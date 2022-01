Veterná smršť Malik si v Británii vyžiadala dve obete: Na chlapca (†9) a ženu (†60) spadol strom

Deväťročný chlapec zomrel v sobotu popoludní v anglickom grófstve Straffordshire po tom, ako naňho a ďalšieho muža spadol strom. Oboch po páde stromu previezli do nemocnice. Chlapec zraneniam podľahol, muž zostáva hospitalizovaný.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/Owen Humphreys/PA via AP

Padajúci strom v sobotu predpoludním usmrtil aj 60-ročnú ženu v škótskom meste Aberdeen. Pád stromu spôsobila smršť Malik, ktorá zasiahla východnú časť Škótska i Anglicka. Vietor v Škótsku podľa Sky News dosahoval rýchlosť vyše 160 kilometrov za hodinu.

Storm Malik will bring damaging gusts of 75mph+ to parts of the NE this afternoon, and strong winds to most. Most places will be dry with sunny spells, but S Britain will be cloudy for a time, with a little drizzle in the W, while N UK can expect showers pic.twitter.com/ulIINK2vAQ