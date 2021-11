More pri Makarskej zmenilo farbu

Zabudnite na blankytné more, ktoré každé leto láka do Chorvátska tisíce Slovákov. Aktuálne sa totiž voda od Makarskej riviéry po Ploče sfarbila do zelenohneda a pripomína skôr rieku. Nezvyčajný úkaz zvečnili cestujúci trajektom.