Galéria fotiek (1) Robert Scott súboj prehral.

Zdroj: SITA/AP

Okolo stanu, v ktorom sa tiesnia trojica vyhladovaných polárnikov, zúri ľadová víchrica už viac ako týždeň. Stačil by snáď aj poldeň dobrého počasia, aby dosiahli tábor so zásobami – prírodný živel im ale nedovolí odísť. „Myslím, že už nemôžeme dúfať v žiadne zlepšenie… Preboha, starajte sa o našich pozostalých,“ uvedie do denníka vedúci výpravy Robert Scott. Ide o jeho posledný zápis.