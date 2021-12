KORONAVÍRUS Je omikron skutočne tak smrteľný? Dáta z Afriky hovoria jednoznačne, pozrite sa na tie grafy

Tomuto fenoménu sa pozrel na koreň bližšie český portál Novinky.cz, ktorý pri tejto príležitosti vytvoril aj grafy na základe dát z webu Our world in data. Okrem toho, že úmrtia nepribúdajú tak rýchlo ako pri delte je zvláštne tiež to, že doba hospitalizácie pacientov s Omikronom je tiež výrazne kratšia.

Zdroj: novinky.cz, our world in data

Dobré správy z Afriky rozhodne neprichádzajú z hľadiska nárastu nových prípadov. Za posledných 24 hodín tam totiž úrady zaznamenali skoro 14-tisíc nových prípadov koronavírusu, čo je asi 119-percentný nárast oproti minulému týždňu.

Strmo narástla aj krivka hospitalizácií, keďže za pondelok muselo ísť do nemocnice s covidom 422 nakazených, čo je zase 141-percentný nárasť v porovnaní s minulým týždňom.

Proti tomuto všetkému však vyvstáva jedna veľká pozitívna správa, a síce, že aj keď sa Omikron šíri oveľa rýchlejšie, ako predchádzajúce varianty koronavírusu, lekári uvádzajú, že väčina prípadov s Omikronom má len mierne priebeh ochorenia a percento ťažkých prípadov je nízke.

1 of 7:



Gauteng #Omicron update - 12 December.



The 7 day avg cases increased above the previous highest level of 9,645 on 9 December to 10,131 today.



This is most likely the result of a reporting delay (16,716 today).



The peak is now likely to end up in the window specified. pic.twitter.com/iX1n8ldhmw