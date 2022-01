KORONAVÍRUS Variant omikron už prevláda v Európskej únii: Krajiny sa majú pripraviť na štvrté dávky

"Kategória prenosu omikronu v EÚ a EHP sa zmenila z komunitného na dominantný," uviedlo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vo svojej týždennej aktuálnej správe o hrozbách prenosných ochorení. Do EHP patria okrem členských štátov EÚ aj Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. ECDC ďalej spresnilo, že variant omikron, ktorý prvýkrát zistili v Juhoafrickej republike (JAR), teraz "prevláda vo väčšine krajín EÚ a EHP", a to so súhrnným podielom 78 percent.

Koronavírus sa v súčasnosti prudko šíri po celej Európe – prípady nákazy stúpli v tomto regióne za posledný týždeň o deväť percent, ako vyplýva z databázy agentúry AFP. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) minulý týždeň vyhlásila, že variant omikron môže do marca nakaziť polovicu všetkých ľudí v uvedenom regióne.

EÚ oznámila, aby sa členské krajiny pripravili na podávanie štvrtej dávky

Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová v piatok ministrom zdravotníctva členských krajín EÚ povedala, aby sa pripravili na podávanie štvrtej dávky vakcín proti ochoreniu COVID-19 hneď, ako jej potrebu potvrdia údaje. Informovala o tom agentúra Reuters. "Ak budeme mať k dispozícii presvedčivé údaje o tom, že štvrtá dávka je potrebná, budeme pripravení konať," povedala Kyriakidesová.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Jej rokovanie s ministrami zorganizovala na poslednú chvíľu francúzska vláda, ktorá v súčasnosti zastáva polročné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ, píše Reuters. Okrem možnej štvrtej dávky sa ministri venovali aj vakcínam prispôsobeným novým variantom koronavírusu. Európska agentúra pre lieky (EMA) počas uplynulého týždňa oznámila, že podanie štvrtej dávky by pre osoby s vážne oslabeným imunitným systémom bolo vhodné. Je však potrebných viac dôkazov. Eurokomisárka Kyriakidesová na Twitteri pripomenula, že milióny Európanov ešte nie sú zaočkované ani jednou dávkou.

"Na toto musíme sústrediť svoju energiu," napísala. Úroveň kolektívnej imunity je podľa nej potrebné zvýšiť treťou dávkou. Členské krajiny EÚ Maďarsko, Dánsko a Švédsko už začali podávať štvrtú dávku vakcín, pripomína Reuters. Švédske zdravotnícke úrady v piatok oznámili, že ľudia s oslabeným imunitným systémom ju môžu dostať tri až štyri mesiace po podaní tretej dávky. Dánsko plánuje zaočkovať najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva. Maďarská vláda sa rozhodla podporiť podávanie štvrtej dávky očkovacej látky, ktorú môže prijať každý po konzultácii s lekárom. S podávaním štvrtej dávky začal ako prvá krajina na svete Izrael – ešte v decembri 2021.