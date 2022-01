Ministri zahraničných vecí NATO mimoriadne rokovali o Rusku i Ukrajine

Ministri sa na mimoriadne rokovanie pripojili prostredníctvom videokonferencie. Zasadnutiu predsedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Diplomati členských krajín NATO v piatok uviedli, že medzi európskymi spojencami stále existujú kľúčové rozdiely v tom, aký postoj by mala Aliancia zaujať na rokovaniach medzi NATO a Ruskom, ktoré sú na pláne v stredu 12. januára. Ide o prvé takéto stretnutie od júla 2019, pripomína agentúra AFP.

Rusko ponúka dialóg

Podľa niektorých členských krajín sa má pozornosť aj naďalej zameriavať na to, aby sa Rusko stiahlo z Ukrajiny. Požiadavky Moskvy by podľa týchto krajín mali byť odmietnuté. Ďalšie členské krajiny uvádzajú, že toto stretnutie by mohlo naštartovať proces rokovaní. "Rusko ponúka dialóg a my sa toho nesmieme obávať, aj napriek tomu, že návrhy Ruska pre nás nie sú vždy prijateľné," povedal vo štvrtok zdroj z prostredia francúzskej vlády. O niektorých bodoch je podľa predstaviteľa s Ruskom možné viesť rozhovory – napríklad v oblasti bezpečnosti a stability.

V pondelok 10. januára sa majú v Ženeve uskutočniť rokovania medzi administratívou prezidenta USA Joea Bidena a Kremľom. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok povedala, že do americko-ruských rokovaní o riešení krízy okolo Ukrajiny sa musí zapojiť aj Európska únia.

Rusko v decembri minulého roka Spojeným štátom a ich spojencom predložilo návrhy dvoch dohôd. Žiada v nich, aby sa Ukrajina v budúcnosti nestala členskou krajinou Severoatlantickej aliancie, a takisto stiahnutie vojakov NATO z blízkosti ruských hraníc. Západ tieto požiadavky odmieta a Moskve v prípade útoku na Ukrajinu pohrozil prísnymi sankciami.

Korčok na schôdzke ministrov NATO

"Dlhodobo sa zasadzujem o to, aby Slovensko a aj Aliancia mali s Ruskou federáciou vzťahy založené na otvorenom dialógu a vzájomnom rešpekte a vzťahy zbavené predsudkov a konfrontácie. Preto vítam, že sa nám z iniciatívy NATO podarilo po viac ako dvoch rokoch dohodnúť na usporiadaní spoločného rokovania s Ruskom. Na tieto rokovania ideme ako spojenci, ktorí majú spoločný záujem na zlepšení bezpečnostnej situácie na východnej hranici Aliancie a ktorí sa zároveň vedia spoločne postaviť za hodnoty a princípy založené na rešpektovaní medzinárodného práva a našich záväzkov. A to znamená aj bezpečnosť a stabilitu našich partnerov, ako je Ukrajina a Gruzínsko, a ich možnosť slobodne a suverénne sa rozhodovať o svojej budúcnosti," uviedol minister Korčok.