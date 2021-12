VIDEO Na sviečkovej vigílii v Texase sa strieľalo: Zahynul jeden človek, 13 utrpeli zranenia

WASHINGTON - Jeden človek zahynul a trinásť ďalších utrpelo zranenia po tom, ako v blízkosti mesta Houston niekto v nedeľu večer strieľal z motorového vozidla do davu, ktorý za zišiel na sviečkovej vigílii. Uviedol to Ed Gonzalez, šerif texaského okresu Harris County, ktorého citovala agentúra AP.

Podľa Gonzaleza došlo k streľbe na vigílii okolo 18:40 h miestneho času. Na podujatí sa zúčastnilo približne 50 ľudí, ktorí sa zišli na ulici North Market Loop v meste Baytown, asi 40 kilometrov od Houstonu.

"Vozidlo na miesto dorazilo práve v čase, keď ľudia vypúšťali do vzduchu balóny. Takmer presne v tom čase z vozidla spustili streľbu do davu," uviedol Gonzalez. Traja zranení boli následne prevezení do nemocnice vrtuľníkom, pričom sa predpokladá, že medzi zranenými je aj dieťa, uviedol Gonzalez. Zároveň dodal, že bezprostredne nebolo možné stanoviť, či streľba súvisí s nejakým gangom.

Polícia bola pritom neskôr privolaná aj do zdravotníckeho zariadenia v Baytowne, kam boli prevezení ranení, pretože tam podľa Gonzaleza vypukli "nepokoje". Bezprostredne po streľbe polícia nikoho nezatkla a zatiaľ ani neposkytla opis podozrivého, píše AP.