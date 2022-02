NAŽIVO Alarmujúca situácia: Vodca Doneckej republiky vyhlásil všeobecnú mobilizáciu, došlo k zabitiu vojaka!

archívne video

Situácia na Ukrajine začína byť mimoriadne vážna

Líder Doneckej ľudovej republiky vyhlásil všeobecnú mobilizáciu

Ministerstvo vnútra na Ukrajine potvrdilo, že došlo k zabitiu jedného z ukrajinských vojakov

10:06 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nezmenil svoje plány a aj napriek varovaniu USA o hroziacej ruskej invázii sa v sobotu osobne sa zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie jeho úradu, podľa ktorého je situácia na východe Ukrajiny "pod plnou kontrolou".

Galéria fotiek (8) Volodymyr Zelenskyj

Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP

09:43 Ruský prezident Vladimír Putin a jeho francúzsky náprotivok Emmanuel Macron budú v nedeľu telefonicky hovoriť o situácii na Ukrajine. Podľa agentúry TASS to dnes potvrdil Kremeľ. Agentúra Reuters zase uviedla, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes zavíta na bezpečnostnej konferencii do Mníchova, aby sa ešte v ten istý deň vrátil do Kyjeva.

Galéria fotiek (8) K Putinovi zavítal Macron

Zdroj: SITA/AP/Sputnik, Kremlin Pool Photo



09:10 Situácia v krajine zašla až tak ďaleko, že sa počas piatkovej diskusnej relácie medzi sebou v priamom prenose pobili ukrajinský žurnalista a poslanec z proruskej strany.

09:05 Ľudia, ktorých evakuovali z mesta Doneck, metropole samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) vo východoukrajinskom regióne Donbas, vystupujú z autobusu v ruskej Rostovskej oblasti neďaleko hraníc s Ukrajinou v sobotu 19. februára 2022.

Galéria fotiek (8) Zdroj: TASR/AP Photo

Galéria fotiek (8) Zdroj: TASR/AP Photo/Alexei Alexandrov

"Vyzývam kolegov v zálohe, aby sa dostavili na vojenské odvodné oddelenie. Dnes som podpísal dekrét o všeobecnej mobilizácii," oznámil vodca samozvanej republiky Denis Pušilin vo videovyhlásení. Napätie v regióne stúpa. Prezident Spojených štátov Joe Biden v piatok konštatoval, že je presvedčený, že sa ruský prezident Vladimir Putin už rozhodol pre inváziu na Ukrajinu.

Galéria fotiek (8) Ruský prezident Vladimir Putin

Zdroj: SITA/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Jedného vojaka zabili, ministerstvo vnútra to potvrdilo

Ukrajinský webový portál Pravda zároveň potvrdil cez ministerstvo vnútra, že došlo k zabitiu jedného z vojakov. "V dôsledku ostreľovania utrpel jeden ukrajinský vojak ranu šrapnelom nezlučiteľnú so životom," cituje stanovisko ministerstva portál. Vojak z jednotky A-0409, kapitán Sidorov , zahynul podľa ich tvrdení o 7. hodine ráno neďaleko obce Myronivskyi v okrese Bakhmut v Doneckej oblasti počas ostreľovania.

O 9. hodine ráno 19. februára zaznamenali ruské okupačné sily celkovo 19 porušení prímeria, z toho 16 s použitím zbraní zakázaných minskými dohodami. Nepriateľ používal 122 mm delostrelecké systémy, 120 mm a 82 mm mínomety, granátomety rôznych systémov.

Galéria fotiek (8) Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Ukrajina hovorí o dvanásich prípadoch porušenia prímeria

Ukrajinská armáda tiež oznámila, že v sobotu ráno na východe Ukrajiny zaznamenala 12 prípadov porušenia prímeria zo strany proruských separatistov. Za predchádzajúcich 24 hodín takých incidentov napočítala 66. Separatisti zahájili paľbu na viac ako dve desiatky osád. Použili pritom ťažké delostrelectvo, ktoré bolo zakázané minskými dohodami, uviedla armáda na svojej stránke na facebooku.

Paľba cez líniu rozdeľujúcu vládne sily a separatistov tento týždeň nadobudla na intenzite. Ukrajinská vláda to označila za provokáciu a dôrazne odmietla tvrdenie Ruska, že by Kyjev mohol na východe Ukrajiny začať ofenzívu.