Rusi inváziou na Ukrajinu veľmi riskujú: Tri SCENÁRE, ktoré pre nich nemusia dobre dopadnúť, v hre je osud rubľa!

S trojicou scenárov vyrukoval český portál XTB Online trading, ktorý sa venuje obchodovaniu. "Trhy však reagujú na najrôznejšie podnety a investori by sa mali pripraviť na potenciálne turbulentné časy," píše analytik v článku.

Analytik v článku v úvode pripomína viaceré veci ako napríklad bankové spoločnosti VTB či Sberbank, ktoré sa vlastne podľa ich názoru dajú pomenovať ako synonymá sankcií pre Rusko. Je tu však aj odvrátená strana veci, a síce, že Rusko patrí medzi najväčších svetových exportérov ropy a v Európe je jej značný nedostatok. Konečný výsledok pri konaní Ruska však jasne ovplyvňuje aj osud ruského rubľa, ktorý môže podľa analytikov poriadne padnúť, ak by sa Rusko predsa len pokúsilo o akýkoľvek vojenský konflikt.

Najhoršia alternatíva - invázia

Obchodníci považujú za jednoznačne najhorší scenár inváziu na Ukrajinu. Do hry okamžite vstupujú sankcie, a tu by záležalo aj na tom, aké všetky kroky si západ na Rusko pripravil. Trhy už vraj teraz predpovedajú, že pokiaľ k invázii dôjde, tak ďalší priebeh krízy bude príliš drahý, pretože depresie, strach či neistota sú najhoršími aspektmi v prípade vývoja trhu a tiež trvajú dlho. Utrpeli by značne aj ruské akcie a negatívny dopad by to malo aj pre globálne akciové trhy. Vyššie ceny by sa mohli premietnu u ropy, drahých kovoch či pomere amerického dolára k ruskému rubľu.

Najviac veria tomu, že napätie bude len pretrvávať

Za najpravdepodobnejší scenár server označil možnosť, že by sa mohlo predlžovať napätie. Moskva môže ďalej tvrdiť, že pri ukrajinských hraniciach naďalej prebieha len vojenské cvičenie. Putin si týmto spôsobom môže ďalej skúšať presadzovať vlastné záujmy, a tu je v hre aj ovplyvňovanie Ukrajiny a lákanie ju "na svoju stranu". Náročný scenár pre politiku, no miernejší scenár pre trhy, ktorý by mohol znamenať uvoľnenie. Ak klesne riziko invázie, klesá aj strach a obavy a príde rast a naopak ropa či drahé kovy by mohli stratiť časť záujmu obchodníkov.

Najmenej pravdepodobný, no najlepší scenár - kompromis

Tretí scenár je najoptimistickejší, no aj najmenej reálny. Široký kompromis a dohoda o riešení celej situácie, ktorého súčasťou by bolo stiahnutie ruského vojska od ukrajinských hraníc. Rizikové aktíva by po takýchto správach mohli reagovať až euforickým rastom (hlavne ruské banky a indexy). Uvoľnenie napätia by však podľa obchodného servera nehralo do kariet rope, drahým kovom ani USDRUB. Dnešok však skôr vyzerá, že tento scenár je najmenej naplniteľný.

Putin je pripravený na dialóg

Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v pondelok pre americkú stanicu CNN povedal, že ruský prezident Vladimir Putin je ochotný rokovať o bezpečnostných zárukách. Putin podľa Peskova "vždy žiadal rozhovory a diplomaciu". "Ukrajina je súčasťou rozsiahlejšieho problému ruských bezpečnostných záruk a prezident Putin je samozrejme pripravený viesť rozhovory," povedal Peskov.

Západné krajiny a Ukrajina v poslednom období upozorňujú na možnú inváziu Ruska na územie Ukrajiny, pripomína TASS. Peskov takéto informácie označil za "neodôvodnené stupňovanie napätia" a zdôraznil, že Rusko nepredstavuje hrozbu pre nikoho.

Šanca na zmier

Napätie medzi Ruskom a Západom v súvislosti so situáciou na Ukrajine stúpa už niekoľko týždňov. Rusko v decembri 2021 Spojeným štátom a NATO predložilo návrhy dokumentov, v ktorých žiada bezpečnostné záruky, pripomína TASS. Moskva okrem iného žiada zastaviť rozširovanie Aliancie na východ a obmedziť počet rozmiestnených rakiet. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok prezidentovi Vladimirovi Putinovi povedal, že existuje "šanca" na dosiahnutie dohody o bezpečnosti so Západom".

