Západ Afganistanu zasiahlo silné zemetrasenie: Úrady hlásia najmenej dvanásť obetí

Obete zomreli, keď sa zrútili strechy obytných domov v okresne Kádis v západnej provincii Bádghís, uviedol pre tlačovú agentúru AFP guvernér Sálih Purdel.

Zemetrasenie malo magnitúdu 5,3, oznámila americká geologická služba USGS, ktorá pôvodne hlásila magnitúdu 5,6.

Video: according to initials reports 12 people including women and children were killed and many houses damaged in an earthquake in western province of Badghis. #Afghanistan pic.twitter.com/8iMM1fnUYn