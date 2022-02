AKTUÁLNE Ostreľovanie škôlky pri Luhansku na VIDEU: Estónska tajná služba zverejnila nový dátum útoku

archívne video

Akutalizované 11:44

Rusi pritom na sociálnej sieti vKontakte zverejňujú vraj ako dôkaz videá o tom, ako sťahujú svoje jednotky zo západu späť na základňu. Ruské propagandistické médiá a telegramové kanály blízke Kremľu pritom v týchto hodinách údajne šíria dezinformácie o tom, že škôlku zasiahli nie v oblasti Stanytsia Luhanska, ale na nekontrolovateľnej strane.

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov oznámil, že Moskva ešte dnes odošle USA svoje vyjadrnei k americkej odpovedi na ruskú žiadosť o poskytnutie bezpečnostných záruk. Moskva reakcie zverejní, uviedol Lavrov pre agentúru TASS. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v "akomkoľvek formáte". Informoval o tom vo štvrtok spravodajský web RBK Ukrajina.

Akutalizované 11:40

Podľa novinárky Marie Zolkinovej išlo o priamy delostrelecký zásah, pričom hlásia 4 zranené deti. Ďalší dvaja dospelí majú mať pomliaždeniny. "Nehľadiac na skutočnosť, že naše pozície boli ostreľované zakázanými zbraňami, vrátane diel kalibru 122 milimetrov, ukrajinskí vojaci nespustili odvetnú paľbu,“ povedal pre agentúru Reuters hovorca ukrajinskej armády. Za ostreľovaním majú stáť proruskí separatisti.

Zranenia pri tom utrpeli dve učiteľky. Deti, ktoré sa v budove nachádzali tiež, vyviazli bez zranení, uviedla agentúra Ukrinform s odvolaním sa na tweet humanitárnej organizácie Vráť sa živý (Povernys žyvym).

⚡️Kindergarten in Stanytsya Luhanska right now. Direct artillery hit. Children were there. Waiting confirmation about two adults with contusion, 4 kids injured. pic.twitter.com/KGyGmYIL4V