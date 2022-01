V Kazachstane zadržali vyše sto účastníkov teroristických útokov: Nemecko zastavilo vývoz zbraní

Podľa almaatského oddelenia štátnej polície muži zákona zadržali vyše 100 "účastníkov teroristických akcií a zaisťujú zbrane v rôznych častiach mesta". Tlačová agentúra TASS uviedla, že 2. januára vypukli vo viacerých kazašských mestách protesty, ktoré o niekoľko dní neskôr prerástli do masových nepokojov a útokov na vládne budovy. Tisíce ľudí utrpeli zranenia a hlásené boli aj obete na životoch.

Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev požiadal o pomoc Organizáciu zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), ktorá už nasadila v Kazachstane svoje mierové sily. Podľa kazašských úradov bol v piatok ráno obnovený zákon a poriadok vo všetkých regiónoch krajiny. Situácia v meste Alma-Ata je však stále veľmi napätá. Protesty boli namierené proti vysokým cenám pohonných látok - konkrétne skvapalneného ropného plynu (LPG). V stredu bola odvolaná vláda. V krajine platí výnimočný stav.

Zdroj: SITA/AP Photo/Vladimir Tretyakov

Nemecko zastavilo vývoz zbraní

Nemecko zastavilo vývoz zbraní do Kazachstanu vzhľadom na tamojšie aktuálne nepokoje. Tieto nevyhnutné kroky boli podniknuté so zámerom, aby sa do tejto stredoázijskej republiky nedostával takýto tovar, informovala v sobotu tlačová agentúra DPA. Minulý rok bolo udelených 25 licencií na dodávky zbraní do Kazachstanu v celkovej hodnote približne 2,2 milióna eur. To je pomerne nízka hodnota, ale zastavenie vývozu sa vzhľadom na súčasnú situáciu považovalo za potrebné.

Najväčšie kazašské mesto Alma-Ata, ktoré je i ekonomickým centrom krajiny, sa v uplynulých dňoch zmieta v nepokojoch vrátane podpaľovania vládnych budov a masového rabovania. Najväčšiu vlnu protestov za ostatné roky vyvolala nevôľa obyvateľov nad výrazne zvýšenými cenami pohonných hmôt na čerpacích staniciach. Nepokoje sa čoskoro premenili na násilné protivládne demonštrácie. Kazachstan s 18-miliónovou populáciou je pritom bohatý na ropu a zemný plyn.

Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev medzitým rozpustil vládu. V stredu večer zasiahla v Alma-Ate armáda. Vojenská aliancia bývalých sovietskych štátov pod velením Ruska - Organizácia zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) - vyslala do krajiny výsadkárov ako súčasť mierových síl. Tokajev vydal v piatok rozkaz na streľbu do demonštrantov ohrozujúcich prežitie jeho autoritárskej vlády. Na celom území krajiny platí výnimočný stav.

Za velezradu zatkli bývalého šéfa tajných služieb

Pre podozrenie z velezrady zatkli v Kazachstane bývalého šéfa kontrarozviedky Karima Masimova. Napísala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na sobotné oznámenie Výboru národnej bezpečnosti (KNB), na ktorého čele stál Masimov od roku 2016 až do stredy tohto týždňa.

Masimov, blízky spolupracovník prvého prezidenta nezávislého Kazachstanu Nursultana Nazarbajeva, bol v rokoch 2007–2012 a 2014–2016 aj predsedom kazašskej vlády. Funkcie šéfa domácich tajných služieb bol zbavený počas turbulentných udalostí, keď do vládnych budov v kazašskom najväčšom meste Alma-Ata vtrhli tento týždeň demonštranti protestujúci proti režimu.