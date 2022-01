Kráľovná Instagramu: Česká exministerka zaplatila dva milióny za fotky na sociálnu sieť! Zo štátneho

Tomu sa hovorí dobrý džob! Kameraman a fotograf, ktorí sa starali o účet na sociálnej sieti českej exminiterky financií Aleny Schillerovej, si poriadne prilepšili. Exministerka im totiž zaplatila takmer dva milióny českých korún. Nie však z vlastného, ale zo štátnej kasy.

Seznazpravy.cz zistili túto sumu na základe infožiadosti Ministerstvu financií. Žiadať ju museli opakovane. Presne ide o 1,93 milióna českých korún. Aj sama ministerka priznala, že na svojich príspevkoch spolupracovala s tlačovým odborom ministerstva. To, že skutočne zaplatili obrovskú sumu peňazí za fotografa a kameramana, potvrdilo aj ministerstvo na sociálnej sieti.

Ministerka Instagramu

Alena Schillerová je predsedníčkou poslaneckej frakcie ANO. Na otázku, či považuje za primerané vynaložiť takmer dva milióny korún zo štátneho rozpočtu za fotografie a videá na sociálnej sieti, neoddpovedala a české médiá odkázala na ministerstvo financií.

"Ukazuje sa, že Alena Schillerová bola nielen ministerku dlhov, ale aj instagramu," reagoval súčasný minister financií Zbyňka Stanjura. Schillerová sa nakoniec vyjadrila exkluzívne pre Prima CNN.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram/Alena Schillerová

"Neboli to fotografi, ktorí mi fotili len fotky na Instagram, ako to účelovo vykladajú niektorí novinári. Chápem, že to môže byť zaujímavá skratka, ale nie je to tak. Išlo o fotografa a kameramana Ministerstva financií, profesionálov, ktorí pracovali na tlačovom odbore a spolu s ďalšími kolegami utvárali mediálny obraz celého ministerstva. O moje sociálne siete sa, samozrejme, nikdy nestarali, to je ďalší nezmysel," povedala exministerka.