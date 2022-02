Galéria fotiek (1) Palác Hampton Court, Londýn, Anglicko

Zdroj: Profimedia

Kedysi sa panstvo zabávalo tým, že si vybudovalo obrovské bludiská. Potom spolu so svojimi návštevami hľadali spôsoby, ako by ich mali prejsť a nájsť cestu von. Vďaka tomu nám vo svete zostalo niekoľko týchto niekedy už historických atrakcií, ktoré nás vrátia do detských čias a oživia nám dovolenku malými dobrodružstvami.