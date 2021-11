Výbuch v mešite na východe Afganistanu si vyžiadal obete a zranených

Podľa neho výbuch nastal vnútri mešity, ktorá sa nachádza v okrese Spín Ghar. Od augustového prevzatia moci Talibanom došlo v Afganistane k viacerým samovražedným útokom, ktoré spáchali členovia miestnej odnože IS, známej pod názvom Islamský štát-Chorásán (IS-K). Pri októbrovom útoku na mešitu v Kandaháre zahynulo 32 ľudí, pri podobnom útoku v Kundúze najmenej 40.

