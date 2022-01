Situácia v Kazachstane je stále zložitá: Účastníci nepokojov kladú tvrdý odpor, hrozia im vysoké tresty

Ako v piatok dodala agentúra Interfax, všetky budovy miestnych úradov v Kazachstane sú už pod ochranou orgánov činných v trestnom konaní. V mnohých lokalitách sa údajne vytvorili "oddiely domobrany", ktorých členovia-dobrovoľníci pomáhajú poriadkovým silám obnoviť a "chrániť ústavný poriadok".

Z viacerých lokalít podľa Interfaxu hlásia pogromy a rabovanie. Situácia v Alma-Ate je stále zložitá. "Teroristi" tam "vzdorujú bezpečnostným silám", ktorých "protiteroristická operácia pokračuje", povedal pre Interfax námestník primátora mesta Akim Jeržan Babakumarov.

Potvrdil, že vo štvrtok došlo v oblasti Námestia republiky k zhoršeniu situácie. "Teroristi kladú tvrdý odpor," povedal Babakumarov. Skupina vzbúrencov sa podľa Interfaxu zabarikádovala v budove televízneho kanálu Mir v Alma-Ate.

Podľa ministerstva vnútra pri zásahoch proti demonštrantom zahynulo 18 príslušníkov bezpečnostných zložiek a 748 ich bolo zranených. Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v piatok potvrdil, že do Kazachstanu začali prichádzať jednotky zjednoteného mierového kontingentu vojsk Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), aby "pomohli dať všetko do poriadku".

The first #Russian units from the #CSTO arrived to intervene in Kazakhstan. Meanwhile, there is a real massacre in #Almaty



The military firing indiscriminately at people, reported wounded and casualties. pic.twitter.com/iJnBSA1ILt