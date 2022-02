NAŽIVO Alarmujúca situácia: Veľká evakuácia z Doneckej republiky a plné autobusy, Rusko začalo cvičenie!

archívne video

Situácia na Ukrajine začína byť mimoriadne vážna

Líder Doneckej ľudovej republiky vyhlásil všeobecnú mobilizáciu

Ministerstvo vnútra na Ukrajine potvrdilo, že došlo k zabitiu jedného z ukrajinských vojakov

ONLINE

12:21 Česká vláda je podľa slov premiéra Petra Fialu pripravená na všetky scenáre vývoja na Ukrajine vrátane prerušenia dodávok energií. Riešením situácie podľa neho nie je vojna, ale ani nepremyslené ústupky. Zo strany Ruska je podľa neho vidieť snaha urobiť z Česka opäť slabú a rozdelenú krajinu, ktorú bude môcť ovplyvňovať. Základnou podmienkou, ako odradiť Rusko od agresie, je ukázať jednotu a nekompromisný postoj. Prípadný vojnový konflikt by mal podľa Fialu nepochybne dopady aj na Českú republiku. "Chcel by som vás uistiť, že naša vláda je na túto situáciu pripravená, že ju dokážeme spoločne zvládnuť. Sme pripravení na všetky scenáre, či už dôjde napríklad k prerušeniu energií alebo by nastala nejaká utečenecká vlna," povedal premiér.

Galéria fotiek (15) Zdroj: Facebook/Petr Fiala

11:57 Rusko dnes začalo vojenské cvičenie zamerané na strategické jadrové zbrane, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorcu Kremľa. Dohliada naň priamo prezident Vladimir Putin. Podľa skorších informácií by mal spolu s ním celú akciu, ktorá prichádza v čase prudkej eskalácie na východe Ukrajiny, sledovať aj bieloruský prezident Alexander Lukašenko. Rusko chce testovať rakety a strely s plochou dráhou letu aj spoľahlivosti konvenčných a jadrových zbraní. Putin mu má veliť zo strediska ministerstva obrany.

Galéria fotiek (15) Zdroj: SITA/Sergei Ilyin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

11:50 "Ak chce Kremeľ dosiahnuť to, aby mal na svojich hraniciach menej NATO, bude tam mať (v dôsledku svojich súčasných aktivít) naopak viac NATO," povedal počas vystúpenia v Mníchove šéf NATO Jens Stoltenberg.

Galéria fotiek (15) Zdroj: TASR/AP Photo/Andrew Harnik

11:47 Ľudia čakajú na evakuáciu do Ruska, stoja pred autobusom v meste Doneck, metropole samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) vo východoukrajinskom regióne Donbas. Ruskom podporovaní separatisti na východe Ukrajiny v piatok 18. februára oznámili, že plánujú zo samozvanej doneckej republiky evakuovať do Ruska približne 700.000 ľudí.

Galéria fotiek (15) Zdroj: TASR/AP Photo/Alexei Alexandrov

Medzi evakuujúcimi sú aj malé deti.

Galéria fotiek (15) Zdroj: TASR/AP Photo/Alexei Alexandrov

11:45 Z útokov sa ale obviňujú obe strany. Podľa hovorcu milícií samozvanej doneckej republiky Eduarda Basurina, ktorého citovala agentúra Interfax, ukrajinské sily vypálili za posledný deň asi 600 delostreleckých a mínometných granátov. Agentúra Reuters uviedla, že v Donecku dnes bolo počuť niekoľko explózií. Čo k nim viedlo nie je zrejmé. V piatok tu pred budovou povstaleckej vlády vybuchol džíp, dva výbuchy boli hlásené aj z Luhanska. Separatisti v piatok oznámili plán na evakuáciu 700-tisíc ľudí do Ruska. Videovyhlásenie o evakuácii bolo ale podľa BBC natočené už pred dvoma dňami, teda ešte pred prudkým nárastom počtu prestreliek na fronte.

11:37 V blízkostí ukrajinských hraníc majú mať podľa všetkého Rusi umiestnených takmer 200-tisíc vojakov.

Russia has deployed roughly 190,000 conventional and irregular ground forces—in addition to naval and air forces and approximately 50,000 Belarussian soldiers—which could conduct operations in Ukraine.



Read CSIS's latest analysis on the buildup: https://t.co/3pMrPWjBZY pic.twitter.com/3D84e3SAVO — CSIS (@CSIS) February 19, 2022

11:32 V debate, ktorá na Scholzov prejav nadviazala, kancelár povedal, že otázka vstupu Ukrajiny do NATO nie je vôbec aktuálna. "Nestane sa tak ani v najbližších rokoch a Putin to vie. Argumentuje ale tým, že je to výhľadové riziko, takže môže konať tak, ako teraz koná," povedal. Uviedol, že o rozširovaní však treba otvorene hovoriť. "My teraz ale v Európe čelíme konfliktu kvôli otázke, ktorá nie je na programe dňa. A to je neprijateľné," povedal. Scholz sa v diskusii vrátil k Putinovmu vyhláseniu na spoločnej utorkovej tlačovej konferencii, že situácia na Donbase je genocídou. "To je smiešne," vyhlásil dnes Scholz. Putin slovami o genocíde v utorok reagoval na Scholzovo zdôvodnenie zásahu NATO v bývalej Juhoslávii. Kancelár totiž povedal, že akcia NATO zabránila genocíde.

11:21 V Európe opäť hrozí vojna a viac ako 100.000 ruských vojakov na hraniciach s Ukrajinou nemá žiadne ospravedlnenie. Dnes to v Mníchove na bezpečnostnej konferencii vyhlásil nemecký kancelár Olaf Scholz, ktorý opätovne vyzval ruského prezidenta Vladimíra Putina na rokovania. V prejave kancelár hájil význam demokracie, ktorú považuje dlhodobo za stabilné politické zriadenie. "V Európe znova hrozí vojna a hrozba rozhodne nie je zažehnaná," povedal Scholz. Poukázal na to, že kvôli rusko-ukrajinskej kríze upadajú do pozadia ďalšie významné výzvy, ako sú pandémia choroby covid-19 a ťaženie proti klimatickým zmenám.

Galéria fotiek (15) Zdroj: TASR/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

10:15 Rusko sa nesnaží podkopať len európsky systém bezpečnosti, ale porušuje aj Chartu OSN, keď používa hrozbu sily proti inému štátu. V Mníchove na bezpečnostnej konferencii to dnes povedala šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. "Sme svedkami od očí bijúcich pokusov zmeniť pravidlá medzinárodného systému," povedala von der Leyenová, podľa ktorej sa o zmeny usilujú spoločne Rusko s Čínou. "Usilujú sa o novú éru, kedy chcú nahradiť súčasné medzinárodné pravidlá," uviedla. Poznamenala, že Rusko používa silu namiesto diplomacie a zastrašovania namiesto sebaurčenia. "Dúfajme ale, že diplomacia zvíťazí," povedala.

Galéria fotiek (15) Zdroj: TASR/Johanna Geron, Pool Photo via AP

10:06 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nezmenil svoje plány a aj napriek varovaniu USA o hroziacej ruskej invázii sa v sobotu osobne sa zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie jeho úradu, podľa ktorého je situácia na východe Ukrajiny "pod plnou kontrolou".

Galéria fotiek (15) Volodymyr Zelenskyj

Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP

09:43 Ruský prezident Vladimír Putin a jeho francúzsky náprotivok Emmanuel Macron budú v nedeľu telefonicky hovoriť o situácii na Ukrajine. Podľa agentúry TASS to dnes potvrdil Kremeľ. Agentúra Reuters zase uviedla, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes zavíta na bezpečnostnej konferencii do Mníchova, aby sa ešte v ten istý deň vrátil do Kyjeva.

Galéria fotiek (15) K Putinovi zavítal Macron

Zdroj: SITA/AP/Sputnik, Kremlin Pool Photo



09:10 Situácia v krajine zašla až tak ďaleko, že sa počas piatkovej diskusnej relácie medzi sebou v priamom prenose pobili ukrajinský žurnalista a poslanec z proruskej strany.

09:05 Ľudia, ktorých evakuovali z mesta Doneck, metropole samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) vo východoukrajinskom regióne Donbas, vystupujú z autobusu v ruskej Rostovskej oblasti neďaleko hraníc s Ukrajinou v sobotu 19. februára 2022.

Galéria fotiek (15) Zdroj: TASR/AP Photo

Galéria fotiek (15) Zdroj: TASR/AP Photo/Alexei Alexandrov

Vyhlásili všeobecnú mobilizáciu

"Vyzývam kolegov v zálohe, aby sa dostavili na vojenské odvodné oddelenie. Dnes som podpísal dekrét o všeobecnej mobilizácii," oznámil vodca samozvanej republiky Denis Pušilin vo videovyhlásení. Napätie v regióne stúpa. Prezident Spojených štátov Joe Biden v piatok konštatoval, že je presvedčený, že sa ruský prezident Vladimir Putin už rozhodol pre inváziu na Ukrajinu.

Galéria fotiek (15) Ruský prezident Vladimir Putin

Zdroj: SITA/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Jedného vojaka zabili, ministerstvo vnútra to potvrdilo

Ukrajinský webový portál Pravda zároveň potvrdil cez ministerstvo vnútra, že došlo k zabitiu jedného z vojakov. "V dôsledku ostreľovania utrpel jeden ukrajinský vojak ranu šrapnelom nezlučiteľnú so životom," cituje stanovisko ministerstva portál. Vojak z jednotky A-0409, kapitán Sidorov , zahynul podľa ich tvrdení o 7. hodine ráno neďaleko obce Myronivskyi v okrese Bakhmut v Doneckej oblasti počas ostreľovania.

O 9. hodine ráno 19. februára zaznamenali ruské okupačné sily celkovo 19 porušení prímeria, z toho 16 s použitím zbraní zakázaných minskými dohodami. Nepriateľ používal 122 mm delostrelecké systémy, 120 mm a 82 mm mínomety, granátomety rôznych systémov.

Galéria fotiek (15) Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Ukrajina hovorí o dvanásich prípadoch porušenia prímeria

Ukrajinská armáda tiež oznámila, že v sobotu ráno na východe Ukrajiny zaznamenala 12 prípadov porušenia prímeria zo strany proruských separatistov. Za predchádzajúcich 24 hodín takých incidentov napočítala 66. Separatisti zahájili paľbu na viac ako dve desiatky osád. Použili pritom ťažké delostrelectvo, ktoré bolo zakázané minskými dohodami, uviedla armáda na svojej stránke na facebooku.

Paľba cez líniu rozdeľujúcu vládne sily a separatistov tento týždeň nadobudla na intenzite. Ukrajinská vláda to označila za provokáciu a dôrazne odmietla tvrdenie Ruska, že by Kyjev mohol na východe Ukrajiny začať ofenzívu.