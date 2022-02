FOTO Dievčinu (11) s Downovým syndrómom odmietajú jej spolužiaci: Do školy ju odprevadil prezident

O prípade jedenásťročnej Ambly Ademiovej sa verejnosť dozvedela minulý týždeň, keď rodičia žiakov z jej školy v meste Gostivar na západe krajiny pristúpili k bojkotu výučby. Uvádzali, že Ambla je voči spolužiakom agresívna a založili petíciu za jej vylúčenie zo školy. Riaditeľ v snahe problém riešiť nechal dievča rotovať medzi paralelnými triedami tak, aby nikdy nebola v tej istej učebni. Amblin otec tvrdí, že jeho dcéra v skutočnosti čelí diskriminácii zo strany ostatných detí, ktorí sa jej stránia. Práve kvôli tomu sa do sporu vložil Pendarovski, ktorý Amblu demonštratívne odprevadil do školy.

Last week we learned of a girl with down syndrome being shunned by class mates and their parents in Gostivar 🇲🇰. This week the President walked her to school. 👏 pic.twitter.com/FShgG7arSp