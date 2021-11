KORONAVÍRUS Prvé štáty uzatvára hranice kvôli novej mutácii! Mimoriadne zasadne aj WHO

Izraelský premiér Naftali Bennett okrem toho nariadil okamžité posúdenie možnosti zastavenia letov z týchto krajín do Izraela a naopak.

Cudzincom z týchto afrických krajín bude zakázaný vstup do Izraela a vracajúci sa Izraelčania budú musieť podstúpiť karanténu v hoteli, aj keď budú plne zaočkovaní, informoval v noci na piatok spravodajský portál The Times of Israel.

Bennett vo svojom vyhlásení uviedol, že táto karanténa môže byť po siedmich dňoch ukončená po predložení negatívnych výsledkov dvoch PCR testov.

Navrátilci do Izraela, ktorí odmietnu podstúpiť test, sa budú musieť dva týždne izolovať v štátnom karanténnom hoteli, uvádza sa v Bennettovom vyhlásení.

Dočasný zákaz letov zo šiestich spomínaných juhoafrických krajín oznámila vo štvrtok aj Británia.

Správy o tom, že vedci študujú nový kmeň koronavírusu B.1.1.529, sa objavili vo štvrtok, keď bol v JAR zaznamenaný exponenciálny nárast počtu nakazených. Nový variant koronavírusu bol zistený aj v Botswane a Hongkongu.

Nový variant má veľký počet mutácií – 32 –, čo podľa virológov predstavuje "vážny problém" oproti dvom mutáciám delty a trom mutáciám bety. Tieto genetické zmeny totiž ovplyvňujú základné charakteristiky tohto vírusu.

Britský denník The Guardian informoval, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa v piatok zíde, aby kvalifikovala nový variant SARS-CoV-2 a rozhodla, či ho bude monitorovať ako variant vyvolávajúci "záujem" alebo "obavy".

Taliansko a Nemecko oznámili obmedzenia pre cestujúcich z Juhoafrickej republiky (JAR) a okolitých štátov po tom, čo tam detegovali nový, rýchlo mutujúci variant koronavírusu SARS-CoV-2, známy ako B.1.1529. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová medzitým avizovala, že EÚ navrhne pozastaviť letecké spojenia medzi JAR a celým euroblokom.

Ako píše agentúra AFP, Izrael v piatok tiež nariadil okamžité posúdenie možnosti zastavenia letov z JAR a viacerých iných afrických krajín do Izraela a naopak. Miestne zdravotnícke úrady vzápätí ohlásili prvý potvrdený prípad nákazy týmto novým variantom v Izraeli.

Európska komisia "v blízkej spolupráci s členskými štátmi navrhne, aby bola zatiahnutá ručná brzda," v dôsledku objavenia sa nového variantu v JAR, priblížila Leyenová na Twitteri.

