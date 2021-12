Nové zistenia okolo vraždy Petry († 32) v Londýne: Vieme, aké boli jej posledné chvíle pred smrťou!

Bola vyhlásená za nezvestnú a všetci jej známi, kolegovia a miestni politici apelovali na hocikoho, kto by disponoval informáciami o tejto žene. Počas včerajších hodín sa však naplnil ten najhorší možný scenár.

Telo ženy objavili deti v londýnskom parku Brunswick. Aj keď jej totožnosť ešte nepotvrdili, rodinu v Českej republiky už miestne úrady informovali. Petra Srncová pochádzala z Uherského Hradišťa. V nemocnici ju videli naposledy 28. novembra o 19:45 hod. miestneho času, keď odchádzala domov. Vybrala si peniaze z neďalekého bankomatu a nastúpila do autobusu. Prestupovala vo štvrti Camberwell. Tam však jej cesta skončila. Z autobusu vystúpila o 20:22 hod. a potom akoby sa po nej zľahla zem.

This is getting lost in the din, but it’s important. Another woman missing in South London. https://t.co/YbnbuopZp6