Covidové tornádo u protestujúcich lekárov: Na summite odmietali vakcíny, krátko na to mali pozitívne testy!

archívne video

O celom prípade informuje zahraničný portál The Guardian. Až sedem popieračov vakcín z radu prominentných lekárov skončili po účasti na antivaxerskom "summite" na Floride s pozitívnym testom. Na ňom rozoberali práve alternatívne liečby choroby covid-19, pričom vakcíny boli pre nich úplné tabu.

Verili ivermektínu, zakrátko na to však ochoreli

“Bol som na ivermektívne 16 mesiacov, spolu s mojou ženou," povedal publiku doktor Bruce Boros na zhromaždení, ktoré sa konalo vo World Equestrian centre v Ocale, a doplnil: “Nikdy v živote som sa necítil zdravšie.” Covidom sa o pritom len o dva dni neskôr nakazil práve spomínaný 71-ročný kardiológ Boros.

Zdroj: Getty Images

Potvrdil to organizátor summitu doktor John Littell. Ten tiež pre portál Daily Beast potvrdil, že covidom sa nakazili alebo mali symptómy covidu aj šiesti ďalší doktori medzi ďalšími 800 a 900 účastníkmi podujatia. Išlo pritom len o pár dní od konca tohto "summitu". Littel po týchto správach napriek tomu odmieta, že by toto podujatie malo byť vnímané ako jedno veľké bacilonosičstvo v rámci covidu.

“Myslím, že to chytili niekde medzi New Yorkom alebo Michiganom, alebo odkiaľ prišli," pokračoval. “Boli to skutočne ľudia, ktorí prileteli z ostatných miest,” dodáva. Podľa jeho tvrdení všetci reagujú na liečbu ivermektínom dobre a to aj vrátane spomínaného Bruca Borosa. Zdroje z Daily Beastu však tvrdia niečo iné, a síce, že Boros si prechádza mimoriadne ťažkým priebehom covidu uňho doma.

Účinky ivermektínu položili na lopatky závery štúdií

Ivermektín vznikol ešte počas minulého storočia ako liek, ktorý mal v živom organizme vyhubiť parazity. Počas prvej vlny pandémie sa jeho účinky v istých častiach spoločnosti začali označovať za fungujúce proti ochoreniu covid-19. Dokonca aj Slovensko ho na mimoriadne použitie pre pacientov s ťažkým priebehom ochorenia. Neskôr však prišla so správou americká organizácia FDA, ktorá uvádza, že liek nemá preukázateľné účinky voči pandemickému ochoreniu covid-19, čo rovnako skonštatoval aj Európsky liekový regulátor (EMA), ktorý dokonca liečbu ním ako preventívnu neodporúča.