámili evakuáciu časti obyvateľstva do Ruska. Vodca militantov LĽR Leonid Pasečnik obvinil ukrajinské sily, že vytvorili "pôsobivú údernú skupinu" a údajne plánujú "hlboký prielom" na územie Luhanskej oblasti. Ukrajinskí novinári upozorňujú na to, že v roku 2008, niekoľko dní pred inváziou do Gruzínska, Rusko evakuovalo obyvateľstvo Južného Osetska - rovnako ako sa to deje na Donbase v roku 2022.

Aktualizované 6:22 Európska únia vyjadrila v sobotu znepokojenie nad zintenzívnením úsilia o manipuláciu s informáciami, ktoré by mohli poslúžiť ako zámienky na ospravedlnenie vojenskej eskalácie na Ukrajine. Toto varovanie šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella prišlo v čase, keď ruské štátne médiá zverejnili neoveriteľné správy o ostreľovaní a ďalších incidentoch na východe Ukrajiny - v regióne Donbas, ktorý ovládajú proruské sily.

Ruské médiá v týchto správach tiež obviňujú Kyjev, že plánuje útok na povstaleckú enklávu vytvorenú na území Doneckej a Luhanskej oblasti. Vo svojom vyhlásení Borrell vyzdvihuje "kľúčovú úlohu", ktorú zohrávajú pozorovatelia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pôsobiaci na Ukrajine, kde je ich úlohou overiť dianie na mieste. "Privítal (aj) umiernený postoj Ukrajiny zoči-voči neustálym provokáciám a snahám o destabilizáciu" situácie v Donbase.

Galéria fotiek (12) Napätie na Ukrajine

Zdroj: SITA/AP Photo/Vadim Ghirda

Agentúra AFP pripomenula, že členské štáty EÚ a Spojené štáty sú presvedčené, že Moskva hľadá zámienku na útok na Ukrajinu využívaním násilných incidentov na mieste a šírením nepravdivých informácií prostredníctvom spriaznených agentúr a médií. Podľa nedávneho vyhlásenia amerického prezidenta Joea Bidena by začiatok ruskej invázie na Ukrajinu mohol byť otázkou iba niekoľkých dní. AFP dodala, že generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v sobotu v rozhovore pre nemeckú televíziu ARD tiež povedal, že všetko nasvedčuje tomu, že Rusko plánuje rozsiahly útok na Ukrajinu.

"Nedochádza k nijakému odsunu vojakov, ako tvrdí Rusko, naopak pribúdajú noví," povedal pre stanicu ARD Stoltenberg, ktorý sa aktuálne zúčastňuje na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Podľa jeho slov existujú aj náznaky, že Rusko sa pripravuje na to, aby si našlo zámienku na útok. Napriek eskalácii napätia je Stoltenberg naďalej odhodlaný hľadať politické riešenie situácie a dúfa, že sa podarí o tom presvedčiť aj Rusko.

Aktualizovamé 6:10 Francúzsky prezident Emmanuel Macron absolvuje v nedeľu dopoludnia telefonický rozhovor s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ako v sobotu informoval Elyzejský palác, Macron chce "urobiť všetko pre to, aby zabránil najhoršiemu", pokiaľ ide o eskaláciu situácie na východe Ukrajiny a pri jej hraniciach s Ruskom.

Macron v sobotu absolvoval telefonát s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý ho ubezpečil, že Ukrajina "nebude reagovať na provokácie na styčnej línii v Donbase". Predstavitelia Elyzejského paláca sa domnievajú, že "Rusko sústredilo dostatok síl na uskutočnenie invázie na Ukrajinu, ak (ju) bude chcieť". Paríž v tejto súvislosti upozornil, že "vojenský zásah proti Ukrajine by priniesol vojnu do stredu Európy".

Galéria fotiek (12) Zdroj: profimedia.sk

"Musíme urobiť všetko pre to, aby sme sa vyhli konfrontácii, ktorá bude destabilizujúca pre bezpečnosť európskeho kontinentu, pre Rusko, pre európskych partnerov" a "dostane nás do inej geostrategickej konfigurácie, ak Rusko napadne Ukrajinu," pokračoval Elyzejský palác. Podľa neho Západ nepozoruje "žiadne stiahnutie ruských síl" umiestnených pri hranici s Ukrajinou, aj keď ho Rusko o tom niekoľko dní presviedča svojimi vyhláseniami.

Sobotňajšia návšteva prezidenta Putina v Bielorusku, kde pokračujú spoločné rusko-bieloruské vojenské manévre, je "skôr signálom eskalácie ako deeskalácie", dodal Paríž. Francúzsko tiež "nepochybuje", že kybernetické útoky, ktoré koncom týždňa zasiahli Ukrajinu, "pochádzali z Ruska". Agentúra TASS dodala, že Putin a Macron spolu naposledy telefonovali 12. februára. Pred tým, 7. februára, absolvovali v Kremli mnohohodinové rokovanie. Od začiatku tohto roka do schôdzky v Moskve absolvovali Macron a Putin ďalšie tri telefonáty.

Galéria fotiek (12) Napätie na Ukrajine

Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Aktualizované 6:04 Americký prezident Joe Biden zvolal na nedeľu do Bieleho domu zasadnutie Národnej bezpečnostnej rady (NSC), ktoré bude venované situácii na Ukrajine. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré v sobotu zverejnila tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psakiová.

Hovorkyňa podľa agentúry DPA v dokumente dodala, že "Biden naďalej monitoruje meniacu sa situáciu na Ukrajine a jeho tím bezpečnostných poradcov mu pravidelne podáva správy o vývoji." Podľa Psakiovej tento tím potvrdil, že Rusko môže začať útok na Ukrajinu kedykoľvek.

Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že Biden bol v sobotu informovaný aj o výsledkoch stretnutí, ktoré viceprezidentka USA Kamala Harrisová uskutočnila počas bezpečnostnej konferencie v Mníchove. Okrem iných sa tam Harrisová stretla s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, šéfkou Európskej komisie Ursula von der Leyenovou, gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom, ako aj lídrami pobaltských krajín "a ďalšími spojencami a partnermi".

Západné krajiny a Kyjev podozrievajú Rusko z príprav na inváziu na Ukrajinu. Moskva tieto tvrdenia odmieta a opakovane uvádza, že nikoho neohrozuje. Zároveň však Moskva vyjadruje silné znepokojenie nad vojenskou aktivitou NATO v blízkosti ruských hraníc, ktorú považuje za ohrozenie svojej bezpečnosti. Rusko tiež poukázalo na to, že rastúce obavy z ruskej invázie na Ukrajine sa zdajú byť zámienkou na zvyšovanie vojenskej prítomnosti NATO na východe Európy.

Galéria fotiek (12) Napätie na Ukrajine

Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova je eskalácia napätia na východe Ukrajiny zámerne podporovaná Západom, aby takto kryl sabotáž, ktorej sa podľa neho dopúšťa Kyjev, keď odmieta plniť minské dohody pre urovnanie konfliktu v Donbase. Samozvané ľudové republiky vyhlásené proruskými silami v Donbase na východe Ukrajiny - Donecká a Luhanská (DĽR a LĽR) - v piatok oznámili evakuáciu svojich občanov do Rostovskej oblasti v Rusku, a to pre eskaláciu napätia na styčnej línii.

Galéria fotiek (12) Napätie na Ukrajine

Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka

DĽR a LĽR od štvrtka hlásia pokračujúce ostreľovanie osád v Donbase ukrajinskými silami. Tie zase informujú o provokáciách zo strany proruských jednotiek. Ruský prezident Vladimir Putin sa v sobotu spolu so Západom neuznaným bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom zúčastnil na úvodnej fáze strategických cvičení, ktoré zahŕňali aj odpálenie balistických rakiet.

Aktualizované 6:01 Severoatlantická aliancia sa rozhodla presunúť časť svojich zamestnancov z ukrajinského hlavného mesta Kyjev do západoukrajinského Ľvova a belgickej metropoly Brusel. K takémuto kroku pristúpila pre obavu o ich bezpečnosť. Uviedol to nemenovaný predstaviteľ NATO, ktorého citovala agentúra AFP.

"Bezpečnosť našich zamestnancov je prvoradá, takže ich presúvame do Ľvova a Bruselu," povedal. Dodal pritom, že kancelárie NATO na Ukrajine zostanú naďalej prevádzkyschopné. Neuviedol však, akých konkrétnych pracovníkov NATO z Kyjeva sťahuje, a nespresnil ani ich počet. Dodal len, že NATO veľmi pozorne sleduje, vyhodnocuje situáciu a naďalej "prijíma všetky potrebné opatrenia"

Galéria fotiek (12) Napätie na Ukrajine

Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka

AFP pripomína, že diplomatov z Kyjeva do Ľvova presunulo v ostatnom čase pre obavy z ruskej invázie viacero západných krajín. V Bruseli má zase NATO svoju centrálu. Americký prezident Joe Biden vyjadril v piatok presvedčenie, že Rusko sa chystá do týždňa napadnúť Ukrajinu, pričom cieľom útoku by malo byť hlavné mesto Kyjev. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v sobotu uviedol, že všetko nasvedčuje tomu, že Rusko plánuje rozsiahly útok na Ukrajinu. "Nedochádza k nijakému odsunu vojakov, ako tvrdí Rusko, naopak pribúdajú noví," povedal pre stanicu ARD Stoltenberg, ktorý sa aktuálne zúčastňuje na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.

Podľa jeho slov existujú aj náznaky, že Rusko sa pripravuje na to, aby si našlo zámienku na útok. Napriek eskalácii napätia je Stoltenberg naďalej odhodlaný hľadať politické riešenie situácie a dúfa, že sa podarí o tom presvedčiť aj Rusko.

Galéria fotiek (12) Napätie na Ukrajine

Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Aktualizované 6:00 Ministri zahraničných vecí zo skupiny siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7) v sobotu vyhlásili, že nezaznamenali žiadne dôkazy o tom, že Rusko obmedzuje svoje vojenské aktivity v blízkosti ukrajinských hraníc, a deklarovali, že sú touto situáciou "veľmi znepokojení". Informovala o tom agentúra Reuters. "Vyzývame Rusko, aby zvolilo cestu diplomacie, uvoľnilo napätie, stiahlo vojenské sily z blízkosti ukrajinských hraníc a plne dodržiavalo medzinárodné záväzky," apelovali krajiny G7 v spoločnom vyhlásení zverejnenom britským ministerstvom zahraničných vecí.

Šéfovia diplomacií G7 označili za "veľmi znepokojujúci" aj zvyšujúci sa počet porušení prímeria na východe Ukrajiny. Odsúdili aj použitie ťažkých zbraní v tomto regióne, ako i ostreľovanie civilných oblastí, pričom poukázali na to, že ide o jasné porušenie minského protokolu - dohody z roku 2015, ktorá má viesť k mierovému riešeniu konfliktu.

Galéria fotiek (12) Jens Stoltenberg a Kamala Harris

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik, Pool

Ministri G7 v tejto súvislosti vyzvali Rusko, aby využilo svoj vplyv na proruských separatistov na východe Ukrajiny a primalo ich, aby splnili svoje záväzky v záujme realizácie minského mierového plánu. Ministri súčasne deklarovali, že majú obavy z konania proruských republík v Donbase a najmä z možnosti, že proruské sily pristúpia k "zinscenovaniu incidentov, ktoré by mohli byť zneužité ako zámienka na možnú vojenskú eskaláciu".

Zástupcovia krajín združených v G7 zároveň ocenili vyhlásenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na bezpečnostnej konferencii v Mníchove, v ktorej zdôraznil svoju ochotu zohrávať konštruktívnu úlohu v mierovom procese.