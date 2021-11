Babiš pripustil kandidatúru na prezidenta

PRAHA - Dosluhujúci český premiér Andrej Babiš (ANO) v piatok pripustil, že by mohol kandidovať na prezidenta republiky, keby sa našlo dostatok ľudí, ktorí by ho do boja o Hrad vyslali. Vyjadril sa tak vo videu na platforme YouTube.

Ako pripomenul spravodajský server Novinky.cz, Babiš svoju kandidatúru novinárom dosiaľ nevyvrátil. "Všetci sa na to pýtajú, tak mi napadlo, že keby ľudia začali zbierať petičné hárky a bolo dosť podpisov… Ale nechcem predbiehať, uvidíme. Teraz to nie je téma," odpovedal Babiš v krátkom videu jednej svojej fanúšičke v súvislosti so svojou možnou prezidentskou kandidatúrou. Zber podpisov by mohol zafungovať ako kampaň aj ako test popularity po odchode do opozície, píšu Novinky.cz.

Novinárom svoju kandidatúru na Hrad Babiš nevyvrátil a tému ľahko priživuje, napr. výrokmi o tom, že mu súčasný prezident Miloš Zeman, ktorému skončí mandát v marci 2023, povedal, že by ho za prezidenta volil, alebo že ho ku kandidatúre dokonca vyzval, pripomínajú Novinky.cz, on-line magazín denníka Právo.

Podľa politológov a sociológov nie je Babiš bez šance. Sociológ Jan Herzmann považuje Babiša za jedného z najsilnejších kandidátov. "Postup do druhého kola by mal skoro istý. Ako by dopadlo druhé kolo, by záležalo na tom, kto by bol jeho protikandidátom,“ povedal v rozhovore pre Právo. Silnými kandidátmi by podľa Herzmanna mohli byť aj generál Petr Pavel, šéf odborárov Josef Středula, predseda hnutia STAN Vít Rakušan alebo bývalý prezidentský kandidát a súčasný senátor Pavel Fischer. Riadne prezidentské voľby sú v Česku naplánované na jar 2023. Vtedy sa skončí po piatich rokoch mandát Milošovi Zemanovi, ktorý už znova kandidovať nemôže.