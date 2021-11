Tento protilátkový liek podľa testov výrazne znižuje riziko nákazy KORONAVÍRUSOM

Údaje získané z klinických testov naznačujú, že liek od Regeneronu je schopný poskytnúť dlhotrvajúcu imunitu proti nákaze koronavírusom, vyhlásil Myron Cohen, ktorý vedie výskum monoklonálnych protilátok pre americký Národný ústav zdravia (NIH). Podľa neho by tento liek mohol byť užitočný pre ľudí s oslabenou imunitou a tých, ktorí odmietajú očkovanie.

"V súčasnosti sa infekcia (koronavírusom) stále vyskytuje aj napriek očkovaniu a ľudia s oslabenou imunitou preto v každodennom živote čelia pretrvávajúcemu riziku, že narazia na tento vírus," uviedol Cohen.

