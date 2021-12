Mohol byť z neho prezident, skončil vo väzení: Cichanovskej manžela odsúdili na 18 väzenia!

Cichanovského uznali za vinného z "organizovania masových nepokojov a podnecovania spoločenskej nenávisti", uviedla BelTa. Siarhej všetky obvinenia od začiatku súdneho procesu popieral.

"Je dokázaná priama súvislosť medzi zločinmi spáchanými blogerom (Cichanovským) a činnosťou extrémistov, ktorí manipulovali verejnú mienku prostredníctvom deštruktívnych kanálov na sociálnych sieťach," napísala štátna agentúra.

My husband, Siarhei Tsikhanouski, is sentenced to 18 years in prison. The dictator publicly takes revenge on his strongest opponents. While hiding the political prisoners in closed trials, he hopes to continue repressions in silence. But the whole world watches. We won't stop. ✊ pic.twitter.com/hdnHj8y6HZ