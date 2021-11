EÚ odmieta podľa Lukašensko s Bieloruskom rokovať: Korčok si myslí, že by mal rokovať s opozíciou

"Čakám, kým sa EÚ vyjadrí k otázke 2000 utečencov," povedal Lukašenko s tým, že očakáva, že týchto ľudí Únia prijme. "(Nemecká kancelárka Angela) Merkelová mi sľúbila, že tento problém preberú na úrovni Európskej únie. Ale nerobia to," povedal Lukašenko, ktorého citovala bieloruská štátna tlačová agentúra Belta.

Zdroj: SITA/Maxim Guchek/BelTA via AP

Predstavitelia Únie podľa Lukašenka odmietli o probléme rokovať, a to aj napriek viacerým pokusom bieloruského ministra zahraničných vecí nadviazať kontakt. "Mali by sme trvať na tom, aby ich Nemci prijali," dodal Lukašenko. Migranti do Poľska, rovnako aj do Litvy a Lotyšska, začali prichádzať po tom, ako Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez svoje územie, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.

Zdroj: SITA/Maxim Guchek/BelTA via AP

EÚ tvrdí, že Lukašenkov režim odvtedy migrantov na hranice zmienených krajín vysiela zámerne, aby tak spôsobil chaos a spory v Únii. Lukašenko to popiera. Bieloruské úrady minulý týždeň zlikvidovali najväčšie tábory, v ktorých sa tiesnili migranti na hraniciach s Poľskom a poslali ich do neďalekého logistického centra. Lukašenko a Merkelová v priebehu minulého týždňa spolu v tejto záležitosti dvakrát telefonovali a dohodli sa, že aj naďalej zostanú v kontakte.Migranti sa vyjadrili, že sa chcú cez Poľsko dostať do Nemecka a Lukašenko avizoval, že je pripravený ich tam letecky poslať, ak to bude nutné.

Riešením situácie v Bielorusku je dialóg Lukašenkovho režimu s opozíciou

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok počas pondelňajšieho prejavu na medzinárodnej konferencii o Bielorusku, ktorú zorganizoval rakúsky kancelár Alexander Schallenberg, zdôraznil, že základom riešenia patovej politickej situácie je dialóg režimu prezidenta Alexandra Lukašenka s tamojšou opozíciou. Informoval o tom komunikačný odbor MZVEZ.

"Východisko zo súčasnej patovej situácie v Bielorusku vidím v dialógu režimu s občanmi a politickou opozíciou," povedal šéf slovenskej diplomacie na podujatí, ktoré sa v súvislosti s lockdownom, ktorý v Rakúsku platí od pondelka, koná prevažne vo virtuálnom formáte.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Bielorusko je susedom Európskej únie a je pre nás prirodzene dôležité, aby sa rozvíjalo ako prosperujúca, demokratická, nezávislá a bezpečná krajina," povedal Korčok. "Aj z tohto dôvodu odsudzujeme vážne porušovanie ľudských práv v Bielorusku, prenasledovanie nevinných ľudí len za to, že prejavili iný názor, väznenie a de facto likvidáciu opozície a slobodných médií."

Minister dodal, že "režim v Minsku sa nestráni ani otvoreného zneužívania migrácie na politické účely pri flagrantnej neúcte k ľuďom, ich dôstojnosti a ľudskému životu". Na konferencii o Bielorusku, ktorá prebieha prostredníctvom videokonferencie, sa zúčastňuje tiež líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská spolu s ďalšími zástupcami tamojšej opozície a tiež ďalší ministri a vysokí predstavitelia európskych krajín. Cichanovská si od konferencie podľa agentúry APA sľubuje záväzok krajín k zaujatiu tvrdšej línie, čo sa týka sankcií voči Lukašenkovmu režimu, ako aj podporu v úsilí o zavedenie politických zmien v Bielorusku, vypísanie nových prezidentských volieb a prepustenie politických väzňov.

S prejavmi vystúpili už napríklad eurokomisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi, minister zahraničných vecí Nemecka Heiko Maas, ako aj šéfovia diplomacií Slovinska, Fínska, Poľska či Estónska. Zástupcovia bieloruského režimu aj ruskej vlády však účasť odmietli.

Rakúsky minister zahraničných vecí Michael Linhart v otváracom príhovore zdôraznil, že konferencia môže byť pre Bielorusko "dôležitým krokom vpred" a mala by byť ďalším signálom, ktorý tamojšej občianskej spoločnosti ukáže, že "nie je sama". "Naším cieľom nie je zmena režimu. Chceme, aby bieloruský ľud urobil vlastné rozhodnutia. Slobodne. Bez strachu. (Chceme) Bielorusko, v ktorom budú rešpektované ľudské práva, sloboda médií, sloboda zhromažďovania a sloboda názoru," vyhlásil Linhart.