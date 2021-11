FOTO Bezpečnostné riziko? V blízkosti poľských hraníc sa koná rusko-bieloruské cvičenie

Podľa vyhlásenia ruského rezortu obrany ide o vopred neohlásenú kontrolu bojovej pripravenosti vzdušných síl, v rámci ktorej uskutoční jednotka ruských výsadkárov pristátie na neznámom mieste v Hrodnianskej oblasti ležiacej na západe Bieloruska. Ruské ministerstvo dodalo, že vyslaná jednotka sa zúčastní na spoločnom taktickom cvičení s jednotkami bieloruských ozbrojených síl. Spresnilo tiež, že po výsadku a splnení úloh sa ruskí výsadkári vrátia na svoju základňu v Rusku.

Zdroj: SITA/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Podľa bieloruského ministerstva obrany cvičenie je štandardnou situáciou. Ruskí vojaci majú pristáť na cvičisku Gožskij, aby preverili "jednu zo zložiek zásahových síl zväzového štátu" Ruska a Bieloruska, informovala agentúra TASS. Spoločné rusko-bieloruské cvičenie sa koná v čase vyhrotenia situácie na hranici medzi Poľskom a Bieloruskom, kde na bieloruskej strane uviazlo niekoľko tisíc migrantov z krajín Blízkeho východu, ktorí sa chcú dostať do Európskej únie.

Zdroj: SITA/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Poľsko rozmiestnilo na hraniciach s Bieloruskom tisíce vojakov, postavilo plot zo žiletkového drôtu a v pohraničnej oblasti vyhlásilo výnimočný stav.

Zdroj: SITA/State Border Committee of the Republic of Belarus via AP/Leonid Shcheglov/BelTA via AP, File