Z Izraela prišli výborné správy: Máme konečne účinný liek proti koronavírusu? Vynikajúce výsledky štúdií!

Doteraz nie je na koronavírus žiadny účinný liek, ktorý by pomohol v boji s koronavírusom. Teda okrem očkovania. Z Izraelu však opäť prišli dobré správy. Podľa správ, ktoré prišli práve na Štedrý deň, vyvinula izraelská spoločnosť Amorphical, že objavili liek so 100-percentnou účinnosťou proti koronavírusu. A to pri stredne ťažkom či ťažkom priebehu ochorenia. V súčasnosti je liek Amor-18 v druhom kole klinických skúšok, ktorých sa zúčastnili desiatky pacientov s koronavírusom. Informoval o tom český portál tn.cz odvolávajúci sa na The Jerusalem Post.

Všetkých 18 hospitalizovaných pacientov, ktorým bol podaný tento liek, sa uzdravilo a po niekoľkých dňoch mohli byť prepustení domov. Naopak, z 19 pacientov, ktorým bolo podané placebo, dvaja zomreli a šesť pacientov muselo byť prevezených na jednotku intenzívnej starostlivosti. Dobrou správou je aj to, že liek má byť účinný aj voči všetkým doteraz známym mutáciám. „Od chvíle, keď pacienti dostali liek, zotavili sa počas niekoľkých dní a boli prepustení domov. Liek má 100-percentnú účinnosť," povedal vedúci výskumu Nashat Abu Saleh.

V lieku je hlavnou zložkou liečivo amorfný uhličitan vápenat. Ten má schopnosť modulovať pH zmeny okolo všetkých buniek a tým sa ovplyvňuje aj schopnosť koronavírusu preniknúť do buniek a tam sa replikovať, čím sa zabraňuje šíreniu vírusu a zhoršeniu stavu pacientov. Liek sa podáva sa buď ústne alebo pomocou infúzie. Všetci pracovníci z izraelskej spoločnosti sú výsledkami nadšení. „Sme nadšení z výsledkov klinických štúdií, ktoré priniesli skutočne nádej pre pacientov s koronavírusom v Izraeli a po celom svete," povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Yossi Ben.

V súčasnosti liek čaká ešte tretie kolo klinických testov. Tie už prebiehajú v nemocniciach po celom Izraeli a záujem oň prejavili už aj ďalšie krajiny. Medzi nimi aj Brazília, kde bola najhoršia situácia v druhej vlne na jar tohto roku. Očakáva sa, že záujem o liek prejavia aj ďalšie krajiny z amerického kontinentu či Európy.

K správam z Izraela sa vyjadril napríklad štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus, ktorý ich označil za výborné. "O to viac, že už sme všetci z tejto pandémie, ktorá navyše nepríjemne rozdeľuje spoločnosť, veľmi unavení a dobré správy potrebujeme ako soľ. Úprimne si teda prajem, aby sa tieto dobré novinky, ktoré priniesol The Jerusalem Post, objavili v realite čím skôr. Držme vedcom a výskumníkom palce," napísal Klus na sociálnej sieti.

