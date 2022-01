Jizerské hory

Zdroj: CzechTourism

Vydrž, Prťka, vydrž! Je to sice dál, ale zato horší cesta. Tento způsob zimy zdá se mi býti poněkud nešťastný. Tieto a ďalšie obľúbené hlášky z filmového plátna prezrádzajú, že tentoraz sa vyberieme po stopách filmu Sněženky a machři – a kam inam ako do Krkonôš? S novšími zimnými komédiami však nahliadneme aj do Jizerských hôr a dokonca až na Slovensko.