Bezpečnostné riziko? Stíhačky zachytili v priestore NATO nad Severným morom ruské bombardéry

Podľa vyhlásenia ruského rezortu obrany ide o vopred neohlásenú kontrolu bojovej pripravenosti vzdušných síl, v rámci ktorej uskutoční jednotka ruských výsadkárov pristátie na neznámom mieste v Hrodnianskej oblasti ležiacej na západe Bieloruska. Ruské ministerstvo dodalo, že vyslaná jednotka sa zúčastní na spoločnom taktickom cvičení s jednotkami bieloruských ozbrojených síl. Spresnilo tiež, že po výsadku a splnení úloh sa ruskí výsadkári vrátia na svoju základňu v Rusku.

Zdroj: SITA/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Podľa bieloruského ministerstva obrany cvičenie je štandardnou situáciou. Ruskí vojaci majú pristáť na cvičisku Gožskij, aby preverili "jednu zo zložiek zásahových síl zväzového štátu" Ruska a Bieloruska, informovala agentúra TASS. Spoločné rusko-bieloruské cvičenie sa koná v čase vyhrotenia situácie na hranici medzi Poľskom a Bieloruskom, kde na bieloruskej strane uviazlo niekoľko tisíc migrantov z krajín Blízkeho východu, ktorí sa chcú dostať do Európskej únie.

Zdroj: SITA/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Poľsko rozmiestnilo na hraniciach s Bieloruskom tisíce vojakov, postavilo plot zo žiletkového drôtu a v pohraničnej oblasti vyhlásilo výnimočný stav.

Zdroj: SITA/State Border Committee of the Republic of Belarus via AP/Leonid Shcheglov/BelTA via AP, File

Pohyb Ruska blízko hraníc s Ukrajinou je dosť znepokojujúci

Európska únia v piatok uviedla, že je znepokojená aktivitami ruskej armády v blízkosti hraníc s Ukrajinou. EÚ sa tak vyjadrila po tom, čo Washington požiadal Moskvu o vysvetlenie pohybov pri spomínanej hranici, informovala tlačová agentúra AFP.

"Naďalej sledujeme situáciu a informácie, ktoré sme dosiaľ zhromaždili, sú dosť znepokojujúce," povedal novinárom hovorca diplomacie EÚ Peter Stano. Spresnil, že 27-členná Únia monitoruje situáciu spolu s partnermi vrátane Spojených štátov a Británie. "Sme otvorení úvahám o ďalších krokoch, ak budú potrebné," dodal Stano. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu Rusko varoval pred ďalšou "vážnou chybou" voči Ukrajine, pričom Washington zároveň žiadal vysvetlenie k presunom vojakov neďaleko ukrajinskej hranice.

Zdroj: SITA - (Olivier Douliery/Pool via AP)

Šéf americkej diplomacie Blinken pri vítaní ukrajinského kolegu vo Washingtone povedal, že USA sú "znepokojené správami o neobvyklej ruskej aktivite blízko Ukrajiny". "Nie sú nám jasné zámery Moskvy, ale dobre poznáme jej štýl," povedal Blinken na spoločnej tlačovej konferencii. "Máme obavy, že Rusko možno urobí vážnu chybu a pokúsi sa o niečo podobné ako v roku 2014, keď zhromaždilo ozbrojené sily popri hranici, vstúpilo na nezávislé ukrajinské územie a ešte nepravdivo tvrdilo, že to bol vyprovokovaný krok," doplnil Blinken.

Hovorca Pentagónu John Kirby vyhlásil, že ruské presuny sú "neobvyklé svojím rozsahom a množstvom". Dodal: "Nie je jasné, aké sú zámery Ruska." Ukrajina je vtiahnutá do krvavej vojny so separatistami podporovanými Moskvou na východe svojho územia od roku 2014, keď Rusko obsadilo Krymský polostrov.

Belgické stíhačky zachytili v priestore NATO nad Severným morom ruské bombardéry

Belgické stíhačky F-16 zachytili v piatok dva ruské strategické bombardéry, ktoré prenikli do vzdušného priestoru Severoatlantickej aliancie (NATO) nad Severným morom, oznámilo holandské ministerstvo obrany. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters. Lietadlá, ministerstvom identifikované ako nadzvukové bombardéry Tu-160 "Blackjack", boli potom ďalej sprevádzané britskými vzdušnými silami.

"Ruské vojenské lietadlá občas preniknú do vzdušného priestoru NATO bez toho, aby sa identifikovali," uvádza sa vo vyhlásení holandského ministerstva. "Stíhačky sledovali Rusov, až kým sprievod neprevzali britské vzdušné sily," dopĺňa ministerstvo.

Lietadlá NATO dostanú príkaz na vzlietnutie z Holandska alebo z Belgicka vždy, keď nejaký stroj prenikne do blízkosti holandského vzdušného priestoru, alebo priamo doňho, bez nadviazania rádiového spojenia, vysvetľuje ministerstvo citované agentúrou Reuters.